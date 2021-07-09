紅酒唔可以擺雪櫃？點儲存先最好？酒櫃幫到你！

網購攻略 網購攻略

撰文： 林美斯 最後更新日期： 2021-07-09 17:45

喜歡喝紅酒，卻不知道如何正確儲存和收藏紅酒？對於生活在都市的我們而言，要擁有自己的酒窖可以說是不可能的任務，但香港四季溫差大，如果儲存方式不當，紅酒很容易就會變壞。有些人或許會將紅酒放入雪櫃內，但其實低溫反而會減低紅酒的味道與香氣，影響品味過程。

所以，要想認真收藏紅酒，同時保持其品質的話，不妨考慮添置一個酒櫃在家中，讓你隨時隨地都可以享受處於最佳狀態的紅酒。

以下為大家推介四款來自VIVANT的酒櫃，不同容量、不同性能，總有一款適合你。

VIVANT - V12M - 12 支裝電子制冷家用酒櫃

要想好好儲存葡萄酒，就需要溫度、適度、光線等多方面的配合。如果你的家居空間有限，又或者沒有陳酒的習慣，不妨選擇這款12支裝的酒櫃。

這款酒櫃有6層層架，能夠擺放12支酒。溫度控制範圍是8 - 18° C，非常適合存放紅酒。尤其是已經開封的紅酒，因為紅酒如果暴露在空氣中就會加速變壞的速度。所以最好是存放於10-13度的酒櫃，減慢氧化速度。

VIVANT - V16MD - 16 支裝電子制冷家用酒櫃

不同的酒，有相應的儲存溫度，例如紅酒適合在12-14度儲存，而白酒則適合在8-10度的環境下存放。這款酒櫃有雙獨立系統電子製冷裝置，有兩個存酒空間，讓可以存放的種類變得更多。

每一個空間都有獨立的電子溫度調控，上層的溫度控制範圍是12-18度，而下層則是6-18度，無論是紅酒、白酒，還是清酒，都可以輕鬆保留最好滋味。

VIVANT - V20M - 20 支裝電子制冷家用酒櫃

大部份的葡萄酒都是使用軟木塞封瓶，如果直立擺放，木塞就很容易因乾燥而收縮，從而令空氣與葡萄酒接觸，令其氧化。平放的話，紅酒可以接觸到木塞，防止其失去彈性，同時減慢空氣進入酒瓶內，令紅酒不容易變壞。

為了滿足這個儲存的需求，VIVANT的所有酒櫃都令紅酒能平放，以確保紅酒能一直保持最好的品質。

VIVANT - CV24M - 24 支裝電子制冷家用酒櫃

如果你喜歡將心愛的酒陳放幾年，讓它們熟成，那麼這款24支裝酒櫃就是你的不二之選。它一樣有雙獨立系統電子製冷裝置，亦沒有製冷起動震蕩，非常寧靜和環保。將酒存放在酒櫃內，慢慢釀出獨一無二的味道，實在是一個值得等待的過程。

VIVANT的酒櫃外觀都非常美觀，簡約大方的款式能令你的家居增添幾分時尚感。同時，可透視的櫃門大大方便了辨識和拿取酒的過程。要注意的是，櫃門的透視設計會令酒容易受到光照的影響，所以擺放時記得避開陽光直射的地方呀！

如果你也想好好儲存心愛的紅酒，不妨考慮以上四款酒櫃，幫你輕鬆維持紅酒的最佳品質。

(產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/07/09)

不想錯過任何網購優惠？立即按此連結前往《01mall》或Facebook專頁，瀏覽最新熱門產品、限時優惠、獲取獨家放送優惠碼！

《01 網購 x 01 訂閱》免費贈閱活動

網購平台「01mall」由食品到家電應有盡有，由6月1日至7月31日期間，凡於「01mall」購買任何商品，即免費送您3個月「01周報」電子贈閱版（價值：港幣108元），讓您網購滿足生活所需後，能緊貼時事熱話，從多角度分析世界大事！