4款雨季衣物速乾神器 抽濕+風扇效果更強？發霉噏味不再

雨季帶來的潮濕天氣令人苦惱，不但皮膚「黐笠笠」，家中洗過的衣物亦變得非常難乾，散發難聞「噏味」，不及時處理更會滋生蟲蟎！想時刻保持家中乾爽，以下推介4款移動式抽濕/冷風機，不止令衣物快速乾透，兩者配合使用更能加強空氣對流，從而令乾衣效果加倍。記得用埋最新出的消費券及使用「01積分」，消費更精明！



夏日雨季潮濕必備 4款除霉快速乾衣神器

1. 伊瑪 - 20L負離子抽濕機

伊瑪 20L負離子抽濕機 IDH-2099L

面對夏日容易出汗，更換衣物次數也隨之增多，衣物大多晾一整日都只是部分乾透，因此對家居的抽濕量要求就更高！ 擁有20L極大抽濕量，比起坊間平均抽濕量較高，並採用活性碳濾網及負離子發放，抽濕同時高效過濾細菌，避免衣物出現「噏味」。它設有水箱溢滿自動停機及童鎖的設計，更可設置連續排水，貼心滿足家居需要，衣物再多都無有怕！

伊瑪 20L負離子抽濕機（原價：$2,899）

優惠價：$1,899（最多可使用66,400積分，抵消 $664現金）

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2. FAMOUS 法國名家 - 12L抽濕機

FAMOUS 法國名家 - 12L抽濕機

不少人都會在晚上開啟抽濕機，但有時聲音過大便會影響睡眠，隨時得不償失！FAMOUS抽濕機擁有12L每日最大抽濕量，主打自動/乾衣/睡眠3種功能，並採用靜音操作，配合尼龍、滌綸及活性炭的三重濾網，便能在睡覺時悄悄全面抽濕隔走細菌，防止衣物出現發霉噏味。同時更設有負離子功能，自然每晚置身於寧靜清爽的環境中，瞓番個好覺。

FAMOUS 法國名家 - 12L抽濕機（原價：$1,899）

優惠價：$1,229（最多可使用42,900積分，抵消 $429現金）

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3. 伊瑪 - 可移電子式簡約遙控涼風機

伊瑪 - 可移電子式簡約遙控涼風機

抽濕是把將潮濕的空氣吸入機內，將水分留下，再轉換成乾燥的空氣排出，因此加設一部涼風機能加強空氣流通，形成高效的「換氣效果」，使衣物的濕氣更快排走。伊瑪這部涼風機擁有3段風速隨心轉換，當中不加濕的吹風功能更是變相在抽濕機的功效上，不斷把額外乾燥的風吹在衣物上，使乾衣過程加快，學懂這招1＋1「通風術」自然無衫不乾！

伊瑪 - 可移電子式簡約遙控涼風機（原價：$1,298）

優惠價：$739（最多可使用25,800積分，抵消 $258現金）

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4. 伊瑪移動式冰冷風機連遙控

伊瑪移動式冰冷風機連遙控

冷氣機除了製冷為家居降溫，抽濕功能更是不俗，可是用久了耗電量及電費高，不多人推薦此方法。伊瑪這部冰冷風機便是小編的私心推薦，不但擁有3段加濕出風及乾風選擇，超強風速更達至10.5m/s，效果媲美冷氣機，大大加強乾衣抽濕，100W的超低用電量（每8小時只需約HK$1）卻比用冷氣節省30倍的費用，性價比極高，是媽媽慳錢好物 ！同時配備3M過濾網，特效淨化空氣及抗菌，今夏抽濕、冰涼降溫、除霉菌why not both?

伊瑪移動式冰冷風機連遙控（原價：$2,499）

優惠價：$1,599（最多可使用55,900積分，抵消 $559現金）

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