讓男生瞬間心動！ 6大女生必知細節級魅力位 忽略2部位超扣分！

最適合戀愛的季節，非秋天莫屬，與喜歡的對象於秋風中散步，是件浪漫的事。想要在約會中留下深刻印象，日常勤保養護膚或是入手秋冬系化妝品都不可或缺！但單單有個「靚」樣真的足夠？正所謂「魔鬼藏細節」，一些身體部位男生可能偷偷注意卻不說，一不小心疏於保養便成為大扣分位！以下為大家數出必知6大男生最在意身體部位，讓你開始準備由頭到腳的全面保養大作戰，選對產品同時最平44折入手，加上一招秘技，到了聖誕節「大日子」更能事本功倍，點睇都零死角，讓男生瞬間心動！



加分位一：順滑有光澤的髮質

女生最美一刻莫過於是撥頭髮的時候，若隱若現的肩頸線條，加上如瀑布般幼滑的髮絲，叫男生如何不心動？髮型顏色都是其次，順滑有光澤的髮質才是皇道！

順滑有光澤的髮質（圖片來源：Canva）

Moroccanoil - 摩洛哥護髮油 100ml

【順滑光澤護髮神器 女生家中必備】Moroccanoil - 摩洛哥護髮油 100ml

護髮油適用於各種髮質，有效修護同時可作為造型及順髮工具。只需1-2揼份量便能瞬間吸收，強效深層滋養，同時不留殘餘物配方能補充頭髮失去的蛋白質，作出有效修復，解決頭髮乾燥開叉問題；而脂肪酸、奧米加3及多種維他命則讓髮絲散發亮麗光彩，加上其堅果油及維他命E成份有效抗氧化，保護秀髮免受環境及熱力傷害，為髮絲作全面的更新，重拾秀髮健康，倍添亮澤柔滑。

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加分位二：充滿彈潤光感的「晶透肌」

水嫩亮澤、白裏透紅的肌膚顯露出好氣息，總叫男生心動，但每到轉季種種「危肌」接踵而來，皮膚特別易變得乾燥及暗啞，所以重點補水修復變得十分重要！

充滿彈潤光感的「晶透肌」（圖片來源：Canva）

Shiseido 資生堂 - 終極再生乳霜 75ml

【轉季肌End game 一瓶修復抗老全能到位】Shiseido 資生堂 - 終極再生乳霜 75ml

含大量生物活膚複合物 (Bio-Revitalizing Complex)，更細緻地平滑肌膚紋理，重煥彈性，減少顯著幼紋和皺紋，於微米層面抵禦衰老。同時蘊含生物複合物，結合玫瑰、蘋果葉萃取物，強效回復肌膚彈性與飽滿度，重拾肌膚年輕立體感。質地舒適易推，快速秒吸收，每天早晚使用，有助肌膚持續水潤柔嫩，真正做到「一瓶解千愁」！

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加分位三：水感粉嫩雙唇

雖說現在每天戴口罩，但約會時難免會露出嘴唇，任男生都無法抗拒那粉嫩水潤的雙唇，因此早晚的唇部護理同樣十分重要，自然事半功倍！

水感粉嫩雙唇（圖片來源：Canva）

Fresh - 黃糖抗皺活肌修護唇膏 4.3g （日用）

Laneige - 水潤修護睡眠唇膜 20g（夜用）

【秋冬護唇黃金CP組合】

(上) fresh - 黃糖抗皺活肌修護唇膏 4.3g （日用）

日間可用fresh的黃糖抗皺活肌修護唇膏，有效持續提供高度滋潤護唇效果，顯著提升水分，令雙唇豐膄飽滿。當中的海茴香有效撫平細紋和縐紋，勾劃唇部輪廓，令唇形更鮮明突出； 柳橙萃取則含豐富抗氧化成分，保護唇部肌膚健康，日常細細支放在袋中，時刻修護無問題。

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(下) Laneige - 水潤修護睡眠唇膜 20g（夜用）

