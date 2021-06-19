抽濕| 香港天氣太潮濕？2021超高性價比抽濕機盤點 乾爽每一天！

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撰文： 孫小水 最後更新日期： 2021-06-19 18:00

夏天到了，你是否也覺得香港的天氣又熱又濕？整個人經常覺得黏糊糊的，非常不舒服。作為人類，既然我們無法改變地理位置和氣候，那麼就只能借用一些高科技產品來改善我們的生活素質！

空氣中的水汽含量代表了空氣濕度。一般而言，空氣濕度在0%-40%代表所處環境乾燥；40%-60%代表所處環境舒適；60%以上代表所處環境潮濕。其實，當室內和室外的濕度過大時，可能會帶來一系列的隱患，包括促進螨蟲細菌滋生、墻面屋頂長霉漬、損壞地板家居、衣服潮濕不乾等，最後甚至影響個人身體健康和生活素質。

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空氣的溫度和濕度，會直接影嚮一個家居環境的舒適度，相對濕度介乎於40%-60%是對人體和家居較好的生活環境。那麼，該如何調節室內的相對濕度呢？當然是讓抽濕機來幫忙啦！一部可靠的抽濕機，簡直就是香港家庭的必備之物！

👍這次會為大家盤點3款性價比超高的抽濕機

1.Dretec - JY-100 小型靜音抽濕機

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體積小巧。抽濕機的體積非常小，只有140mm X 140mm X 280mm，方便攜帶，不霸佔空間。無論是放在私家車裡，還是家裡的衣櫃、鞋櫃、書櫃等等都可以，預防空氣潮濕所帶來的霉菌滋生，非常適合安樂居。

靜音設計。抽濕機的操作及運作聲音小於35dB，過程中基本上聽不到機器發出的聲音，不會打擾到人們休息、工作等日常生活。放在嬰兒房、書房、睡房、辦公房等都十分適合。

操作簡單。抽濕機只有一個按鈕，相比坊間的其他抽濕機更容易操作，只需觸摸機器頂部的電源按鈕，即可進行簡易的開啟或關閉。簡單方便，小孩和老人也不用擔心不會使用啦！

運作安全。抽濕機在運作過程中，如果收集空氣所含水份的油箱已滿，它會智能感應後立即自動停機，然後機器上的綠色或紅色LED會閃爍作為提示。開啟儀器後大可不必理會它，用家可以放心在無人在家、睡覺等的情況下使用它，無需擔心油箱過滿所造成的水瀉，這是一個細心又安全的設計！

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使用方便。抽濕機具有除濕功能，更同時配有防霉效果的半透明水箱，當中水箱滿容量約450毫升，易於清潔和打理。

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2.Delonghi 20公升抽濕機 DDSE20

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超強除濕。這款抽濕機的除濕功能強大，側翼環流，集中除濕，再加上1200瓦大功率，內置PTC陶瓷加熱器件，強勁制熱，短時間提高抽濕機工作效能，除濕量高達20升/天。適用於客廳、臥室、地下室、閣樓、書房等等，抽濕速度快，輕鬆除濕，保持室內空氣乾爽，沙發和被褥不再濕噠噠黏糊糊，家裡的墻壁、毛巾等等也不再有潮濕霉變的怪氣味，心情也會好一點！

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一鍵乾衣功能。1200瓦大功率，PTC陶瓷加熱器件，使環境迅速升溫，短時間內強力烘乾潮濕衣物，而它的加熱功能是智能調節的，更設有自控風速（低/中/高/自動擋風速調節）。除了因天氣潮濕而摸起來濕濕的衣服，平時一些想當天穿又沒有完全乾透的衣物也能用其烘乾，十分方便。冬夏都能穿到乾爽的衣服，即刻感受貼身衣服的乾爽舒適。

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智能恆濕。抽濕機設有液晶電子顯示屏，室內濕度和溫度一目了然。按鈕鍵控制面板便於設置室內理想濕度水平和運作時間（24小時制定時器），用家可根據自己的需求自由設置，開啟除濕或強力除濕、乾衣或強力乾衣，實現低/中/高/自動擋風速調節。

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預約或延遲開啟除濕，智能定時隨心掌握。關機狀態下，可設定延時啟動功能；開機狀態下，可設定延遲關閉功能。即使人不在家，也能很好地控制儀器，方便又安全。

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4.5升大容量水箱。水箱容量大，表面刻有可視水位指示，除濕效果看得見。水箱控制系統會在水滿時自動停機，配備把手和浮標，浮標上升觸發水滿提示，自動停止工作，同時提示燈亮起提醒用家清空水箱，安全又安心，無需擔心在無人看著的情況下水瀉。此外，雙重排水系統直接向4.5升的大容量水箱排水，再通過外排水接口進行連續外排水，輕鬆持續除濕。

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腳輪和把手設計。輕巧機身360度靈活移動，移動時無需用力抬起，只需輕輕推動，便能帶動腳輪移走。用家可根據自己的需求，隨時移動機器置於多個不同地點工作，擴大除濕範圍。

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3.Deerma 德爾瑪 智能負離子抽濕機 DEM-DT35C 白色

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覆蓋面積大。抽濕機的抽濕功能強大，覆蓋四周51-100平方米大面積的抽濕，把它放在客廳，房間、書房、衛生間等等便能輕鬆除濕。

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20升/一天大抽濕量。抽濕機的抽濕量超大，相當於每天除去80瓶259毫升的日常瓶裝水，包攬各種大戶型，例如別墅、複式單位、工作室等等的抽濕需求，開啟一小時室內就能迅速變乾爽，性價比超高！

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升級3+3雙器，出水超快。採用升級3+3蒸發冷凝雙器，能夠將水面積擴大3倍之多，使儀器吸入的濕氣的出水效率提升，等待時間縮短，潮濕空氣轉眼恢復清爽，防止墻面潮濕所造成的霉菌等問題，乾乾爽爽又一天。

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抽濕、乾衣、淨化三合一。這款儀器除了能夠抽濕以外，還能烘乾衣物。無論是天氣潮濕，還是陰天所造成的衣物濕潤不乾，開啟它的幹衣模式，就可以幫助我們迅速幹衣，衣服當天晾乾無異味！此外，它更擁有負離子模式，釋放300萬pcs/cm3 負離子，淨化四周空氣使其變得清新，呼吸舒爽空氣。特別適合有嬰兒的家庭使用，孩子尿濕的衣物瞬間變乾，清新的空氣質素亦能為孩子製造一個好的生活及成長環境。

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12小時定時設置。它擁有定時設置，只需預先設定，無懼梅雨天氣，出門前定時抽濕等功能，下班回家後清爽舒適空氣迎接你。例如，用家晚上7點左右將會回到家，便可以在早上出門前預先設置下午6點開啟抽濕機的除濕模式，抽濕機便會在當日下午6點自動開啟，方便又節能。

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觸碰屏幕和智能遙控。屏幕採用上置式設計，無需蹲下，伸手即可調控，老人小孩都方便使用。同時，它配備智能遙控功能，可以遠程操控，坐在沙發上或躺在床上就能遙控，無需走動。

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(產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/06/19)

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