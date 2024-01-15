消委會｜$160唇釉評分媲美Dior唇膏！唇釉整體成分較唇膏安全？

消委會唇膏｜消委會最新公布唇膏的測試結果。每次化妝必備唇膏，為整體增添精神血色，不過有時或會忽略當中成分，不小心隨時觸發敏感。以下整理消委會最新的唇膏和唇膏測試，根據結果顯示，當中有8款獲得4.5分或以上（5分滿分），唇釉亦較唇膏得到更高的分數？



消委會在最新一期《選擇》月刊中檢測了市面上30款唇膏和唇釉，售價介乎65至505港元，當中有八成樣本被檢出或積累人體的礦物油物質MOSH；亦有5款被檢出微量MOAH，由於部分MOAH存基因毒性或致癌性，不排除或帶來健康隱憂。

每次化妝必備唇膏，為整體增添精神血色，不過同時或會忽略當中成分，不小心隨時觸發敏感。(《夫妻的世界》劇照)

消委會建議消費者在入手唇膏和唇釉時要小心選擇，而在30款針對安全性的檢測樣本之中，Dior Beauty唇膏及CLIO唇釉獲5星總評，前者更沒被檢出礦物油物質MOSH和MOAH。其餘還有2款唇膏和4款唇釉緊貼其後，均得到4.5分，這或反映出唇釉較唇膏更能安心使用。

8款獲消委會評為4.5或以上星評級的唇膏和唇釉盤點！

唇膏篇｜

唇釉篇｜

此外，每款唇膏都含有不同的成分，建議消費者購買唇膏或唇釉前，都先注意標籤成分。消委會亦列出5大需關注的物質，以供大家參考。

唇膏/唇釉5大必關注成分1：長鏈/短鏈MOSH

消委會引述動物研究指出，經腸道吸收的MOSH，會被分配和積累在體內多個組織，包括肝臟、脾臟、淋巴結和脂肪等。2018年9月，歐洲化妝品協會更新建議：特定礦物油成分中，C25以下碳氫化合物含量不應超過5%。

此外，歐盟EFSA在2012年發表的意見書指出，碳分子量由C16至C35範圍的長鏈MOSH，可能會在人體的脂肪組織、淋巴結、脾臟和肝臟等組織積存，而在人體積累的MOSH可能與相關器官中出現脂肪肉芽腫(lipogranulomas)有關連。

唇膏/唇釉5大必關注成分2：MOAH

由於部分MOAH懷疑具有基因毒性(genotoxic)和致癌性(carcinogenic)，歐盟EFSA認為經飲食攝入該等物質的安全風險值得關注。今次檢出MOAH的唇膏主要由含單一芳香環(aromatic rings)的alkylated monoaromates組成，根據海外最新的研究數據指出，結構含有3至7個芳香環的MOAH具潛在的基因毒性或致癌性，至於含1至2個芳香環的MOAH，雖沒致癌的疑慮，但由於其口服毒性的數據不足，長遠的健康風險仍有待進一步研究。

唇膏/唇釉5大必關注成分3：鋁

歐盟消費者安全科學委員會(SCCS)於2021年公布的意見書指，含鋁的著色劑廣泛用於唇膏產品中，而即使唇膏產品中鋁化合物的使用濃度達到14%，仍屬安全水平。

唇膏/唇釉5大必關注成分4：致敏重金屬包括鎳、鈷

有海外科學文獻建議，為降低皮膚容易有過敏反應人士可能出現過敏(sensitization)的風險，化妝品中鎳、鈷和鉻等含量應降至1mg/kg的目標水平。重複使用含有鎳的產品，經由皮膚接觸有機會引致過敏性接觸性唇炎(allergic contact cheilitis)，出現乾燥、脫皮、龜裂、有裂痕、紅斑、浮腫，有灼熱和刺痛感覺等，可能影響嘴唇範圍和唇緣部位。如果對鎳有過敏反應的人士，很多時候同樣會對鈷出現過敏。

唇膏/唇釉5大必關注成分5：色素包括二氧化鈦(CI 77891)、CI 19140 和 CI 15985

二氧化鈦(titanium dioxide,CI77891)是唇膏產品常用的白色色素，能夠調節其他基礎色素的色調，並遮蓋原本唇色。自2022年起，歐盟禁止二氧化鈦應用在食物中作為添加劑。丹麥消費者組織THINK Chemicals認為，二氧化鈦可能在人體體內積累，亦不排除可能對DNA造成損害，甚或可能具致癌風險。不過，他們同時表示，在未有相關規管修訂前，即使現正使用的產品含有二氧化鈦亦毋須急於丟棄。

此外，2種常用於製造唇部化妝品的色素包括CI 19140（yellow 5 lake)和CI 15985(yellow 6 lake)都存有健康疑慮，前者可能刺激皮膚；後者則可能引致氣喘或神經性皮膚炎。