16位女性就有1位確診乳癌？按摩乳房好處多！附淋巴按摩教程

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撰文： 孫小水 最後更新日期： 2021-06-30 18:22

一直以來，乳癌是香港婦女所面對的頭號癌症。根據香港癌症基金會「粉紅革命」的資料顯示，平均16位女性就有1位被確診患上乳癌，而近年罹患乳癌的年齡群組更出現年輕化的趨勢。

每天按摩乳房能夠促進身體分泌催產素，有抑制乳癌的作用，更可紓緩經前症候群和降低囊腫產生的機率。此外，按摩乳房能刺激胸部各組織和淋巴系統的循環，使乳房變得結實，同時讓各組織獲得更多養分和氧氣，疏通淋巴，有排毒的功效。

相信很多人都明白乳房健康的重要性；然而，很多人覺得按摩乳房是一件麻煩、辛苦的事情，也不知道應該如何入手、怎麼按摩才能達至其功效。Emay Plus利用嶄新科技配合專業技術，滿足忙碌又愛美、關注健康的人士之需要，推出兩款淋巴按摩產品——溫冷排毒按摩儀（第一代）和纖面排毒美顏儀（第二代）。

在家就可以做到淋巴排毒之餘，還能美容美顏，一舉多得！

1.Emay Plus EP-406 纖面排毒美顏儀 香港行貨 [5色]

這款產品具備3種功能模式，2種溫度調控，利用熱能、振動及按壓，有效排毒通淋巴，緊緻肌膚，提升面型輪廓，減淡細紋，360度全方位照顧面部及身體每一吋肌膚。每分鐘高達8,000次振動，喚醒沉睡肌膚細胞。

三個功能模式，2種溫度調控。

第一個：「低熱能+紅光+振動」模式，適用於面部按摩。

第二個：「高熱能+紅光+振動」模式，適用於身體按摩。

第三個：「振動+紅光」模式，幫助肌膚吸收精華營養，改善新陳代謝，增加肌膚彈性和光澤。

熱能、震動及按摩，滿足10大美肌需求。

產品採用溫熱及震動模式，配合紅光功能，每天只需花上一點時間，就能有效解決各種皮膚問題，例如提升面部輪廓、纖面去水腫、疏通淋巴、紓緩疲勞、刺激膠原蛋白增生等等，方便又實用。機身根據人體工學而設計，為流線型不鏽鋼金屬刮痧頭，貼合肌膚，按摩順滑流暢，護膚的同時舒壓，為你帶來一程舒適又放鬆的按摩、美肌之旅。

適用於全身，護理每一吋肌膚，同時打造緊緻好身材。

按摩儀配合保濕精華、精油、乳霜等護膚品使用，比起徒手按摩，它通過熱能震動，能夠有效幫助皮膚進一步吸收護膚品營養，肌膚變得水潤光滑。另外，配合按摩手法使用，能夠幫助新陳代謝，加快皮下脂肪燃燒，不用做運動也能全身緊俏苗條，特別適合忙碌的上班族使用。

排毒通淋巴，為身體帶來最佳狀態。

按摩儀流線型設計貼合皮膚，選擇自己想要按摩的位置，例如乳房、腋下、頸部等等，根著按摩手法使用，無需再去按摩店和美容院，在家就能輕鬆有效地排毒通淋巴。

2.Emay Plus 溫冷排毒按摩儀 EP-409 香港行貨 [3色]

這款是Emay Plus EP-406 纖面排毒美顏儀的升級版本。

它同樣配備溫熱(42℃-46℃)和振動功能，有助速進血液循環及加强精華吸收外；全新升級版本更特設冷凍功能(13℃-15℃)，既可消退浮腫，收細毛孔，亦可紓緩敏感瘀紅。

利用特大雙波浪機頭，緊貼面部及身體各部位輪廓，比上一代更貼合身體輪廓，更容易達到為身體按摩通淋巴的效果，配合每分鐘高達8,500次振動頻率，從面部開始，再對準身體各個淋巴及穴位反射區，享受私密的淋巴排毒按摩。讓你從此安在家中，輕鬆美肌、塑形V面、回覆動人眼眸及健康輕盈體態。

4種功能模式：按鍵以切換工作模式。

第一個：「熱能+紅燈」模式，加速血液循環及皮膚代謝過程，有助保存膠原蛋白及修復增生。

第二個：「熱能+振動+紅燈+綠燈」模式，有效減淡法令及嘴角紋，重塑緊緻V面。

第三個：「冷凍+藍燈」模式，有助排水腫，收毛孔，減退黑眼圈及鎮靜紅腫敏感。

第四個：「冷凍+振動+藍燈+綠燈」模式，有效改善眼部及面部下垂，抒解因碰撞引致的輕度紅腫問題。

預防淋巴疾病從日常護理開始，趕快跟著下面的淋巴按摩教程做起來吧！

👍乳房淋巴按摩手法

1. 從內乳腺淋巴開始，由內到外輕輕向上按至鎖骨位置；

2. 從鎖骨開始，由內到外輕輕腋下位置；

3. 從腋下開始，直線向下按摩。

👍排毒通淋巴按摩手法

1. 從額頭髮邊按到耳邊中間位置。

2. 從鼻翼按到耳邊中間位置。

3. 從耳邊中間按到前頸鎖骨位置。

4. 從後耳背中間按到前頸鎖骨位置。

5. 從下巴按向耳際，再沿著頸部向下按至前頸鎖骨位置。

*建議每個位置做3-4次，完成按摩後喝水。

👍纖顏提升按摩手法

1. 面頰：從下巴向兩頰方向由下往上移動，每次向上移動時稍微加大按壓力度，使之有擠壓感。*有助緊緻及提升面型輪廓

2. 嘴：打圈按動嘴邊肌肉。 *防止嘴角肌肉下垂

3. 額頭 ：額頭部位慢慢由下往上移動，及由中間向左/右移動 *有助緊緻、預防及減淡細紋。*建議每個部位做3-5次

(產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/06/29)

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