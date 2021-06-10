SONY經典無線降噪耳機 勁減$1500 帶你領略音樂的純淨境界！

網購攻略 網購攻略

撰文： 林美斯 最後更新日期： 2021-06-10 19:00

一副好的耳機，可以帶你探索更深入的音樂世界。近年興起的無線藍牙耳機幾乎已經成為人手必備的配件，雖然入耳式的設計輕巧又方便攜帶，但卻依然有不少人鍾情於頭戴式的耳機，為的就是追求更優質的降噪功能和音質。

Sony的頭戴式耳機降噪技術高、音質好，相關智能功能亦非常人性化，因此一直受到市場的追捧。而這款WH-1000XM3 無線降噪耳機作為Sony的經典產品，絕對能夠將你瞬間帶入更寧靜、更優質的音樂世界，讓聆聽變成一種奢華的享受。

寧靜無極限

寧靜對於你來說重要嗎？如果你想體驗寧靜的新境界，不妨試試Sony的這款無線降噪耳機。使用了降噪技術的耳機能消減絕大部份的外界聲音，讓煩囂的世界瞬間沉靜下來。Sony的降噪功能領先整個行業，透過頂尖的高清數碼降噪處理器 QN1，加上緊密貼合耳朵的耳墊，可以輕鬆阻隔身邊環境的雜音。

最先進的高清降噪處理器 QN1可以確保音樂原汁原味地呈獻，不會因為處理器的表現而失真。除了可以隔絕日常生活中的噪音、車輛噪音、說話聲等等，這款耳機還有專門為飛行而設的降噪功能，使用獨特的氣壓優化技術，將最佳音質在萬里高空上傳送到你的耳朵。

無暇音質 奢華體驗

好的音質能將一首歌曲昇華。因此，寧靜以外，音質也是必不可少的考慮因素。這款無線降噪耳機的內置擴音器整合於降噪處理器 QN1內，所以擁有最佳的信噪比和低失真效能，能讓你時刻享受卓越音質。

無線降噪耳機採用了 DSEE 數碼音質提升技術，能提升經過壓縮的數碼音樂檔案質素，讓音樂瞬間更高質。同時，這技術還可以修復在壓縮檔案的過程中所流失的高音域音效，讓檔案重現自然又豐富的效果。

除此之外，你又知不知道，其實我們頭部的大小、髮型和有沒有佩戴眼鏡等特質都會引起不同的聲音特性？為了優化音質，Sony的降噪耳機更配置了獨有的個人優化技術，能透過這些聲音特性，進行改良，讓你盡享最佳音效。

這款耳機更有360度實景音效的功能，虛擬環迴立體聲能讓你沉醉於來自全方位的音效中，強烈的真實感仿佛置身於錄音室和音樂廳。你還可以選擇心儀的聲源方向，就像使用無線喇叭一樣。

非一般的智能

Sony作為行業裡的佼佼者，設計出的無線降噪耳機也比一般耳機更加智能。耳機配備 Sense Engine，會為你打造獨一無二的音效。它能夠自動偵測你的活動，如旅途、步行等，然後自動調節適當的環境音效設定。同時，透過快速注意模式，即使在通訊過程中也不用除下耳機，只需要將手放在外殼，將音量調低，便可以即時進行對話了。輕輕一按，音樂隨時唾手可得。

Sony亦為耳機設計了 Sony | Headphones Connect 應用程式，用以控制環境音效的設定和使用均衡器按照自己的偏好自訂音效的設定。這樣即使是在旅途中、步行中還是談話中，都有不同的降噪水平，對應不同的環境需要。

不論你是Android用戶還是蘋果用戶，這款耳機能匹配不同的機型，讓你輕鬆使用語音助理，如Siri、Alexa、Google Assistant等，完成更多個人化的任務，滿足多樣化的需求。

簡易操作 舒適享受

頭戴式耳機體積比一般入耳式耳機大，所以操作上的便利性就變得舉足輕重了。作為頭戴式耳機，耳墊可以說是至關重要的一部份。Sony的這款耳機的耳墊質感非常柔軟，能夠均勻地分佈壓力，增加肌膚與耳機的接觸面，使佩戴更加貼合和穩妥。耳機採用的人體工學耳部結構在這一代變得更大更深，能有效增加使用上的舒適感，而且它的重量僅為255克，即使長時間佩戴也不會感到疲累。

耳機的操作亦非常簡單，一切都由指尖掌控。輕按兩下就可以免提接聽來電，輕觸或滑動面板就可以轉換歌曲、調節音量和撥打電話。

同時，耳機的持航力十分驚人，電池可以使用長達30小時。即使電量耗盡也不用擔心，因為只需要充電10分鐘，就可以使用5小時之多，可謂懶人必備。

如果你也想在音樂的海洋裡盡情遨遊，享受寧靜的至上境界，不妨把這款Sony無線降噪耳機帶回家吧！原價$2890，現在只需要 $1399 就能擁有它，機會難得，萬勿錯過！

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/06/04)

不想錯過任何網購優惠？立即按此連結前往《01mall》或Facebook專頁，瀏覽最新熱門產品、限時優惠、獲取獨家放送優惠碼！

《01 網購 x 01 訂閱》免費贈閱活動

網購平台「01mall」由食品到家電應有盡有，由6月1日至7月31日期間，凡於「01mall」購買任何商品，即免費送您3個月「01周報」電子贈閱版（價值：港幣108元），讓您網購滿足生活所需後，能緊貼時事熱話，從多角度分析世界大事！