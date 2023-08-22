吸塵機vs掃地機械人 邊款更值得買？5款高CP值吸塵機推介

平日生活工作忙碌，回家後又要做家務，但打掃清潔從來不易，所以「慳力+慳時間」成為首要考慮條件！到底智能吸塵機械人同吸塵機之間，要點揀先啱呢？選購前應該優先考慮自己家居環境及生活模式，以下小編就兩者不同的好處及功能性作出簡單分析，仲精選5款超抵、高CP值智能掃地機械人同吸塵機，睇完就知道邊款最適合自己啦～!



吸塵機VS智能掃地機械人 揀邊款先至啱？

吸塵機：

1. 強大的吸力：具有較高的吸力，能夠有效地清除地板、地毯和家具上的灰塵、污垢和寵物毛髮等。

2. 多功能性：配備各種附件和刷頭，可以應對不同的清潔任務，如地板、窗簾、車內等。

3. 容量大：容塵袋或塵盒通常比吸塵機器人更大，可以連續清潔更長的時間，減少清空容器的頻率。



智能掃地機械人：

1. 自動化清潔：具有自動導航和清潔功能，即不在家中也能自動清潔，節省時間和精力。

2. 靈活性：吸塵機器的輪子和尺寸設計使其能夠輕鬆穿越家具和狹窄的空間，達到更全面的清潔效果。

3. 自動充電：許多吸塵機器人可以連續運行數小時，並且可以自動返回充電座充電，以確保下次使用時充滿電。



精選5款高性能、超抵吸塵機及智能掃地機械人

HOME@dd® 超輕無線手提地刷兩用吸塵機

HOME@dd® 超輕無線手提地刷兩用吸塵機 優惠價：$369

對於每日要打掃屋企嘅家庭主婦，清潔工具最緊要靈活輕巧，而且可以應用喺多方面就更加好啦！依部超輕無線手提地刷兩用吸塵機，主機只重570g，單手舉起夠晒靈活，唔怕手攰。而且手提柄位用作吸高處牆角、汽車、梳化、真空壓縮袋都可以好方便，加上無線設計，任何角度都可以吸走灰塵啦！

HOME@dd® - 超輕無線手提地刷兩用吸塵機 (原價：$799)

優惠價：$369（最多可使用12,800積分，抵消 $128現金）

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伊瑪 手提式除塵蟎吸塵機 IVD-385

伊瑪 - 手提式除塵蟎吸塵機 - IVD-385

除咗平時肉眼睇到嘅灰塵，想打造一個最潔淨舒適嘅安樂窩，杜絕塵蟎、細菌就絕對不容忽視！伊瑪手提式除塵蟎吸塵機，特設兩個高速震動拍打頭，針對床上用品、毛氈、地氈等真菌及蟎蟲，吸走致敏源。同時內置HEPA過濾網可以過濾粉塵高達99.97%，徹底清潔乾淨殺菌，每件最貼膚家居用品都夠晒安全啦！

伊瑪 - 手提式除塵蟎吸塵機 (原價：$898)

優惠價：$619（最多可使用30,900積分，抵消 $309現金）

優惠連結：https://bit.ly/3KuZS8K

KONKA 智能吸塵機械人

長期要自己落手清潔打掃都咪話唔攰啊，有時如果可以坐定定喺度等「人」幫手清潔，你話幾好呢～KONKA智能吸塵機人，兩側雙邊刷設計，加上超強吸力，集合掃、吸、拖功能，只要㩒一㩒智能遙控器上清潔模式，任何角落或者低矮地方通通都可以深層清潔，清潔完畢，仲會自動退場返去充電座，呢個「小清潔工」絕對抵買！

KONKA - 智能吸塵機械人 (原價：$1,200)

優惠價：$698（最多可使用24,400積分，抵消 $244現金）

優惠連結：https://bit.ly/3KvN8yW

iLife 智能吸塵拖地機械人

如果嫌只係吸塵唔夠清潔，想可以同時幫手拖地，可以考慮 iLife 智能吸塵拖地機械人(V5s Pro) ，不單止集合吸塵同拖地，內建水箱可以自動加濕拖地，無論木地板、地氈、地磚皆可使用，而且更具有多種智能清潔模式，仲可以預約打掃時間，所有灰塵污垢都有效打掃得一乾二淨！

iLife - 智能吸塵拖地機械人 V5s Pro (原價：$2,280)

優惠價：$1,280（最多可使用44,800積分，抵消 $448現金）

優惠連結：https://bit.ly/3qk7XpW

Double Clean 無線自淨自烘抑菌乾濕掃拖吸塵機

Double Clean - 吸拖洗烘 | 無線自淨自烘抑菌乾濕掃拖吸塵機｜全自動｜洗地機｜拖地吸塵機 | 乾濕兩用 VW2101

又要掃地、又要抹地，仲要再吸埋塵，先至夠哂乾淨，但淨係抹地都要咁多功夫又辛苦，如果一部機可以做哂咁多樣嘢就好啦！Double Clean無線自淨自烘抑菌乾濕掃拖吸塵機，高強效吸力每粒小微塵都可以吸走，更有2合1滾刷專業防手刷滾筒，做到拖地及烘乾功能，油漬、污垢、毛髮等都可以輕鬆抹走。而且更有一鍵清潔功能，將乾濕垃圾通通分離，省時又方便，清潔效果double-up～

Double Clean - 無線自淨自烘抑菌乾濕掃拖吸塵機 (原價：$2,899)

優惠價：$1,999（最多可使用69,900積分，抵消 $699現金）

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除了以上5款CP值極高的精選推介外，更有小米米家系列G10Plus等受大眾歡迎又實用的不同吸塵機及掃地機械人，總有一款適合你需要，更多吸塵機推介 ▶https://bit.ly/3rR78oR

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