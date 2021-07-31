3年超人氣咪高峰 360度立體音效 連上藍牙隨時K歌 迪麗熱巴同款！

這個年代，很多人都非常喜歡唱歌，約上叄伍知己來個KTV之夜絕對是種享受。但是，你是否也曾在KTV唱完歌後感到意猶未盡？總覺得沒唱夠？不夠滿足？



去KTV唱歌需要預約房間、約上朋友、限制時間等等，並不是一件隨心所欲的事情......

隨著科技的發展，唱吧推出beebar小巨蛋咪高峰G2——音響話筒一體式設計，讓你隨時隨地想唱就唱，哪裡都是你的小型KTV！

Beebar 唱吧小巨蛋咪高峰 Beebar G2由內地當紅明星迪麗熱巴代言。

自帶音響。這款咪高峰既能唱歌，又能作為藍牙音響播放音樂，在家也能達到KTV級立體音效，性價比超高！特別適合上班族、學生等平時比較忙碌的人群，無需前往KTV，及時滿足歌唱慾望，就地發洩平日壓力。

360度KTV級立體音效。咪高峰擁有雙喇叭低音，內置兩個5瓦大功率喇叭，讓你體驗四向環繞立體聲，仿佛置身KTV包間，音符、旋律徘徊四周，K歌之王就是你啦！

8種K個音效。咪高峰擁有8種曲風，分別是民歌/軍歌、卡通、怪獸、原聲、慢歌、快歌、主持和超級混響，用家可以根據自己的喜好自由選擇曲風，快點給你的聲音開美顏吧！

藍牙鏈接。除了直接使用咪高峰唱歌和播放音樂之外，咪高峰還可以透過無線藍牙鏈接電視或手機，從此在家KTV，超級方便！

兼容多種K歌APP。咪高峰支持多款k歌APP，例如唱吧、QQ音樂、網易雲音樂、快手、抖音和全民K歌，海量歌曲伴奏隨你挑，每首歌都有歌詞讓你跟着唱，並且支持錄歌轉發，方便又好玩！

持久續航。咪高峰每次充電只需3小時，待機高達24小時，使用時間可持續長達7小時，超強電力，唱你唱到滿足，不再為續航煩惱。平時帶出去跟朋友玩一天是絕對沒有問題的，無需擔心電力不足的問題。

簡潔大方的按鈕設計，一支咪高峰多種使用方法。連接示意圖如下：



(產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/07/26)

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