「01網購」夏日家電驚喜大劈價！超過20件廚房家電開倉推介

自從疫情之後，大家都多咗喺屋企煮餸同聚餐，要煮美味拿手小菜，除咗有好嘅食材，都要有好嘅廚房家電！今個夏天「01網購」就由即日起至8月31日推出一系列家電激減優惠，有超過200款精選家電推介。而首輪小編就為大家介紹嘅廚房家電，包括電飯煲、微波爐、焗爐、電磁爐等，立即把握限時獨家優惠，選購最心儀實用嘅廚房家電，咁就「入得廚房，出得廳堂」啦～



即搶4款人氣多功能廚房家電！電飯煲、微波爐等通通有齊

FAMOUS 法國名家 3.2L 電子觸屏免油空氣炸鍋

FAMOUS - 法國名家 3.2L 電子觸屏免油空氣炸鍋 (黑色)

屋企無抽油煙機，煮食想快捷又方便，又點可以無部氣炸鍋放係廚房啊？法國名家FAMOUS 3.2L 電子觸屏免油空氣炸鍋，內層不黏塗層，採用熱對流無油氣炸原理，平均加熱及縮短烹調時間，帶觸摸式的液晶顯示屏超方便。仲可拆式炸籃，宵夜口痕炸啲小食食就啱哂啦～

FAMOUS - 法國名家 3.2L 電子觸屏免油空氣炸鍋 (黑色) (原價：$1,498)

優惠價：$459（最多可使用16,000積分，抵消 $160現金）

優惠連結：https://bit.ly/3rR5N1j

Miyamoto 多功能升降智能電火鍋爐

Miyamoto - 多功能升降智能電火鍋爐

有時要同時間煮幾樣菜式，爐頭唔夠用真係好頭痕，擁有上蒸下煮嘅多用途鍋就慳返好多時間啦～Miyamoto 多功能升降智能電火鍋爐，不但可以同時烹調2款菜式，用作打邊爐更方便，一鍵智控操升降分離鍋體，免去手撈煩惱！加上有4L容量，5個不同火段，食物不煮老、不黐底，想打幾耐邊爐都問題！

Miyamoto - 多功能升降智能電火鍋爐 (原價：$998)

優惠價：$369（最多可使用12,800積分，抵消 $128現金）

優惠連結：https://bit.ly/3Yd1rhu

HOME@dd 智能多功能球釜電飯煲 (3L)

HOME@dd - 智能多功能球釜電飯煲 (3L)

智能電飯煲愈來普遍，煮飯、煲粥、保溫依啲基本功能唔少得，但有埋其他煮食模式就更省時，出街前㩒個扭就可以提早煮定飯啦！韓國品牌HOME@dd球釜電飯煲，有不鏽鋼腰身外殼設計，加厚鋁合金球釜內膽，米飯受熱更均勻，煮出粒粒米香～可拆式內蓋同防黏易潔塗層，雙重安全而且方便清洗。智能預設烹調同保溫可以設定24小時後，仲可以煲湯、煮煲仔飯、整蛋糕同乳酪，一煲在手化身居家廚神～

HOME@dd - 智能多功能球釜電飯煲 (3L) (原價：$599)

優惠價：$269（最多可使用9,300積分，抵消 $93現金）

優惠連結：https://bit.ly/4749dhB

伊瑪 17L 機械式微波爐

伊瑪 - 17L 機械式微波爐

都市人要求快捷方便，速食食品絕對係懶人必備，有個微波爐就可以輕鬆解決3餐啦～伊瑪機械式微波爐有17L內膽空間，可以翻熱食物同解凍外，附有5段微波火力連烘烤都做到。加上700W微波輸出功率，食物快熟同時保維食物鮮度～

伊瑪 - 17L 機械式微波爐 (原價：$999)

優惠價：$509（最多可使用17,700積分，抵消 $177現金）

優惠連結：https://bit.ly/43NV3hA

其他精選廚房家電更低至2折！$429入手派對必備2合1燒烤電火鍋

除咗煲鍋同微波爐外，廚房家電優惠款式又止咁少？仲有好多必入廚房家電，當中2合1燒烤電火鍋同多功能電子燉盅超吸引，分別以優惠價$429及$319就可以入手，安在家中嚟一場火鍋燒烤派對，然後再飲埋燉湯清熱滋養，絕對係大滿足啊！另外更有其他低至2折嘅廚房家電，快啲睇吓有邊款一齊買返屋企啦～

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