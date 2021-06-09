藍牙喇叭｜7款Marshall家用/便攜喇叭比較 邊款音色最好兼CP值高?

網購攻略 網購攻略

撰文： 莉莉安 最後更新日期： 2021-06-09 18:51

提到藍牙喇叭，Marshall這個牌子想必大家都不會陌生，哪怕你不曾聽過它的名字，它的外型設計也足以讓人留下深刻印象。在藍牙喇叭產品遍地開花的時代，音質出眾的選擇早已比比皆是，配備嶄新功能的亦為數不少，但假如提到音色、功能，甚至是外型也三者兼優的選擇，來自英國經典廠牌的Marshall可以說是不少樂迷心目中的代表作。

能夠成為經典廠牌，Marshall的產品當然並非徒具外表。早於60年代，Marshall己經為無數的吉他樂手製作專業喇叭，其後更憑著超重低音、有力量感、渾厚而不失真的搖滾樂音色，一躍成為無數搖滾樂手、搖滾演唱會、樂隊紀錄片，以及各種MV拍攝中的御用喇叭品牌。而隨著藍牙喇叭逐漸成為主流趨勢，以往為搖滾樂手製作專業喇叭的Marshall也相繼推出多款入門門檻較低、價錢親民的新世代喇叭產品。

Marshall 迄今為止已推出了Acton、Stanmore、Tufton、Stockwell、Kilburn、Woburn、UXBRIDGE VOICE，以及EMBERTON等多款喇叭產品，款式由便攜至高階一應俱全，尺寸、性能與價錢方面亦各有差異，對於有意選購Marshall喇叭的樂迷來說，應該怎麼選擇？

簡單來說，Marshall 的藍牙喇叭一般可分為家用喇叭和便攜喇叭：

1. 全系列沿襲經典的四方音箱設計、配搭標誌性的喇叭格紋，及手工皮革表面。

2. 同類別的喇叭在功能和操作上大致相同，分別主要在於尺吋及單體大小。

3. 家用喇叭需要接駁電源，因此只能定點使用，而便攜喇叭則內置鋰電池，可攜帶外出，在戶外使用，選購前不妨先確定使用場景，再作選擇。

【Marshall便攜喇叭】型號包括EMBERTON、Stockwell、Kilburn和Tufton，這四款喇叭同樣具備以下的功能和特點： • 採用最新的5.0藍牙技術，可在10米傳輸距離內連接各種設備 • 配搭以吉他背帶為靈感的手提皮帶，適合攜帶外出 • 具備埋入式金屬角帽與防潑水設計，保護機身不受傷害 • 可透過機頂的旋轉按鈕來調整低音、高音和播放音量 • 可串聯兩個喇叭，同時播放音樂 • 續航時間約20小時，使用時可透過電源指示燈來掌握電量狀況

Marshall EMBERTON—— 全系列中最輕量、適合隨物攜帶

EMBERTON是Marshall全系列中體積最迷你小巧的喇叭，機身僅重700g，大小亦如iPhone般可一手掌握，在室內及戶外皆可使用。

在不少人最關注的音效方面，EMBERTON搭載Blumlein立體聲架構，能夠提供全向式音效體驗，雖然功率比起其他喇叭稍低，但這種設計能夠均衡各種聲音比重，讓它呈現出Marshall的標誌性搖滾音色，中低頻相當厚實飽滿，人聲清晰，而細節豐富。

電量的續航力在充滿電後可支援約20小時的播放時間，同時也配備快速充電功能，充電20分鐘即可以使用約5小時左右。

與此同時，EMBERTON亦是Marshall全系列中唯一一款具IPX7的防水功能的喇叭，它能夠在1米深的水中保持30分鐘的音樂播放，即使在泳池邊、沙灘，甚至出海使用時都能夠做到滴水不進效果。

Marshall Stockwell II—— 機身小巧纖薄、大音量下依然清晰耐聽

Stockwell的體積比EMBERTON稍大，重量亦足有1.4kg，但相比於Marshall的家用喇叭系列，Stockwell的機身仍然是非常小巧纖薄，即使是女生單手握持，也不會感到負擔和壓力。加上機身採用了IPX4的防水設計，是繼EMBERTON後另一款非常適合隨身攜帶，在戶外使用的藍牙喇叭。

音效方面，Stockwell搭載了10W的低音喇叭，5W的高音喇叭，並加入 BLUMLEIN 立體聲架構，配合豎立式的長方形設計，能夠集中提升聲音之餘，亦可提供充足的低頻量感，讓強而有力的節拍灌滿整個空間，而即使在戶外使用大音量播放，Stockwell的音效依然是清晰耐聽，無論是家中派對、酒店派對，還是戶外派對，帶上這款喇叭相信絕對不會出錯。

Stockwell只要充電5小時即可提供約20小時的播放時間，同時亦配配備快速充電功能，充電20分鐘即可使用約6小時。

Marshall Kilburn II—— 便攜型號中人氣最高、室內戶外皆合適

Kilburn II是四款便攜喇叭中唯一一款支援APT-X高清無損編碼的喇叭，同時亦是Marshall便攜喇叭中人氣相當高的一款，事關它的大小介乎於家用喇叭與便攜喇叭之間，適中的大小讓它無論是在家中還是出門使用都相當合適。

在稍大的體積下，Kilburn搭載的是15W的高音喇叭和25W的低音喇叭，聆聽時可通過手動調節來調整高音和低音音效，並呈現出清澈的中音、沉穩的低音和帶延展性的高音。

