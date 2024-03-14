消委會｜如何挑選眼霜？眼霜懶人包：眼霜正確用法＋眼部3護理法

【消委會/眼霜推薦 】隨著年月增長，細紋、乾燥等問題纏身，每位女生最擔心的必定是眼部出現顯老的眼紋、動態紋。為改善皮膚問題，高效保濕、抗老或抗皺的眼霜，更是居家必備好物。坊間林林總總的眼霜，到底哪款好用、哪款性價比高？近日消費者委員會挑選了 15 款除皺眼霜進行評估試驗，報告中除了實評結果，更有眼霜用法懶人包，各位女生不妨參考一下！



眼霜的作用？

造成眼紋主要有4大成因：皮膚衰老，失去彈性、皮膚乾燥造成細紋、日常壞習慣以及保養手法不當拉扯到眼周肌膚。若然較微淡的皺紋，消委會報告中反映能夠以保濕即時輕微改善皺紋的外觀，撫平因乾燥問題引起的細紋，令皮膚回復較光澤、柔軟、有彈性的觸感；達至去皺功效。不過較深刻的皺紋，單靠保濕較難作出大幅度的改善，只能作為輔助用途，美容效果亦因人而異。

如何挑選眼霜？（freepik）

眼霜如何用？

要用對眼霜，才能夠正確保濕、去皺，更可以避免敏感！眼霜每邊用量約為半粒黃豆的分量，用法為以指腹將眼霜輕塗眼角、眼瞼、眼肚和眼尾太陽穴等位置，以免大力拉扯眼部皮膚。

除了用法，大家亦要注意細閱產品標示，以免誤用過期眼部護理產品，或會增加致敏或眼睛受感染的機會。因為眼霜開封後，使用期與存放標示具有差異，有些產品開封後必須在3個月內用完。而採用無氣泵裝設計的眼霜，開封後使用期普遍較長。

眼霜懶人包！

想擊退黑眼圈、眼紋，護理保養必不可少，當中亦有3大眼部護理法。想快速改善的話，即睇消費者委員會評估試驗後，推薦的眼霜：這款好用、這款性價比高！

用對眼霜，才能夠正確保濕、去皺！（freepik）

眼紋消除法：1. 日常護理

想擊退黑眼圈、眼紋，除了利用護膚品外，大家在日常護理時，亦應該要避免皮膚過早出現衰老徵兆，保持良好生活習慣；例如多做運動幫助舒緩壓力、維持足夠休息、保持營養均衡的飲食習慣、避免吸煙，否則會令肌膚失去彈性、變得粗糙，並出現較深刻的皺紋。

另外，在日常護理當中亦要做好防曬措施，塗搽防曬產品時不忘眼部位置，長時間逗留戶外的話，亦可以配戴物理防曬，例如太陽眼鏡、帽子等，盡量減低因為紫外線照射而加快眼部皮膚衰老。

眼紋消除法：2. 眼部護理

大家在日常護理眼部皮膚時，亦要避免經常用力捽眼或保養手法不當，大力拉扯眼部皮膚。而使用眼霜時，應該特別留意產品建議使用期，因為過期產品所含的香料物質或可能因為氧化而衍生出致敏度較高的物質。另外，容易過敏的女生，亦要留意產品是否標示含有香料，避免選用含香料致敏物的產品。

眼紋消除法：3. 眼霜保養

眼霜在理論上有助改善皮膚的乾燥問題，增強皮膚天然的保護屏障。而想要更理想的保濕效果，大家亦可以留意挑選有甘油（glycerin）或同時含有保濕劑 （humectants）、潤膚劑 （emolients）與封閉劑（ocdusives）成份的眼霜，才可以有效保濕以及滋潤肌膚。