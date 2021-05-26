藍牙耳機常鬆脫? 3款舒適唔易甩耳機 運動員實測跳繩跳舞都唔跌

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撰文： 莉莉安 最後更新日期： 2021-05-26 18:42

無線藍牙耳機是現今的潮流所向，在設計上它擺脫了耳機線的束縛，讓用家不用再為耳機線纏繞而感到煩燥，在功能上它亦可操控手機，方便大家解放雙手，自由探索音樂。除了為日常生活帶來更便利的音樂體驗，在運動時它同樣是不可缺少的好伙伴。

選購耳機說難不難，說易不易，尤其是運動耳機，音質未必是首要的追求，但舒適度、牢固性就必定要列入考慮之中。兼具時尚外型和先進功能的Airpods是不少人的耳機選擇，不過它的半入耳式設計用於在運動上卻可能未如理想。假如想滿足日常使用需要，同時又兼顧運動需求，以下3款耳機或可作為Airpods的平價替代，既有不錯的外型，亦彌補了Airpods舒適度不足的問題，不僅適合在健身室使用，亦可讓你盡情馳騁於路上。

1. IP67 軍用防水防塵、帶運動型耳膠固定扣：SOUL S-FIT 真無線藍牙耳機

耳機品牌Soul大家未必熟悉，它其實是一個來自美國的耳機品牌，創立之初已經與業內著名的音響工程師及知名的歌手Ludacris合作調校出專業的音樂耳機，同時亦韓國PSY、BIGBANG等許多音樂界知名藝人的推崇。它們的耳機除了主打低價位及高性能，亦有不少型號是特別針對運動需求而設計。

(網上圖片)

譬如這款SOUL S-FIT就是眾多型號中相當值得推介的一款，它不僅提供長達33小時的播放時間、支援AAC編解碼器，具備環境音效模式、防摔防撞設計、防水防塵功能，它在耳機設計上亦做足功夫，務求為運動人士帶來更舒適的使用體驗。

(網上圖片)

SOUL S-FIT的耳機屬於入耳式設計，儘管它比半入耳式的耳機在配戴上更為牢固，但由於運動時需要跑跑跳跳，還是無可避免會有耳機下掉的機會，因此SOUL特別為運動耳機定制了一套安全舒適的耳翼，它採用專利的人體工學設計，提供了四個尺寸供不同耳型的用家自行配對更換。日常使用時可以把耳翼拆卸，作為普通真無線耳機使用，而運動時則可以把耳翼套上。S-FIT的重量單耳不到5克，佩戴起來紀對輕鬆無負擔。

(YouTube@Gamesky)

為了方便上山下海進行運動，SOUL S-FIT亦附上了登山扣，方便用家把耳機掛於背包或隨物物品上。

(YouTube@Sean talks tech)

在舒適度以外，防水功能亦是選購運動耳機時需要考慮的重點。SOUL S-FIT採用IP67軍規防水防塵規格，無論是運動時汗如雨下，還是遭遇傍佗大雨都不會損害耳機，加上軍規810H-516.8的耐衝擊測試，粗用也不成問題。

(YouTube@Sean talks tech)

除了一系列針對運動而設的特點，單從基本功能來看，SOUL S-FIT亦有齊真無線耳機應有的功能。它除了採用藍牙BT5.0晶片、支援AAC編解碼器，耳機的表面亦設有觸控面板，能夠在不拿出手機的情況下操控音樂播放，召喚Siri或Google Assistant。

(YouTube@Gamesky)

此外，它亦加入了平價耳機中少見的環境音效，當開啟環境模式後，用家便可清楚聽到環境聲音，方便運動時注意周遭狀況，並提升安全性。

(YouTube@Gamesky)

最後值得一提的是，SOUL S-FIT的單次續航力為6.5小時，對比起一般真無線耳機來說電量也頗為耐用，而且配合充電收納盒使用，總續航力更長達33小時，以五百多元的價錢來說，無論是設計還是功能也算是相當有誠意。

(YouTube@Gamesky)

2. 特大12mm低音喇叭、運動員實證佩戴極穩定：Galaxy Buds Live無線降噪耳機

想尋找佩戴舒適的耳機卻又不想犧牲時尚和音質，由Samsung推出的Galaxy Buds Live無線降噪耳機也是一款十項全能的耳機。雖然它與Airpods一樣並非針對運動而設計，但它時尚亮麗的外型、全面的功能和穩定度都讓它適合作為運動耳機使用。

