消委會眼霜｜5大常用打老保濕成分！NIVEA、資生堂等7款達4星以上

消委會今日公布最新的眼霜調查，在15款當中約有7款達到總評4星或以上，包括NIVEA、Estée Lauder、Shiseido及Kiehl’s等！眼睛是靈魂之窗，對不少女生而言，化妝重點都會在眼妝。不過，在長年累月的壞習慣和拉扯下，脆弱的眼周肌膚容易缺水、失彈性，更會顯出疲態，因此需要眼霜急救。消委會日前就眼霜進行評測，到底哪款好用？眼霜一般有甚麼成分，以下為大家一一揭曉！



眼霜一般用在眼角、眼臉、眼肚和眼尾太陽穴等位置，份量約為半粒黃豆的大小，因此細小的一瓶，已可用很長的時間。消委會今次邀請年齡介乎40至55歲的亞洲女性，進行為期30日的測試，每款眼霜都由14至15位試用，早晚都用一次，期間不能進行曝曬，並日常做好防曬措施。結果會根據美容效能、化學檢測和標籤資料評測。

消委會今日公布最新的眼霜調查。(freepik)

消委會測試｜眼霜常見成分

不少人使用眼霜後，都會感到雙眼輪廓變提升和明亮，令人好奇當中有甚麼「神奇成分」，消委會的報告中，為大家解構當中奧秘。

1. 維他命A：具有較多研究數據支持的成分，可以抗氧化，促進肌膚製造膠原蛋白。2021年海外一份針對抗衰老化妝品的研究指出，若要達到顯著的面部抗衰老效果，產品配方中所含的視黃醇濃度需達到0.075%或以上。

2. 維他命B1化合物：根據美國化妝品成分分析委員會(CIR)，維他命B化合物之一的菸鹼酰胺是肌膚調理劑，亦屬抗氧化劑，而泛醇則是保濕劑，具調理肌膚作用。

3. 水楊酸、果酸及其衍生物：水楊酸有效改善細紋和皺紋問題，改善整體膚質；果酸成分包括乙醇酸(glycolic acid)和乳酸鈉(sodium lactate)等，都是理論上可以去除角質、改善皺紋和均勻膚色的成分，不過不宜高濃度，以免對肌膚造成刺激。不

4. 玻色因：較新的抗衰老成分，萃取自櫸木(beech wood)，理論上可助增加皮膚的緊致度。

5. 抗氧化劑：使用含維他命E、維他命C或咖啡因(caffeine)等抗氧化劑的護膚品，或助預防衰老和黑眼圈。

消委會共測試15款眼霜。(盧翊銘攝）

消委會4星或以上眼霜款式

消委會4星或以上眼霜1. NIVEA 細胞激活抗皺緊緻修護眼唇霜 15ml 約HK$179

於波蘭製造，聲稱適合所有膚質，在除皺保濕效能方面平均，在化學檢測安全成分方面，則獲得滿分，標籤資料亦然，因此總評獲得4星半的高評級。眼唇霜有著高效緊緻的功效，並能提升眼周肌膚彈性。

消委會4星或以上眼霜1. NIVEA 細胞激活抗皺緊緻修護眼唇霜 (梁祖兒攝)

消委會4星或以上眼霜2. L'Oréal Paris 金致臻顏花蜜奢養眼霜 20ml 約HK$410

蘊含麥盧卡花蜜、抗老玻色因和緊緻四胜肽，可以高效滋潤和抗皺，保持眼周彈性。在這次的評測中，眼霜同樣在除皺保濕效能方面，得到平均的成績，而「化學檢測」和「標籤資料」都獲滿分，整體總評4星半。

消委會4星或以上眼霜2. L'Oréal Paris 金致臻顏花蜜奢養眼霜 (梁祖兒攝)

消委會4星眼霜3. SHISEIDO VITAL PERFECTION 賦活塑顏提拉眼霜 15ml 約HK$610

糅合高效賦活力量的紅花精華及松子塑顏複合物，促進纖維母細胞增生，提升膠原製造。眼霜在除皺保濕功效方面，同樣得到中上成績，而標籤方面只得3.5分（5分滿分），總評4星。

消委會4星眼霜3. SHISEIDO VITAL PERFECTION 賦活塑顏提拉眼霜 (梁祖兒攝)

消委會4星眼霜4. Kiehl's 極緻煥活全效眼霜 14ml 約HK$455

蘊含玻色因，有效強化肌底膠原網絡，結合以3種純素胺基酸組成的膠原蛋白胜肽，幫助補充肌內膠原蛋白，再加上藍莓素的抗氧成分及Omega脂肪酸，提升眼周肌膚的防禦力。眼霜於美國製造，在除皺保濕方面分別得到3.5分及3分，整體評分則為4星。

消委會4星眼霜4. Kiehl's 極緻煥活全效眼霜 (梁祖兒攝)

消委會4星眼霜5. fresh 睡蓮青春活膚眼霜 15ml 約HK$430

全新升級抗氧化配方，蘊含超級蓮花成分和七葉樹花萃取，可減淡明顯細紋和眼袋，並以聚谷氨酸鎖住水分。眼霜於法國製造，價錢算為親民，在除皺方面得3.5分，保濕力則有4分，並測出含香料致敏物質，總括獲得4星。

消委會4星眼霜5. fresh 睡蓮青春活膚眼霜 (梁祖兒攝)

消委會4星眼霜6. Estée Lauder 升級再生基因修復眼霜 15ml 約HK$560

蘊含高效抗氧化物維他命E，並採用獨家抗自由基技術，幫助抗氧化之餘，減少91%自由基製造，同時還有基因訊息協調技術，以激活膠原蛋白增生。眼霜於美國製造，適合所有膚質，在防皺保濕功效不俗，分別得到3.5分和3分，而標籤資料亦有4星，總評4星。

消委會4星眼霜6. Estée Lauder 升級再生基因修復眼霜 (梁祖兒攝)

消委會4星眼霜7. SkinCeuticals 活膚緊緻眼霜 15ml 約HK$875

新配方蘊含濃縮Proxylane，有效抗老緊致，糅合野果提取物、胜肽複合物、咖啡因和甘草次酸，抑制膠原蛋白醣化，刺激膠原蛋白增生，以對抗黑眼圈及眼部浮腫。眼霜於美國製造，適合所有膚質，有效防皺保濕（各3分），「化學檢測」亦得滿分，總評4星。