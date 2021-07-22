Delonghi超大優惠 全店85折 高質電器任你揀 數量有限 先到先得！

疫情當下，相信大家外出吃喝玩樂的機會都減少了很多。然而，在家呆著的時間長了難免開始覺得無聊、厭倦和枯燥......那麼，該如何提升居家生活質素呢？優質的家電絕對是必不可少的，它們除了便利生活之外，還能令我們的心情舒暢，閒情雅緻地渡過每一天！



Delonghi這個品牌大家都不陌生，它成立於1902年，是意大利跨國家電公司。Delonghi的電器產品質量卓越，性能好，價錢合理，性價比可說是非常之高！

這次，Delonghi推出超大優惠——全店所有產品85折！！



👍小編推薦產品：

1.Delonghi Dedica Style 咖啡機 銀色 EC 685.M優惠價$1498/原價$1998

纖巧機身。這款咖啡機的體積纖巧，闊度只有15釐米，不霸佔空間，櫥櫃、餐桌、茶几等等的地方都可以放下它。

全金屬機身。咖啡機的機身是全金屬的，可減少日常刮傷機身的機會，非常耐磨。此外，金屬機身帶給人一種高級感，質感非常好，放在家中絕對能提升家居格調！

Flow Stop功能。Flow Stop功能讓用家根據個人需求自設咖啡份量，任君選者，避免不必要的浪費。如果用家選擇的份量較少，剩下的咖啡會保存在咖啡機裡，供下次飲用，方便又衛生。

快速加熱系統。咖啡機的加熱系統確保在完美的溫度下沖調飲品，快熟加熱時間只需40秒，非常節約時間。相比之下，傳統沖咖啡的方式所耗時間較長，需要先燒開水，再沖泡咖啡粉，來來去去大約都要10分鐘，如果趕時間的話，根本來不及沖泡。

高壓蒸汽系統。咖啡機擁有可調校的高壓蒸汽系統，能加熱牛奶或打出不同奶泡，以沖調出豐富質感的泡沫咖啡和各種牛奶咖啡，例如卡布奇洛、意式特濃泡沫咖啡等等......在家也能享受各種咖啡，簡直是咖啡愛好者的福音！

2.Delonghi Icona Vintage 水壺 KBOV2001優惠價$712.3/原價$838

這款水壺是意大利德龍Icona Vintage復古系列——現代時尚與復古設計的經典融合。一款具有1.7升的容量、3重安全保護系統、不銹鋼高光澤表層的複古電水壺。功率達到2000W，可以360°無線操作。另外配有電源線儲存位置，方便您隨時收納。

水位指示條。水位指示條位於壺身的背部，可清晰指示水位。用家不必刻意打開壺蓋，便能知道剩餘的水有多少，十分人性化。

360度旋轉底座。其底座能夠360度旋轉，底座與壺身可以分開，方便使用。

水垢過濾網。水壺擁有可拆卸和可清洗水垢過濾網，能有效過濾水中雜質，確保食水純淨，讓你喝得放心和安心。

3.Delonghi 20公升抽濕機 DDSE20優惠價$2539.8/原價$2988

超強除濕。這款抽濕機的除濕功能強大，側翼環流，集中除濕，再加上1200瓦大功率，內置PTC陶瓷加熱器件，強勁制熱，短時間提高抽濕機工作效能，除濕量高達20升/天。適用於客廳、臥室、地下室、閣樓、書房等等，抽濕速度快，輕鬆除濕，保持室內空氣乾爽，沙發和被褥不再濕噠噠黏糊糊，家裡的墻壁、毛巾等等也不再有潮濕霉變的怪氣味，心情也會好一點！

一鍵乾衣功能。1200瓦大功率，PTC陶瓷加熱器件，使環境迅速升溫，短時間內強力烘乾潮濕衣物，而它的加熱功能是智能調節的，更設有自控風速（低/中/高/自動擋風速調節）。除了因天氣潮濕而摸起來濕濕的衣服，平時一些想當天穿又沒有完全乾透的衣物也能用其烘乾，十分方便。冬夏都能穿到乾爽的衣服，即刻感受貼身衣服的乾爽舒適。

智能恆濕。抽濕機設有液晶電子顯示屏，室內濕度和溫度一目瞭然。按鈕鍵控制面板便於設置室內理想濕度水平和運作時間（24小時制定時器），用家可根據自己的需求自由設置，開啟除濕或強力除濕、乾衣或強力乾衣，實現低/中/高/自動擋風速調節。

預約或延遲開啟除濕，智能定時隨心掌握。關機狀態下，可設定延時啟動功能；開機狀態下，可設定延遲關閉功能。即使人不在家，也能很好地控制儀器，方便又安全。

4.5升大容量水箱。水箱容量大，表面刻有可視水位指示，除濕效果看得見。水箱控制系統會在水滿時自動停機，配備把手和浮標，浮標上升觸發水滿提示，自動停止工作，同時提示燈亮起提醒用家清空水箱，安全又安心，無需擔心在無人看著的情況下水瀉。此外，雙重排水系統直接向4.5升的大容量水箱排水，再通過外排水接口進行連續外排水，輕鬆持續除濕。

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(產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/07/21)

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