實現百年前的幻想 Kindle滿足所有閱讀需求 手掌大小超實用！

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撰文： 孫小水 最後更新日期： 2021-07-09 18:00

你是否還在拿著一本傳統的紙本圖書閱讀？乘坐地鐵的時候書紙不小心弄皺、翻開難以找到之前讀到哪了、晚上沒開燈看不見字、跑遍好幾個書店都找不到想要的書......紙本圖書紙張的製造需要砍伐樹木，再到書本的製成又需要化學顏料的印刷，除了日常生活的不方便之外，還十分不環保。

19世紀初，德國作家霍夫曼在小說《選擇未婚妻》中描述到：「您只要把這本奇書放進口袋，隨時隨地都可以掏出一本您所希望要念的書來。」兩百年前人類對於便捷閱讀的想像，在一百多年後的現在實！現！了！

隨著科技的發展，現有技術愈來愈成熟，閱讀不再止於紙本圖書，電子書的時代已經來臨。它就是Amazon Kindle 10 (2019) ！

Amazon Kindle 10 (2019) Kindle 2019 Wi-Fi 6" 8GB 電子書閱讀器 [2色]

輕巧便攜：一說到電子書，相信大家第一時間就會想到便攜易帶。這款電子書外觀設計精巧輕薄，無論是坐巴士還是躺在床上，它能讓你單手持握更加方便舒適。平時出門喜歡在包包裡放書的人，也不用擔心一次性難以把好幾本書帶出門，Kindle 10(2019)讓你把上千本書隨身攜帶，隨時隨地處身在一個巨大圖書館，你可以盡情地、自由地漫遊在閱讀的世界！

內置閱讀燈：用家可隨意調節屏幕亮度，無論在室內還是室外，白天還是黑夜，無需刻意將就光源，就能享受舒適的閱讀體驗。特別是在晚上，閱讀紙本圖書的話需要開燈，甚是是打開手電筒照明，這樣耗電和對眼睛不好，使用Kindle 10(2019)就不用擔心這些問題啦！

超長續航：Kindle 10(2019)在待機時，幾乎完全不費電，關屏前的電量與再次開屏使用的電量不會相差太多，讓你一次充電就能支持數周，而非僅僅數天。如果要出去旅行或者出差，把它帶在身邊，完全不用充電，連充電器都免了，超級方便。

生字提示功能：它支持英英/英中行間翻譯，無需停頓翻查字典，它就能能直接為你翻譯，方便、省時之外還能讓你學習英文，成為學習利器，一石二鳥。非常適合學生使用，「在閱讀中學習」說的就是這樣！

生字注音功能：它在中文電子書中支持生字注音功能，開啟「生字注音」，可在漢字上方顯示拼音，平時看見一些不會讀的深字，無需查閱字典和請教他人，拼音就能輔助你啦！

快速翻書：傳統的紙本圖書很難快速翻到自己想要的那一頁，甚至難以找得到，非常麻煩。而這款電子書可以隨時翻到某頁或者章節，也不會丟失當前瀏覽進度，方便又實用。此外，它還支持筆記標注等多種學習工具，在閱讀過程中看見值得記下的學習點，又或是有用的資料等等都可以標記下來，對學生而言是非常有助於學習的產品。

「書中自有黃金屋」，閱讀能夠讓人們學習課外知識和提升個人修養，趕快使用Kindle 10(2019)開啟你的閱讀之旅吧！

(產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/07/09)

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