Galaxy Buds Live是三星GalaxyBuds 系列的第三代耳機，整體外型上它採用了豆形設計，雖然看似是入耳式耳機，但其實它是戴在耳道外面的，這種設計把耳機置於用家的耳殼中，有利於空氣流通，讓用家即使長時間佩戴也可感到舒適。

(YouTube@Samsung)

當然，這種設計亦讓不少人擔心運動時是否容易晃動或掉落，為此，三星就特別找來了街舞舞者、體操運動員、花式跳繩運動員、跆拳道運動員等配戴耳機並做出高難度運動動作。

而Galaxy Buds Live確實是順利通過考驗，並穩固地貼合在選手的耳朵上，不論在舒適度、貼合度，還是穩定度上無疑可媲美專業的運動型耳機，應付不同的運動場合也絕對不成問題。

儘管音質並非運動耳機的首要考慮，但有總比沒有好，而音質和降噪就是Galaxy Buds Live最大特點。Galaxy Buds Live是Galaxy Buds 系列中首款採用主動式降噪的耳機，當開啟ANC模式後，背景噪聲可有效降低達97％，而關閉ANC後則可引入環境聲音，享受無噪音樂之餘，運動時亦可確保環境安全無虞。

(Samsung官網)

至於在音色方面，Galaxy Buds Live繼續與音響製造商AKG合作，採用由AKG調音並為度身打造12毫米喇叭，更具空間感、更澎湃有力的低音音效，而耳機內搭載的特大驅動器及低音反射孔，亦可利用空氣流動，令到聲音更流暢和流動。

(Samsung官網)

與此同時，機身內亦配備了三組收音咪及骨傳導聲音傳感器。骨傳導聲音傳感器能夠感測下顎動作，並轉換成語音信號，以傳遞更高質量的音頻，即使在噪音之下亦可以保持高質素的通話質量。

(Samsung官網)

作為智能產品的巨頭，Galaxy Buds Live當然亦具備多種智能化操作。耳機表面設有隱形觸控面板，用家可透過Galaxy Wearables應用程式來設置快捷鍵，並以觸控的方式來操控音樂播放。另外亦可以語音助手來操控手機、處理來電、調節音量，甚至查看天氣。

(Samsung官網)

最後在電量方面，Galaxy Buds Live的電量長達6小時無中斷地播放音樂，而配搭充電盒後續航時間更可長達21小時。另外，除了可以USB充電，必要時更可利用智能手機的電量，為耳機緊急充電，相當方便。

(Samsung官網)

3. 掛頸式設計、耳機穿脫更方便：SENNHEISER CX 150BT 藍牙5.0無線耳機

儘管真無線耳機確實為用家帶來了便利的體驗，但仍然避免不了穿脫帶來的不便，特別是在跑步期間，假如有需要脫下耳機，真無線耳機便有很大機會在脫下時掉落，相比起來，以掛頸式設計的無線耳機在穿脫方面可說是更加方便，更適合跑手使用。

對耳機稍有認識的人必定對Sennheiser略有耳聞，作為一線品牌的它除了推出多款專業的音頻系統及產品，旗下的掛頸式無線耳機亦相當受運動人士歡迎，其中CX 150BT的功能雖然較為基本，但勝在價錢便宜，品質亦有一定保證。

(網上圖片)

CX 150BT採用纖細輕巧的線材設計，並配搭三鍵控制按鈕來提供全面的控制功能，只要輕輕一按，無需拿出手機即可控制音樂播放、音樂聲量和接聽電話。而連接方面，CX 150BT採用的是藍牙5.0，可讓傳輸速度及有效距離更加寬廣快速。

(網上圖片)

雖然CX 150BT是功能較基本的無線耳機，但它仍然具備App支援功能，用家可透過Sennheiser的Smart Control App，自行為音樂進行微調，享受個性化的音樂體驗。

(網上圖片)

至於在電量方面，CX 150BT使用Type C充電方式，充電1小時即可使用長達10小時，續航力也尚算不俗。

隨耳機附送四種規格的耳塞，不論耳道大小，耳塞都能緊密貼合於耳道處，讓用家舒適配戴，運動時無任何負擔。

＊如欲購買可按藍色連結，或以上「立即購買」按鈕前往產品頁面。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/01/05)

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