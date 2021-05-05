GIGABYTE紅軸鍵盤$899減至$399 手感輕盈反應快 另附光軸鍵盤推介

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撰文： 莉莉安 最後更新日期： 2021-05-05 18:35

遊戲玩家想必都知道裝備的重要性，不只是角色的裝備，電腦的裝備對於提升玩家的戰鬥力來說也極其重要。當同場的兩隊玩家勢均力敵之際，一些有著低延遲效果的電競裝備就是能否讓你克敵制勝的關鍵。假如有需要升級打機電腦，繼早前推介的抵玩顯卡及螢幕以外，接下來再為大家介紹多款減價的電競鍵盤及電競滑鼠，看看哪一款值得大家入手。

來自台灣的專業電競品牌GIGABYTE大家未必熟悉，但它們近日舉行的優惠就相當值得一眾玩家留意。有留意開電競產品的朋友，相信都知道電競產品是不常減價，減的大多都是舊一代型號，而新型號及高階型號大多都企硬不減。但好消息是，近日GIGABYTE的香港代理商終於推出減價優惠。除了有早前推介的$7298入門電競機皇組合及抵玩螢幕以外，大量電競滑鼠、電競鍵盤、電競耳機亦以低至44折價錢發售，當中更不乏新型號產品，機迷記得把握機會！

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GIGABYTE紅軸鍵盤$399有交易 光軸鍵盤減至$938

鍵盤方面，是次優惠型號分別有 AORUS K1、 AORUS K7 及 AORUS K9 電競鍵盤。AORUS K1由$899減至$399，AORUS K7由$999減至$838，而 AORUS K9則由$1099減至$938。其中AORUS K1的減幅更達到44折，假如平日嫌電競鍵盤貴而不捨得入手，今次絕對是千載難逢的機會。

Cherry MX紅軸按壓手感、低預算買中階鍵盤：GIGABYTE AORUS K1電競鍵盤

現時用於遊戲的鍵盤大多都屬於機械式鍵盤，特點是每一顆按鍵都各自擁有獨立的機械軸來傳送訊號，譬如最常見的就有青軸、黑軸、紅軸、茶軸四種軸體，鍵盤所使用的機械軸不同，帶來的反饋力道與鍵程快慢都會有所不同。其中紅軸就是較受休閒型玩家青睞的按軸，因為它的回饋感相對輕身，敲打時無需用上太大力道，而且敲擊時相對較其他軸體安靜，無論是用於日常工作，還是遊戲激戰都是不錯的選擇。

網上圖片

GIGABYTE AORUS K1電競鍵盤探用的正是Cherry原廠的MX機械紅軸，搭配標準的104鍵位設計。Cherry的MX機械紅軸鍵程為1.9毫米，玩家只需輕輕按壓即可觸發按鍵，回饋手感直上直落、輕彈滑順，加上無段式按壓帶來的靜音效果，特別適合長時間進行遊戲對戰，同時亦可滿足日常打字和工作的需求。

在SPACE、ENTER、SHIFT等大按鍵的設計上，K1採用了常見的衛星軸設計，按鍵的上下移動相當穩定，軸體在觸發上亦相對更靈敏準確，有效避免因傾斜摩擦而導致卡鍵問題。

電競鍵盤的按鍵一般皆可獨立編程，而K1當然亦不例外。K1鍵盤內置記憶體，安裝軟體後，玩家便可為每個按鍵自行設定需要的功能、巨集功能及燈光模式，而修改後的設定會自動儲存到鍵盤內置的記憶體中，即使其後重新開機，鍵盤亦會顯示上次的儲存狀態，無需再重新設置。

鍵盤的右上角的區域加入了多媒體快捷鍵，玩家可以在不開啟任何軟件的情況下，立即調整各種燈光效果與開啟多媒體應用。

至於效果方面，K1的每個按鍵都可依照個別需求設定1677萬色色彩與發光模式，譬如波浪、循環、閃爍、波紋等的燈光效果，當以軟體完成設定後，燈光效果便會自動儲存至鍵盤內建的記憶體中，賞心悅目之餘，也方便玩家能快速找到遊戲常用的按鍵。