除了日間修護，晚上睡眠時間更要好好善用！Berry Mix Complex™ - 8大莓果精華蘊含豐富維他命C，強效抗氧，針對唇部的脫皮及粗糙問題，回復雙唇柔軟細緻，同時清甜莓子果香亦有助入睡。皇牌專利補濕科技Moisture Wrap™則蘊含透明質酸複合物，敷上後，活性因子瞬間滲透唇部肌膚，為雙唇建立補濕鎖水保護層，去除頑固死皮，重塑豐潤櫻唇一夜搞掂。

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加分位四：全身無死角的白滑牛奶肌

要令男生成功印象加分，除咗面部的護理外，全身肌膚亦是一大關鍵，擁有一身白滑透嫩的「牛奶肌」，男生看見也會默默加分。但遇上秋冬轉季，敏感肌問題出現，身體各處容易泛紅起粒粒，特別是關節死角位特別嚴重！想要打造全身無死角的白滑牛奶肌，抗敏補水是關鍵！

全身無死角的白滑牛奶肌（圖片來源：Canva）

舒特膚 - 潤膚乳液 473ml

【抗敏護膚全方位】舒特膚 - 潤膚乳液 473ml

蘊含獨特保濕滋潤配方，由皮膚科醫生推薦的維他命B3、維他命原B5和甘油組合而成，即時為皮膚補水和舒緩敏弱痕癢不適，並增強屏障防禦力和鎖水功能，令敏感肌回復水嫩彈滑、健康。質地輕盈柔滑同時含具深層滋潤效能的牛油果油，全效擊退乾燥、泛紅、粗糙、繃緊及脆弱受損的肌膚屏障5大敏感肌問題，即時舒緩乾燥的繃緊痕癢不適，其保濕效能更可持續達48 小時，長效調理皮膚，跟敏感肌說拜拜。

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扣分位一：俗稱「熬夜肌」 膚色暗沉泛黃

日常工作忙碌，加上晚上煲劇玩手機，熬夜早已是家常便飯，最怕但面對突如其來的約會，暗沉泛黃的膚色容易顯老，同時會把很多面上瑕疵放大，化妝都可能掩飾不了怎算好？有時候再精緻的妝容都比不上透亮的「雞蛋肌」，因此每晚的修復護理是不可或缺的！

膚色暗沉泛黃（圖片來源：Canva）

Sulwhasoo 雪花秀 - 與潤睡眠面膜 120ml

【熬夜肌去黃補水救星 低至44折入手】Sulwhasoo 雪花秀 - 與潤睡眠面膜 120ml

日常工作忙碌，加上晚上煲劇玩手機，熬夜早已是家常便飯，但面對突如其來的約會，沒有時間急救護膚怎算好？這時候便要善用睡眠時間密密修復，升級雪花秀與潤睡眠面膜蘊含Nutritive RED Elixir™ 配方，當中的紅棗及紅石榴精萃強效抗氧，有助鞏固肌膚的保護屏障，徹夜源源補充水份及養分。同時蘊含黃芩、合桃及當歸等精華成分，能有效去黃緊緻減乾紋，再配合Comfort Wave Technology™科技的傳統韓方草本香氣，讓你舒適入睡，無間斷修護滋補肌膚，一覺醒來重現活力朝氣，約會隨時ready！

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扣分位二：雙手乾燥充滿倒刺

常說手是女生的第二張臉，擁有一雙纖細白嫩的手絕對是男生超加分位。無論是不經意的露出或者約會牽手時，整潔白滑的纖纖雙手都能給人留下深刻印象，但一到轉季雙手一不留神便會容易出現裂紋及倒刺，因此日常的保養一點都不可以懶！

雙手乾燥充滿倒刺（圖片來源：Canva）

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精選護手霜套裝含乳木果、玫瑰及櫻花潤手霜各兩枝，CP值超高，同時每枝都蘊含豐富乳木果油，保持雙手柔潤，散發愉悅花果芬芳令人每天都有好心情。

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