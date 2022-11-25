營造偽體香！8大冬日必入手個性香水推薦 散發完美節日氛圍感

香水是女人的第二層皮膚，它比時裝更能體現個人品味與個性，也會成為你的「專屬記號」，讓人留下深刻印象。面對市面上琳琅滿目的選擇，有時候想要挑選一支適合自己且能營造個性氣質的香水，絕不容易。想在這個冬日的浪漫節日中打造氛圍感，同時在約會、聚會中突顯個人品味，小編以下特別整理多款冬日必入手個性香水，加上香水心機噴法小貼士，時刻散發著出令人傾心的完美冬日氛圍感氣味。



8大必入手個性香水推薦 毫不費力打造冬日氛圍感！

DIOR - 花漾甜心女士淡香水 100ml

【少女心爆發 縈繞粉色浪漫牡丹香】DIOR - 花漾甜心女士淡香水 100ml

大大而可愛的蝴蝶結瓶口極具儀式感，加上全粉色的外表，幸福少女心滿滿。以卡拉布里亞佛手柑為前調，甜中帶酸，猶如剛踏入初戀的一點青澀與甜蜜，氛圍鮮亮而活潑。再引出由溫柔的牡丹和大馬士革玫瑰組成的中調，讓柔和的女性魅力徐徐綻放，展露高雅一面，當中卻又帶點傲慢。後調飾上如同蕾絲花邊的白麝香，交織出充滿詩意的獨特花香，讓你在這個秋冬被粉色浪漫的氣氛包圍著，演繹Miss Dior的玩味與動人氣息。

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Anna Sui - Sky 綺幻飛行淡香水 75ml

【超吸睛熱氣球設計 沉醉夢幻香氣】Anna Sui - Sky 綺幻飛行淡香水 75ml

「夢」，在每個人的心目中永遠最美好，有想過這美好會是種怎樣的氣味嗎？Anna Sui以象徵自由與創意的熱氣球帶我們進入美好夢境，喚起我們的遐想。香水瓶身採用復古熱氣球的華麗設計為靈感，以柔美的淡粉紅色香水與複雜的金色結構形成鮮明對比，猶如梳妝台上的珍寶。前調散發出甘甜的梨子、佛手柑果香；再糅合清新鈴蘭形成令人耳目一新的中調香氣；最後以輕盈爆米花伴隨左右，靈動了整支香水的氛圍，讓人一嗅便進入Anna Sui的夢之境，在冬日散發出超凡與自然的女性美。

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Anna Sui - Fantasia 童話獨角獸淡香水 75ml

【散發童話般甘甜香氣 超華麗獨角獸瓶身】Anna Sui - Fantasia 童話獨角獸淡香水 75ml

Anna Sui推出的香水，永遠都像是個童話故事般，一段段閃閃發光的奇遇，那麼的夢幻浪漫。瓶身採用搶眼的金色雕刻葉子及花朵上的華麗獨角獸，香水前調略帶香辛味，好比Fantasia的繆思女神是個骨子裡個性叛逆的美人，性格複雜矛盾，擁有自己主見，縈繞著集甜美和刺激於一身的獨特香氣。香水洋溢著神秘而溫柔的氣息，加上甜甜的花果香氣，恍如頓時被吸入了童話國度般，持續在冬日裏散發出滿滿幸福香氣，讓自己及旁人都能感受生活中的美好。

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COACH - 時尚經典女性淡香水 30ml

【知性少女必入手 極緻溫柔優雅感】COACH - 時尚經典女性淡香水 30ml

COACH時尚經典淡香水在香調上就如同最真實的紐約生活展現，帶著衝突卻有著意想不到的和諧。如同採擷豐實的果實，前調以甜美多汁的梨與荔枝帶領，用義大利柑橘精油、粉紅葡萄柚加強，看見對生命活力的綻放、中調則是一場無與倫比的花香馥郁體驗，運用雙瓣茉莉的清新誘發白阿爾巴玫瑰的優雅，仿若時間停止在這一刻的美好，最後，則運用白雪松、麝香與檀香加強性感的細致魅力，屬於紐約女性的精神，展露無疑。

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4711 - Acqua Colonia 血橙與羅勒古龍水 170ml

【嶄新異域風情香氣 男女適用CP值極高】4711 - Acqua Colonia 血橙與羅勒古龍水 170ml

以血橙與羅勒為香調，淡淡橘子香就像剛新鮮切開的血橙，一陣陣清新果香撲鼻而來；羅勒味道則辛辣及充滿個性，兩者二合為一，辛香、簡約、迷人、夾雜著一絲絲異域風情，令人感覺愉悅暢快，充滿活力。而且香水男女適用，亦有50 或 170ml 大小容量供選擇，CP 值超高！無論是他/她，噴在家中環境或自己身上，都能好好享受冬日中獨有的異域氛圍，讓你在枯燥乏味的日常生活中得以鬆一口氣。

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4711 - 白桃與芫荽古龍水 170ml

【營造低調輕奢風 迷人翠綠香氣】4711 - 白桃與芫荽古龍水 170ml

4711中的一點翠綠香氣，以完美平衡的香氛，淨化並撫慰受壓的心靈。白桃的香氣能輕撫及迷倒你的感觀，而充滿活力的檸檬味芫荽則能使疲累的心神回復朝氣，猶如忙碌生活中的一處綠洲，讓你沉醉於無憂無慮的幸福感。

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Maison Margiela - 慵懶週日清晨淡香水 100ml

【小清新感必備 慵懶舒適時尚香氣】Maison Margiela - 慵懶週日清晨淡香水 100ml

早上穿透房間窗簾的柔和光線，預告清晨的初到，純淨的床單裹身，慵懶享受著週末的開始，都總叫人感到無比舒適，捨不得離開心愛的床。前調以一抹柔和鈴蘭、黃葵子香氣帶出自然清新感，肆意散發純粹乾净感覺；中調則柔和舒緩，採用鳶尾花、白玫瑰花瓣、橙花，再配合基調中廣藿香、白木、白麝香，就像剛洗的棉質床單，慵懶而舒適，澄澈悠長。香水瓶設計簡約，金屬噴頭底部裹以白色編織繩，與Margiela時裝標籤縫線異曲同工。

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Trussardi - 晶漾玫瑰 女性淡香水 100ml

【特色東方玫瑰香 讓人一見傾心】Trussardi - 晶漾玫瑰 女性淡香水 100ml

香氣專為亞洲女士而設，獨具層次感，以充滿東方情懷的柚子、青竹做前調，清爽雅麗；配合華麗甜美的蓮花、茉莉花和玫瑰，突顯玫瑰的浪漫溫柔情懷，同時配以柏木及檀香後調，知性優雅，令人難以忘懷。透明粉紅玫瑰色玻璃瓶身搭配金色包邊框，貫徹品牌簡約時尚的設計風格，配合金屬刻上商標的瓶蓋，經典優雅，女士一見傾心！

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香水心機噴法小貼士 打造冬日氛圍感

使用香水時，建議可噴在耳垂後方、鎖骨、手肘內側、手腕、膝蓋後方及腳踝上側等血管匯流，體溫較高的部位，香氣散發更易更持久。想再小心機點，建議可噴在頭髮、腿部、膝蓋內側或內衣等位置，氣味不會過於濃烈，偷偷地散發淡淡個性香氣，讓人一嗅傾心，打造完美冬日氛圍感。

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