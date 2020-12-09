搞手必睇｜盤點最受歡迎派對美食 Top 5　外賣到會成 Set 齊哂！

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受疫情影響，今個聖誕由外出聚餐變成在家聚會，派對搞手又要煩惱準備食物。現在就跟大家盤點一下4大最受歡迎的派對美食，為派對搞手們帶點靈感！

同場加映： 「妓女意粉」是什麼？

以往在派對到會餐牌上，常出現一個頗有趣的名字 - 妓女意粉，初時小編以為是餐廳打錯字，原來妓女意粉背後有一段歷史故事：

妓女意粉（spaghetti Allan puttanesca) 是意大利名菜，名字由來主要由當時嘅時代背景交織而來。當時意大利的妓女受政府規管只可以每星期去市集採購一次，所以只可以買長期存放嘅調味料同可以快速做到的食材，主要成份包括有銀魚柳、水瓜柳、黑橄欖蒜頭、羅勒香葉和辣椒等，大部分都是鹹鹹鮮鮮的，所以醬汁比較濃味。

【80s Catering Thai Xmas Set】一次過食曬咁多款派對美食

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