iPad平替｜超薄平板電腦 流暢八核處理器 超大屏幕讓你大飽眼福

隨著科技的發展，電腦產品的樣式和功能也不停更新，市面上最常見有臺式電腦、手提電腦和平板電腦。說到平板電腦，相信大家第一下想到的就是Apple公司的iPad了吧！但是，iPad價錢較貴，如果只是用來玩遊戲和看電視劇的話，難免有點心痛......



真的存在價錢便宜、功能多、顯示屏高清、處理器快捷和電池容量強大的平板電腦嗎？真的存在！小編為你帶來性價比之王——Blackview TAB 10平板電腦。

7480mAh大容量電池。TAB 10擁有超大容量電池，充一次電就能續航高達600小時，出門再也不用攜帶充電器啦！非常適合學生和上班族使用，一整天都不用擔心電腦沒電，時刻照顧你的需求。

流暢八核處理器。 TAB 10採用八核MTK8768處理器，專為高移動性和功能強大的設備而設計。它配合4GB RAM 和64G ROM，以及高達128GB的可擴展存儲空間，為你提供高性能的使用體驗。

超薄機身。TAB 10的機身纖薄，厚度僅有8.8mm，既美觀又方便攜帶。

10.1英吋顯示屏。TAB 10擁有FHD+顯示屏，超窄邊框帶來更多屏幕空間，看電影、打遊戲、上網課時讓你大飽眼福，享受視覺上的衝擊，仿佛影像真的觸手可及，提供身臨其境的體驗，使用感絕對超佳！

前後攝像頭。TAB 10擁有8MP前置攝像和13MP後置攝像頭，自拍？視頻？錄影？一機搞定！另外，它提供了各種不同的相機拍照模式，如專業模式、黑白模式等等任君選擇，快點根據自己的喜好，拍出你的理想照片吧！

最新Android 11。TAB 10運行最新的Android 11，高斯模糊、手勢導航和分屏功能讓你從第一眼到完全沉浸，為你提供強大的設備控制。高斯模糊，整體而言就是會產生柔和的模糊效果，使有用的信息更加突出；手勢導航，超靈敏感應，每一步操作都緊跟手指；分屏功能，可以在左右屏幕分別運行不同的應用程序，輕鬆處理各種工作。

支持雙SIM卡。TAB 10支持放置兩張SIM卡，就算在沒有WiFI的地方，或是忘記帶電話出門，只要它在身邊，就能讓你隨時隨地鏈接4G網絡、撥打/接聽電話，超級方便！

(產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/08/16)

不想錯過任何網購優惠？立即按此連結前往《01mall》或Facebook專頁，瀏覽最新熱門產品、限時優惠、獲取獨家放送優惠碼！

《01 網購 x 01 訂閱》免費贈閱活動

網購平台「01mall」由食品到家電應有盡有，由6月1日至7月31日期間，凡於「01mall」購買任何商品，即免費送您3個月「01周報」電子贈閱版（價值：港幣108元），讓您網購滿足生活所需後，能緊貼時事熱話，從多角度分析世界大事！