特別一提的是，玩家除了可按喜好進行個人化設定，假如同時擁有AOURS系列的其他設備，如滑鼠、顯卡等，亦可選擇與其他AOURS設備同步發光或運行相同的燈光效果。

為遊戲而設計的鍵盤，當然亦具備防鬼鍵功能。K1使用進階的鍵盤觸發矩陣設計，不須分區、不論按鍵，即使是同時按下多個按鍵也不會出現衝突的情況，遊玩時不必擔心會遺漏任何一個發出的攻擊，亦方便玩家在遊戲中進行邊換道邊跑動等的動作。

作為一款電競機械鍵盤，K1機械鍵盤除了具備巨集功能、全鍵無衝突、燈光模式等一些基本元素外，它在整體的設計上亦有考慮玩家的實際使用情況。譬如鍵盤的底部便增加了線材出口位置，方便大家妥善整理線材，而且鍵身的設計亦較為緊湊，佔用的空間較少，是一款無論是功能，還是設計都相當不俗的遊戲鍵盤。

外型質感兼備、1677萬色RGB發光色彩：GIGABYTE AORUS K7 電競鍵盤

同為AORUS系列的K7鍵盤，在功能上它與K1其實如出一轍，譬如兩者都是採用Cherry MX 機械紅軸、支援巨集及獨立按鍵設定、全區防鬼鍵、並同樣具備 RGB Fusion 2.0燈光效果，稍為不同的是K7在外型設計上明顯較有質感，而且亦具備K1沒有的無段式調整防滑腳架。

相比於K1的全黑設計，K7採用的是銀色底板與黑色鍵帽的配搭，銀色的鋁合金底板帶有髮絲紋，而外圈用上橙色鑲邊點綴，設計感相當明顯。而按鍵則是使用無上蓋懸浮式設計，方便清潔。

K7鍵盤同樣是探用Cherry原廠的MX機械紅軸，搭配標準的104鍵佈局及全區防鬼鍵。紅軸觸發克數為45g，按壓2mm即可觸發，感應速度快，而且擁有無段落直上直下的手感，使用起來相當輕盈，打字與玩遊戲皆可。而Space等長鍵則同樣採用衛星軸設計。

透過AORUS Engine軟體，K7的每個按鍵皆可獨立編程及設定巨集功能，鍵盤同樣內建的記憶體，可自動儲定設定並於重新開機顯示上次的儲存狀態。

燈光方面同樣可透過RGB Fusion設定1677萬色RGB發光色彩，軟體內共有6組燈光可選，包括波亮、循環、恆亮及呼吸等效果。除此之外WASD鍵、數字鍵、FN鍵等亦可自訂發光，當中的顏色與亮度均可自行調校，亦可與其他AOURS設備同步燈光效果。

除了應有的功能以外，值得一提的是K7在設計上還具備K1沒有的可調整防滑腳架設計，支架選用了電競鍵盤中較為少見的旋轉鈕調整方式，在高度調整上比起傳統的設計更為靈活。

K7在功能上雖然沒有太多的亮點，但它齊備電競鍵盤的應有元素，而且在設計上亦有別於GIGABYTE的傳統設計，以它的價錢來也是一把相當稱職，而且值得入手的電競鍵盤。

採用光學紅軸、防潑水設計：GIGABYTE AORUS K9 電競鍵盤

常見的電競鍵盤一般都是採用傳統的機械軸，當中會根據不同的觸發力度和段落感分為不同顏色的軸體，除了傳統的紅、黑、茶、青等機械軸外，近幾年亦誕生了不少使用光學技術的光軸鍵盤，由於訊號的產生是藉由光線觸發，因此它反應時間會比傳統的機械鍵盤更為靈敏及快捷，假如是追求速度的玩家，光軸鍵盤亦相當值得考慮。