Kilburn II具備IPX2級的防水設計，雖然防水能力比稍遜，但它仍然能預防輕度的濺水和雨水，保護機身不受傷害。除此之外，Kilburn亦提供了快速充電功能，只要充電2.5小時即可獲得20小時的播放時間，充電20分鐘，即可能提供3小時的無線播放。

Marshall Tufton——體積最大、性能最強便攜喇叭

Tufton是Marshall便攜喇叭中的旗艦款式，機身重約4.9kg，既是體積最大，亦是性能最強的便攜喇叭。但相對其餘三款便攜喇叭來說，Tufton由於較為沉重，因此即使可攜帶外出，也比較適合定點使用，難以無時無刻隨身攜帶。

不過值得注意的是，Tufton的音效是三款便攜喇叭之冠，皆因它採用了三音路設計，正面搭載了10W的高音喇叭、15W的全域喇叭，以及40W的低音喇叭，除此之外，背面亦額外增設15W的全域單體，這種配置可確保各頻率都能呈現乾淨且清晰的聲音表現，並創造出360°的立體音效，而龐大的體積亦為它帶來充足而且震撼感十足的音量，不管在室內或戶外環境都能享受被音樂包圍的聆聽體驗。

Tufton 同時亦具備IPX2的防水設計，可防輕度的濺水。而在電量方面，單次充飽電只需2.5小時，便可續航20小時，而充電20分鐘則可續航4小時。

【Marshall家用喇叭】型號包括ACTON、STANMORE和WOBURN，這三款喇叭在功能和操作方面同樣具備以下功能： • 採用藍牙 5.0 無線連接，可在10米傳輸距離內連接各種設備使用 • 具備多頻道功能設計，能夠連接並切換兩個藍牙裝置 • 可透過機頂的旋轉鈕來調整音樂的聲量、高音或低音 • 可透過 Marshall Bluetooth APP 客製音樂 • 具備MULTI-ROOM功能，可串聯並控制兩個喇叭同時，或分別播放 • 帶有基本的 AUX 音源孔輸入

Marshall ACTON II——音質、CP值方面表現平均，適合小空間使用



Acton II是Marashall家用喇叭中體積最小的一款，它功率較小，適合放置於小空間，譬如是睡房、書房中使用。它內置三個 D 類擴大機，支撐2個15W的高音喇叭和1個30W 低音喇叭，能夠提供自然飽和、解析充足，並且不會失衡的平衡音效，無論在音質，還是CP值方面表現都相當平均。

值得一提的是，ACTON II與Kilburn II兩者在功率及價格上都相差不遠，但ACTON II由於不受體積及電力所限，整體音質會比Kilburn II更加清晰通透。如非有戶外使用需求，在ACTON II及Kilburn II兩者比較下，建議可優先選擇音色更佳的ACTON II。

Marshall STANMORE II——家用喇叭人氣最高、更有力量感和穿透力

STANMORE的體積與重量介乎於ACTON II和WOBURN之間，雖然它同樣搭載了2個15W高音喇叭和1個50W低音喇叭，但由於它採用了aptX無損藍牙音頻編碼技術，令藍牙喇叭亦可還原CD的完美音質，並如實表現出一定的空間感。

與此同時，由於STANMORE II能夠提供更大更充足的聲音，因此它在低音方面的下潛力亦比ACTON II更深，更有力量感和穿透力，面對不同風格的音樂都游刃有餘，而且層次分明，音色在大音量下亦相當清晰，是家用系列中人氣較高，較多人選擇的一款。

Marshall WOBURN II——全系列喇叭中體積最大、音色最佳

假如對音質有更高的追求，在全系列喇叭中體積最大的WOBURN，絕對可以說Marshall喇叭的代表作。它內建了共 110 瓦的 D 類擴大器，搭載1 吋球形高音單體與雙 5.25 吋低音單體，並採用aptX無損藍牙音頻編碼技術。

高規格的配置為它帶來了廣闊而且震撼感十足的音場，高音表現清澈透亮，低音方面沈穩有力，是三款家用喇叭中音色最佳、最有力量感和震撼感的一款。

而除了基本的藍牙5.0連接方式外，WOBURN亦支援RAC及光纖輸出，讓喇叭可精準地呈現出全音域的聲音。

綜合而言，Marshall的喇叭體積愈大，音質也會愈佳，而體積愈小，便攜性則會愈高，最後如何選擇，還是要視乎使用場景，以及對音質是否有特別要求。 • 假如想尋找一款能夠隨身攜帶的量輕級喇叭，EMBERTON無疑會是最佳的選擇。 • 要是想室內及戶外兩用，Stockwell會是各方面都較為平衡的一款喇叭。 • 假如只會在家中定點使用，那麼WOBURN會是頗值得考慮的一款，雖然它的價格較高，但音質卻比同類別的喇叭更為突出，在與STANMORE只差千多元的價情況之下，WOBURN會是CP值相當高的選擇。

＊如欲購買可按藍色連結，或「立即購買」按鈕前往產品頁面。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/06/09)

不想錯過任何網購優惠？立即按此連結前往《01mall》或Facebook專頁，瀏覽最新熱門產品、限時優惠、獲取獨家放送優惠碼！

《01 網購 x 01 訂閱》免費贈閱活動

網購平台「01mall」由食品到家電應有盡有，由6月1日至7月31日期間，凡於「01mall」購買任何商品，即免費送您3個月「01周報」電子贈閱版（價值：港幣108元），讓您網購滿足生活所需後，能緊貼時事熱話，從多角度分析世界大事！