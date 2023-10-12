高壓上班族必買抗壓補腦保健品　$92起買藍莓素/深海魚油/益生菌

上班一族工作繁忙，生活壓力大，容易食無定時及營養吸收不均。而適當地進食營養補充品，就能夠促進新陳代謝及提升免疫力，以健康身體為生活目標繼續奮鬥。《01女生》為大家精選推介以下21款上班族必備保健品好物，當中包括：補腦、抗壓、健骨、改善便秘等。擁有強健體魄，才能夠越戰越勇，各位打工仔記得好好愛錫自己身體！



抗疲護眼

上班族長時間盯着電腦工作，屏幕的藍光容易對眼睛造成傷害，令眼睛乾澀疲勞。進食護眼素，就能夠舒緩過度用神後帶來的乾澀感，協助抵抗藍光。

BLACKMORES MACU-VISION 黃斑抗氧護眼片(150粒) HK$205

含多種葉黃素、玉米黃質、綜合維他命及礦物質等高效抗氧化劑，有助保護黃斑區免受自由基氧化受損，改善眼部功能及維持視網膜內黃斑色素的密度，全面護眼。立即購買

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DHC 護眼藍莓精華營養片 (120粒) HK$92 立即購買

Qivaro 強效護眼寶 (60粒) HK$435 立即購買

補腦提升記憶力

對於長期用腦過度的上班族而言，有時候忙於工作，停下來就會發現自己出現反應遲鈍、口才欠奉等疲勞過度症狀。除了合桃之外，進食深海魚油能夠改善腦供血不足、健忘情況。

Prairie Naturals Neuro Force 腦勁配方 (60粒) HK$338

含有Omega-3多元不飽和脂肪酸（EPA、DHA）、長春曼胺提取物等，增加大腦血液循環，有助腦細胞發育，幫助記憶和學習，提升專注力與記憶力。特別適用於學生、高壓人士及荷爾蒙失調的成年人。立即購買

Prairie Naturals Neuro Force 腦勁配方 (01mall)

BLACKMORES 超濃縮4倍 DHA 補腦無味深海魚油( 60粒) HK$115 立即購買

Brain Focusmart 腦專加 (30粒) HK$298 立即購買

抗壓助眠

上班一族容易因為壓力過大，出現失眠、精神緊張、皮膚差等情況。除了做運動減壓之外，大家都可以適當進食保健品改善睡眠質素，亦有助放鬆緊張情緒。

BLACKMORES 減壓維他命B群(160粒) HK$169

含高劑量維他命B雜、礦物質及燕麥籽萃取物等天然草本成份，經臨床實證連續服用12星期，對改善工作壓力及個人抗壓力有顯著效果，有效舒緩壓力、提升專注力及幫助入眠。立即購買

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5-HTP甜睡減壓配方(200毫克) HK$225 立即購買

Qivaro 減壓寶 (90粒) HK$435 立即購買

改善便秘

久坐不動、長期進食外賣、飲食不均及精神壓力緊張等，都會令到腸臟蠕動減少，造成便秘。進食益生菌能夠維持腸道健康、預防便秘，能夠提升防禦力。

BLACKMORES 成人益生菌膠囊 (30粒) HK$198

專利Tri-Phase三重乾燥技術，確保益生菌完整度。每日一粒有助平衡消化系統及腸道健康，調節腸道蠕動，減少胃氣胃脹問題，改善便秘及腸胃敏感。立即購買

BLACKMORES 成人益生菌膠囊 (01mall)

安迅康益生菌 (60粒) HK$278 立即購買

Morishita 森下仁丹 天然益生菌 (20袋) HK$105 立即購買

加強免疫力

近期秋意漸濃，早晚溫差大，一不小心就容易生病。大家可以防患於未然，平日多進食含有維他命C的補充品，維持免疫系統健康，提升抵抗力。

Webber Naturals 長效維他命 C (150粒) HK$118

每日 1 粒維他命 C，有助支持傷口癒合，結締組織形成以及骨骼、牙齦及牙齒健康。同時，維他命 C 可以縮短感冒症狀的持續時間。另外，這款維他命 C可以在數小時內逐步釋放維他命 C，支持一整天免疫系統健康。立即購買

Webber Naturals 長效維他命 C (01mall)

BLACKMORES活性維他命C 1000 (150片) HK$135 立即購買

Prairie Naturals C-Force 特效維他命C (60粒) HK$193 立即購買

健骨

忙碌工作一整天，或多或少出現腰酸背痛感覺。除了適當進行伸展活動放鬆肩頸肌肉之外，進食含葡萄糖胺保健品，能夠舒緩關節僵硬，維持筋骨健康。

BLACKMORES 葡萄糖胺強效關節止痛配方 (120粒) HK$188

含有葡萄糖胺、錳和硼，幫助舒緩關節痛楚和改善關節僵硬，維持關節軟骨的健康及靈活性。立即購買

BLACKMORES 葡萄糖胺強效關節止痛配方(01mall)

BLACKMORES 葡萄糖胺 1500 (180粒) HK$155 立即購買

朝日 Asahi 筋骨葡萄糖胺 (720粒) HK$250 立即購買

緩解炎症/維持心臟健康

缺乏運動、飲食不均、壓力過大容易令身體處於發炎狀態。深海魚油中含有omega-3 脂肪酸，有助腦部、心臟及皮膚健康，減輕炎症問題。

BLACKMORES 無腥味深海魚油膠囊 (400粒) HK$140

深海魚油蘊含Omega-3脂肪酸(EPA和DHA)，有助降低血液黏稠度，增進血液循環。而被 「腦黃金」的DHA是眼睛視網膜重要成份， 對視力發展非常重要。這款無腥味深海魚油膠囊，採用分子淨化提煉步驟並添加維他命E作抗氧化劑，可以減少發炎反應，有效維持眼睛、腦部、心血管及皮膚健康。立即購買

BLACKMORES 無腥味深海魚油膠囊 (01mall)

BLACKMORES 有味深海魚油膠囊 (400粒) HK$129 立即購買

BLACKMORES 三倍高濃度深海魚油丸 (150粒) HK$228 立即購買