淘寶｜盤點3款小米涼感寢具 使用黑科技降溫物料 涼浸浸更好瞓

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撰文： 莉莉安 最後更新日期： 2021-07-12 18:47

今年的7月7日迎來二十四節氣中的「小暑」，意味著夏天即將要步入最熱階段！日間固然熱浪滾滾，但到了晚上，氣溫亦同樣不可少覷。根據天文台的記錄，香港早在5月份已錄得多達7個「熱夜」， 打破了1884年有記錄以來5月最多的熱夜紀錄。天氣「焫焫焫焫焫焫著」，睡眠或多或少也會受到影響，睡不著、睡不好、半夜熱得醒過來、醒來後滿身大汗也是非常常見的情況，雖然現在有風扇也有冷氣，但是晚上長時間吹風吹空調，又容易導致頭痛不適，還擔心會感冒著涼。到底有什麼好方法可以在夏天晚上睡個好覺？

為什麼夏季特別難入睡？關鍵原來在……

人的睡眠與溫度和濕度其實有著離不開的關係。正常的人體溫度是介乎於36℃至37℃之間，而在晚上睡覺時，由於人體的代謝速度變慢，體溫便會逐漸下降至36℃左右，此時人體對於被窩溫度的感應亦會變得更為敏感。有科學家便曾經對此進行研究，發現當皮膚溫度略微降低的時候，人的睡眠品質會相對更高，亦即是意味入睡時最好把被窩溫度維持在較為涼爽的狀態，把身體的深層溫度降低，人便會更易入眠、更順利地進入深睡階段。

(網上圖片)

夏天開冷氣固然是降低環境溫度和人體溫度的最直接方法，但有時候在即使開了冷氣，入睡時也總會覺得不太涼快，若然要把冷氣調低，睡到中途又容易覺得太冷，難以把握當中的平衡。其實除了透過調整冷氣的溫度來維持合適的睡眠溫度，選對寢具同樣也是相當關鍵的一環。近年坊間便相當流行涼感寢具，藉著透氣性佳的涼感物料，來提高睡眠時的舒適感。

如今市面上的涼感寢具形形式式，若要數當中相對受歡迎的品牌，小米有品就是其中之一，它旗下的涼感寢具憑著獨特的涼感物料、多功能的雙面設計，而獲得不少用家讚賞。以下就來看看它們有什麼特別之處。

小米有品8H夏涼被——一被兩用雙面設計、採用進口抗菌物料

夏涼被其實就是冷氣被的一種，但它之所以能在眾多同類產品之中脫穎而出，原因就在於它不僅輕巧纖薄，蓋上後的質感亦比一般的冷氣被更為柔軟清涼，能夠讓人在悶熱的氣候舒適入眠。加上兩種物料的雙面設計，亦讓這款夏涼被不止適合炎炎夏日使用，即使是氣溫較涼快的春天和秋天，也能夠用得上它。

被子的其中一面採用了Softcool涼感纖維製作，並在內部加入了納米級的玉石粉。

玉石粉是一種具有優異熱傳導性的礦石粉末，它的特點是能快速吸取人體溫度，讓皮膚產生涼感，由於它吸熱慢而散熱快，這種特性同時也能夠避免物料接觸到皮膚溫度而快速升溫，從而產生持久的清涼感，讓人蓋上被子後有涼而不冰的感覺。當配合冷氣使用時，還能把溫度調高幾度，藉著被子來保持人體清涼。這樣既可讓室內溫度維持在不冷不熱的舒適範圍，同時亦有助人體以較低的溫度進入睡眠，一舉兩得。

而被子的另一面則採用了柔軟的常溫物料，這種物料的透氣率達到3725mm/s，良好的透氣性加上速乾的性能，能夠讓人體在睡眠時排出的汗水與濕氣從表面上快速蒸發，除了帶來清爽不黏膩的感覺，也有助被窩維持適當濕度，令睡眠時的舒適度大大提高。

雖然這一面是採用常溫物料製作，不過由於它的被身非常輕盈透氣，所以即使在夏天的冷氣房使用也並無不可。當然，假如你是特別怕熱，便可以把這一面留待春秋時分使用。一面涼一面柔的正好，正好方便用家根據當時的體感，隨時把被子切換至適合自己的一面使用。

除了被子表面採用的物料講究，被子裏頭使用的填充物料亦有它的特別之處。它採用了由美國進口的英威達Dacron纖維，這種物料經過電荷捕獲抗菌技術處理，能夠抑制多種常見的有害細菌，其中對金黃葡萄球菌的抑菌率更達到90%。

