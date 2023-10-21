女士轉季必備營養保健品推薦　$65起入手護眼素/維生素/益生菌

近日秋意濃濃，天氣轉漸乾燥。為了時刻保持最佳狀態，女士們可以考慮進食營養保健品，由內而外調理身體之餘，更可以增強抵抗力應付轉季天氣帶來的不適。《01女生》為大家精選推介以下 款女士轉季必備營養補充品，當中包括護眼素、維生素及益生菌等。適逢01 mall秋日感謝祭，低至28折就可以入手保健品，大家記得把握最佳入手時機掃貨！



護眼素

冷暖天氣轉換，潮濕乾燥夾雜，加上我們長時間對著手機、電腦工作，雙眼容易變得乾澀。守護眼睛健康，大家可以進食藍莓護眼素，吸收當中的花青素，為眼睛細胞提供營養，有助於保護眼睛。

護眼素推介1｜Jamieson 護眼濃縮山桑子(60粒)

山桑子(歐洲藍莓)最主要的活性成分是花青素，是一種很強的天然抗氧化劑，抗氧化能力約是維生素E的50倍。可以維持正常的細胞連結、眼睛微血管健康及保護血管不受自由基的破壞。同時，藍莓具有保護眼睛細胞、調節眼睛結締組織及肌肉彈性的作用。

Jamieson 護眼濃縮山桑子(60粒) (原價:HK$228) HK$82 立即購買

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護眼素推介2｜BLACKMORES 山桑子護眼藍莓素(30粒)

選用高品質天然北歐野生山桑子精華，花青素含量高達標準化36.9%，有效維持眼部微血管健康，改善眼睛疲勞乾澀，保持夜間視力敏銳。

BLACKMORES 山桑子護眼藍莓素(30粒) (原價:HK$229) HK$65 立即購買

BLACKMORES山桑子護眼藍莓素(01mall)

護眼素推介3｜FANCL 藍莓護眼精華素 (60粒)

主要成分由植物提取製成，特別選用高品質的歐洲藍莓。有助保養因過度用神導致的疲倦。無色素、無香料，不含防腐劑，符合FSQ無添加產品標準化，

FANCL 藍莓護眼精華素 (60粒) (原價:HK$268) HK$83 立即購買

FANCL 藍莓護眼精華素 (01mall)

維生素

轉季天氣，容易令皮膚敏感痕癢、乾燥脫皮，更有機會因溫差急變而生病。進食維他命保健品，可有助提升免疫力、維持呼吸道健康、緩解身體疲勞等。

維生素推介1｜FANCL 30代女士綜合營養維生素 (30袋)

包含HTC膠原蛋白、鐵、DHA、乳酸菌、鈣、鎂、鋅、Q10、維生素B、C、E，胡蘿蔔素，有助頭腦思路清晰、緩解眼部疲勞及促進腸道蠕動等，全面補充所需營養維他命。

FANCL 30代女士綜合營養維生素 (30袋) (原價:HK$286) HK$139 立即購買

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維生素推介2｜Webber Naturals 長效維他命 C (150粒)

Webber Naturals長效維他命 C 可逐步釋放維他命 C，以幫助支持傷口癒合，結締組織形成以及骨骼、牙齦及牙齒健康。維他命 C亦可以幫助回收耗盡的維他命E，從而增強抗氧化保護。同時，支持免疫系統功能，縮短感冒症狀的持續時間。

Webber Naturals 長效維他命 C (150粒) (原價:HK$288) HK$118 立即購買

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維生素推介3｜BLACKMORES 複合多種維他命B (75粒)

複合多種維生素B族，能補充在工作繁重時消耗的營養，幫助食物轉化成能量，有利於人體腸胃健康。有效維持神經系統的正常功能、心臟健康及舒緩壓力。工作一族經常食無定時，食用維生素B族就可補充日常飲食營養攝入的不足。

BLACKMORES 複合多種維他命B (75粒) (原價:HK$225) HK$92 立即購買

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益生菌

秋燥天氣，容易偶發性便秘和消化不良等腸道問題。進食益生菌既可幫助消化、改善便秘情況，亦可增強肌膚免疫力，舒緩過敏。

益生菌推介1｜DHC 改善腸道機能 益生菌雙歧桿菌EX (30粒)

雙歧桿菌BB536”對酸和氧具有抗性，可以存活下來直到大腸，可改善腸道環境，並調節腸道張力。而分解糖不僅可產生乳酸，亦可生產乙酸，有助於保持腸道良好的平衡。

DHC 改善腸道機能 益生菌雙歧桿菌EX (30粒) (原價:HK$258) HK$92 立即購買

DHC 改善腸道機能 益生菌雙歧桿菌EX 30粒 (01mall)

益生菌推介2｜Proven 益生菌瘦身排毒配方(30粒)

選用 Lab4® 益生菌配方，經歐洲最大型雙盲臨床測試，加入獨有針對瘦身減脂的胚芽乳酸桿菌，無需額外調控飲食或運動量，體重、腰圍及臀圍均下降，特別適合有肚腩困擾及下半身肥胖人士。另外，可改善腸道益菌平衡，抑壓壞菌繁殖，提升腸道健康、上呼道健康防禦能力及免疫力、整體健康素質，包括睡眠、情緒及體力。

Proven 益生菌瘦身排毒配方(30粒) (原價:HK$368) HK$264 立即購買

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益生菌推介3｜和漢日本多元益生菌 強效版(30包)

擁有9種多元益生菌及2種益生元，當中包括: 植物乳酸菌SNK、短乳桿菌KP08、麵包酵母、乳酸菌代謝物FF16等。首個月建議每日兩包，有助鞏固免疫系統、提升抗敏體質、抑制腸道壞菌生長、維持消化道機能，保持腸道暢通。

和漢日本多元益生菌 強效版(30包) (原價:HK$456) HK$220 立即購買