是次優惠中的AORUS K9 正正採用了專利的Flaretech光軸技術，有別傳統機械軸透過金屬接觸來觸發訊號，使用光線遮蔽來產生訊號的光軸可帶來快至0.03ms的反應時間，不但比傳統機械軸速度快近 666 倍，而且因為可動零件較少，操作時所產生的摩擦力相對較低，因此它的點擊壽命亦比傳統機械軸高出一倍，耐用程度達1 億次點擊。

與此同時，傳統機械鍵盤或會因金屬彈片老化或灰塵堆積，而導致會出現連擊現象，例如玩家只敲擊鍵盤一下，卻誤傳兩次訊號，從而令遊戲操作發生致命失誤。而光軸技術因為不需金屬彈片裝置，因此它的點擊壽命不但比傳統機械軸高出一倍，耐用程度達1 億次點擊，更可徹底解決鍵盤老舊的連擊問題。

有別於傳統機械鍵盤使用的金屬彈片，光軸按鍵使用的是高品質彈簧，因此在按壓上力道亦較為穩定和一致。雖然價錢相對於傳統電競鍵盤昂貴，但以反應速度及耐用程度來說也算值回票價。

在按壓感方面，光軸鍵盤採用的按鍵類型分別有紅軸及青軸兩種，相比起一般紅軸手感輕盈、青軸具有強烈段落感，K9 的特別之處其實在於它能夠讓玩家自由更換鍵帽和軸體，除了可嘗試不同的敲擊手感，亦可按個人需求混搭出喜歡的按鍵配置方式，使用上比起非光軸機械鍵盤靈活不少。

AORUS K9 除了具備全區防鬼鍵功能，防止按鍵組合發生衝突，它的所有按鍵亦支援設定巨集功能，玩家可透過專用應用程式AORUS Engine，將複雜的按鍵組合錄製於任何指定按鍵，並設定鍵盤背光及巨集功能。

燈光效果與K1及K7一樣， K9 鍵盤使用單點全彩背光，支援1677萬色光彩變化，並具備多種燈光模式，玩家可透過軟體自行設定自己喜愛的色彩效果。

單看外型，K9的設計與色彩配搭雖然與一般的電競鍵盤分別不大，但它在細節上亦有不少值得一提之處，譬如鍵盤的背面設有線路溝槽及腳墊，溝槽具備3個出線口，玩家可自行決定出線位置，方便整理線路。除此之外，連接線材上亦使用高密度編織材質包覆，耐用且不易打結纏繞，可避免收納摺疊、拉扯所造成的斷裂，從而大幅延長鍵盤的整體使用壽命。

簡單來說，K1、K7、K9三款鍵盤都針對不同遊戲需求而設計，K1及K7同為紅軸鍵盤，同樣支援巨集功能、全鍵無衝突、燈光模式等功能，無論是玩遊戲與工作使用皆可，若論性價比K1絕對比K7更值得入手，而K9則是光軸鍵盤，靈活度高，更適合追求反應速度、對鍵盤要求較高的玩家使用，雖然它的價錢是三款中最為昂貴的一款，但適逢優惠也頗為值得入手。假如有意購買以上電競鍵盤，可按藍色連結，或以上「立即購買」按鈕前往產品頁面。

同場加映：GIGABYTE AORUS電競耳機及滑鼠 最平$238起

除了鍵盤以外，是次活動中亦有電競滑鼠及耳機優惠。減價電競滑鼠分別為GIGABYTE AORUS M3、GIGABYTE AORUS M5 型號， AORUS M3由$499減至$238，減幅接近半價，而 M5 型號則由$599減至$468。

而優惠的電競耳機則有AORUS H1及AORUS H5兩款，前者由$699減至$599，後者由$599減至$399，減幅也接近6折。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/05/06)

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