而在抑菌功能以外，這種纖維本身的結構亦經過親水性特殊處理，即使經過多次洗滌，被子的抗菌性能也不會離散，同時還仍能保持約90%的原有厚度及蓬松度，無論是手洗還是機洗，怎樣擠壓也不易變形，確保被子睡久了也能夠維持飽滿且蓬松的質感。

小米有品8H涼感防滑床墊——春夏兩用雙面設計、觸感比竹蓆草蓆更軟熟

想讓被窩維持在合適溫度，除了被子以外，床單和床褥也是相當關鍵的部份。然而床單需要時時更換，而床褥也沒理由突然換掉，那麼我們還有一個方法，就是為睡床加上有涼感功能的床墊。

同樣由小米有品8H出品，這款床墊無論在功能上還是物料上，幾乎可以說是與夏涼被如出一轍。首先它同樣採用了雙面設計，其中一面使用的是添加了玉石粉末的Softcool涼感物料，能夠快速把人體的熱量傳導到空氣中，使皮膚一接觸到床墊便瞬間產生涼感。比起普通的竹蓆和草蓆散熱更快，而吸熱更慢，同時亦因為它的質地柔軟，摸上去亦不會像蓆子般粗糙磕手。

觸感軟熟親膚，自然就睡得更佳。而且它還可以代替床單，直接鋪放於床褥上使用。

而床墊的另一面則是採用柔軟的常溫物料製作，透氣度比普通蓆子和床墊更佳，而且還有速乾的性能，當配合涼感被子使用，便能夠讓被窩保持清爽不黏膩的膚感。

床墊的裏頭同樣用上了由美國進口的英威達Dacron纖維，物料經過電荷捕獲抗菌技術及親水性特殊技術處理，具有良好的抗菌和防變形能力，讓床墊更經久耐用。

唯一不同的是它的設計由被子換成了床墊，並在邊上的四角加入了彈力鬆緊帶，方便把墊子固定在床褥上使用，同時還可穩固防滑，避免睡眠時因轉身而令床墊移位，讓人睡得更加安穩。

小米有品愉悦之家清涼凝膠枕——雙面抗菌設計、內部加入冰爽凝膠覆蓋層

想為家中睡床換上一整套涼感寢具，除了被子和床墊以外，當然也少不了涼感枕頭。雖然睡眠時我們的頭部會露出被子之外，但別忘了臉上和頸上的皮膚也是會出汗的！即使本身並不是特別怕熱的人，但假如枕頭的用料透氣度欠佳，便會讓人越睡越熱，甚至悶出一頭汗。

想從頭到腳都感受清爽涼快感，這一款枕頭就非常值得大家考慮。它採用了雙面設計，並以五層結構製作，它除了如被子和床墊一樣兩面可用，同時還具有抗菌的性能，從裏裏外外打造出更舒適衛生的睡眠環境。

枕頭的兩面均採用了不同的物料製作，其中一面為黑科技涼感物料，而另一面則採用透氣的天絲物料製作，一面涼一面柔，無論是春夏秋冬四季皆可使用。

除了使用涼感物料，枕頭還額外添加了一層冰爽凝膠覆蓋層，當中清涼微粒子具能夠快速導熱和散熱，讓來自上層的熱量得以蒸發，並同時降低枕頭溫度，躺下的瞬間就能明顯感到冰涼感，睡久之後也不會悶汗。

而枕頭的內部則採用了竹炭記憶棉枕芯，記憶棉的特點是回彈力低、復原性強、耐磨性高，承托力比起一般的聚酯纖維枕更佳，可讓枕頭完全貼合頭、頸、肩曲線，維持舒適睡姿。而枕芯當中還特地添加了活性炭的因子，這種物質既可抑制細菌、隔絕蟎蟲，亦能去除皮膚細菌帶來的臭味，讓睡眠環境保持無菌和舒適。

成年人平均每晚需要七到九小時的睡眠時間，如果難以維持這一睡眠規律，或者發現自己會在夜間難以入睡、頻繁醒來，甚至悶出一身汗，這就意味著你的入睡溫度可能不對！除了透過調整冷氣的溫度來維持合適的睡眠溫度，想進一步提升睡眠質素，還可以試試換上一套涼感寢具，來提高睡眠時的涼快感及舒適感。

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(產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/07/09)

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