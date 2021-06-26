男人都要有形象！Philips個人護理產品幫你打造清爽造型！

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撰文： 林美斯 最後更新日期： 2021-06-26 17:00

不論對男士還是女士而言，外在形象都是非常重要的。對於男士來說，除了髮型之外，保持面部乾淨整潔和口氣清新都至關重要。想要輕鬆維持清爽整潔的形象，可以適時依靠外物的幫助。不妨來看看Philips的電鬚刨和聲波震動牙刷，幫你的個人形象更上一層樓吧！

Philips 乾濕兩用電鬚刨

對於大部份男士而言，刮鬍子是每天必不可少的步驟，而一把好的電鬚刨可以讓刮鬍子的過程事半功倍，節省時間之餘，又不會傷及皮膚。Philips推出的 S7930 乾濕兩用電鬚刨就是一款很好的選擇，它不但能夠輕鬆把鬍鬚剃乾淨，還可以呵護肌膚，非常適合敏感皮膚使用。

這款電鬚刨配置了Philips的高科技微珠順滑技術，所以剃鬚時會更加順滑流暢。它的外環表面充滿了非常細微的粒子，形狀就好像玻璃珠一樣，讓剃鬚更加舒適。即使你是敏感皮膚，也絲毫不用擔心會造成皮膚敏感，因為電須刨採用的是高度精準的刀片，能減少剃鬚過程中的拖拉和拉扯，即使是3日鬚也能輕鬆應對。

作為智能鬚刨，它可以連接 GroomTribe 應用程式來自行選擇適合自己皮膚狀況的模式和設定，例如一般、敏感和超敏感模式。這款電鬚刨還能夠根據用家的習慣來制定專門剃鬚計劃以解決皮膚問題。透過連接 GroomTribe 應用程式，它能夠追蹤剃鬚進度，同時提供建議，以改善使用者的剃鬚習慣和技巧，最終解決如泛紅、灼熱、毛髮倒生等問題。

Philips的這款電鬚刨可以給你隨心所欲的剃鬚體驗。它使用了 Aquatec 乾濕剃鬚技術，既可以選擇乾剃，又可以配以剃鬚啫喱或泡沫來進行濕剃，在淋浴時也能輕鬆剃鬚。它的剃鬚刀頭能夠全方位貼合面部輪廓，緊貼面部和頸部曲線，輕柔且不會對皮膚造成壓力。修剪鬢角和鬍子時，可以使用即插即用的 SmartClick 精確修髮器來修整，簡簡單單便能收穫完美造型。

Philips 聲波震動牙刷

除了刮鬍子之外，保持口腔清潔和口氣清新對於維持個人形象而言都是非常重要的。使用普通牙刷未必可以徹底去除口腔和牙齒內的污垢，想要徹底清潔牙齒，不妨使用 Philips 聲波震動牙刷。

這款電動牙刷配備了壓力感應器，不但能夠溫和地清潔牙齒，更能清除比手動牙刷多達7倍的牙菌膜，功效非常強勁。它有特別的弧形刷毛，即使是難以顧及的後排牙齒，也能輕鬆清潔。

Philips的聲波震動牙刷使用上非常智能化。牙刷採用了 Philips Sonicare 聲波科技，能夠將水分推向牙縫，而刷毛的震動則可以輕鬆去除牙菌膜，不用害怕口腔問題。刷牙時，其實力度是非常關鍵的，但使用手動牙刷往往難以控制力度。這款牙刷配備了 Philips Sonicare Protective Clean功能，當刷牙力度過大時，會發出有規律的聲響，提醒你減輕力度，以免傷及牙齒和牙齦。

與其他牙刷一樣，刷頭使用一段時間後，都需要更換。但不同的是，這款牙刷配有 BrushSync 技術，可以追蹤刷頭使用時間和刷牙的力度。當刷頭需要更換時，刷柄上的燈光就會亮起。這樣就能確保你知道何時要更換刷頭，非常貼心。

維持良好的個人形象可謂百利而無一害，只要適當地利用工具的幫助，就能令過程變得更加簡單，事半功倍。不妨把以上的電鬚刨和聲波震動牙刷帶回家，輕輕鬆鬆地打造最適合自己的造型吧！

(產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/06/24)

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