肌膚保濕愈保愈乾？精華是關鍵！5大美日韓空瓶好用精華推薦

肌膚狀況好不好，身體從來都最誠實！特別是最近秋風起，臉上肌膚已率先發出「警號」，無論是早上剛起床、洗臉後，或是上妝前都會感到緊繃，面色變得暗啞，甚至出現泛紅及脫皮，上妝時更頻頻卡粉，各種肌膚問題來得遠遠比想像中快！想要強效全方位修復，同時為肌膚提供滿滿營養「飲飽水」，精華便是關鍵。一滴就能把多種高效成分濃縮注入肌底，充電式密集保水修護，重現賦活水嫩透亮肌。以下推薦5大超人氣全能精華，低至42折入手！附加精華使用小貼士，不用再為肌膚轉季心驚驚。



5大人氣全能精華推薦

Sulwhasoo 雪花秀 - 皇牌潤燥再生精華 90ml

【貴婦最愛 韓系頂級肌膚保養品】Sulwhasoo 雪花秀 - 皇牌潤燥再生精華 90ml

時常驚嘆韓國人的皮膚為甚麼這樣好？就算是秋冬轉季，肌膚依然水嫩透亮，所以韓國出品的保養品絕對是信心的保證。素來是貴婦最愛的雪花秀皇牌潤燥再生精華，運用尖端生物科技「Youth Master Technology」，研發出滋盈肌活因子JAUM Activator™ ，以韓方草藥精煉而成，提升六大年輕維度，包括滋潤、亮澤、淡紋、通透、光采及強韌，同時內啟動年輕肌因EGR3、外重塑建立抗禦壁壘，賦予彈性和修護，全方位打造清透潤澤的剔透肌膚，輕鬆打造水潤無瑕肌！

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Estee Lauder - 全新升級再生基因修復精華 (第七代) 100ml

【皇牌小棕瓶 極速修復再生】Estee Lauder - 全新升級再生基因修復精華 (第七代) 100ml

說到小棕瓶，相信大家並不陌生這支肌膚S.O.S的救星。全新第七代的升級再生基因修復精華採用劃時代基因訊息協調技術，強效極速修復肌膚，激活年輕細胞及膠原蛋白新生＊，擊退多重初老跡象，同時為肌膚抵禦生活的環境傷害，只需1滴管份量，肌膚瞬現水潤光澤+198%，締造飽滿透彈肌。連續使用3星期，更能＋25%＊＊加速減淡細紋，肌膚倍顯細嫩緊緻；使用1瓶後，毛孔顯著收細，肌膚有如注滿飽睡活力般健康年輕，細膩彈滑＾，面對轉季都能成就最美自「肌」。

＊體外測試

＊＊比舊配方迅速25%

＾34位39至65歲亞洲女性的臨床測試結果

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Clarins - 第八代賦活雙精華 50ml

【懶人恩物 1+1雙倍激煥年輕】Clarins - 第八代賦活雙精華 50ml

獨特的「水+油」黃金雙效配方，蘊含21種高效水溶性及油溶性的修護植物萃取，當中更包括珍稀天然抗氧成份—薑黃，一滴黃金雙力量開啟5大細胞修護功效：再生、滋養、保濕、活氧及防禦。一瓶在手，只需7天*便能達至皺紋減淡、毛孔收細、重煥光澤、緊緻肌膚等功效，雙倍激發肌膚修復力量，重拾水潤彈滑光亮肌，同時徹底告別肌膚歲月痕。*49位女士使用後滿意度調查結果，362位不同種族女性滿意度測試結果

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Clé de Peau - 全效修護精華油 75ml

【日本貴婦肌養成技 一瓶全能到位】Clé de Peau - 全效修護精華油 75ml

針對各種轉季肌膚問題，有時候要配合不同精華使用，但往往因為頻亂使用而導致效果未夠顯著？全效的修護精華油便能一瓶到位，適合用於全身任何部位的肌膚，達至全方位修復煥活，當中散發的牡丹與蘭花清香，能瞬間放鬆心情。蘊含品牌獨家開發的溶解絲心蛋白成分、能維持細胞離子通道的最佳運作；同時蘊含由豐富γ-次亞麻油酸組成的修復精華油複合物，以及多功能的全效修復配方，不僅大大提升肌膚的屏障機能，更可強效滋潤肌膚，減少乾燥，細紋的出現，締造豐盈飽滿肌，亮白彈潤緊緻一支OK！

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LA MER - 極緻修護精華 50ml

【媲美醫美 神級修復精華】LA MER - 極緻修護精華 50ml

蘊藏四大強力活膚功效：再生強韌、舒緩穩定、滋養抗老、醫美修復，能鞏固肌膚，抵禦污染和微塵等日常刺激物，預防初老跡象提早出現。即使在煥膚或激光療程等肌膚備受極大壓力的狀況下，精華都能有助促進肌膚屏障修復。而高濃縮 Miracle Broth™活膚精華能穩定肌膚，同時淡褪顯著刺激跡象，令肌膚更見強韌，顯著舒緩及更生同步進行，速效媲美醫美級！

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如何更全面地吸收精華？

相信使用精華的時候，大家都很容易有一個常見的謬誤，就是把精華直接滴在面上再塗抹。因為精華擁有多種高濃度成份，直接滴在面上的話會容易刺激皮膚，引起泛紅敏感就會適得其反。想要更全面地吸收精華，極致發揮其功效，建議先用熱毛巾敷面打開面部毛孔，滴出適量精華在手心中，稍微搓熱雙手，再把雙手按壓在面上，由下而上輕輕在面上打圈，提升吸收力，締造緊緻水潤透亮功效。

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除左面部肌膚保養，還可以食用不同的營養補充品去增加皮膚膠原蛋白，令肌膚重顯光彩！優惠連結：https://bit.ly/3EE53Bd