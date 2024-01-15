消委會解構唇膏冷知識：經皮膚科測試都要小心？飲食前應抹走唇膏

消委會｜今日（15/1）消委會推出最新一期《選擇》月刊中，公開了測試市面上30款唇膏、唇釉或液體唇膏的結果，發現部分樣本檢出可致敏重金屬和可能會積累人體的礦物油物質MOSH及成分MOAH，提醒大家在選購唇膏時要注意成分。此外，在報告中消委會分享了一些有關唇膏的冷知識，以及找來由童星時期就開始塗唇膏的薛家燕分享選擇唇膏的關鍵，讓女生們在選購唇膏時可作參考，選出最適合自己的唇膏。



消委會推出最新一期《選擇》月刊中，公開了測試市面上30款唇膏、唇釉或液體唇膏的結果（Youtube@消費者委員會）

唇膏冷知識1. 標榜經皮膚科測試就不會檢出致敏物質？

在消委會推出最新一期《選擇》月刊中的唇膏測試中，其中有兩個樣本的標籤或官方網頁，說明產品通過皮膚科測試或「dermatologist-tested(經皮膚科醫生測試）」，不過，在是次檢測卻發現該等樣本都檢出微量香料致敏物，亦有檢出微量可致敏的重金屬。換言之，皮膚特別敏感的消費者應避免單憑產品聲稱而作衝動購買決定，應留心閱讀標籤所列的成分資料，確保產品没有已知的致敏物。

唇膏冷知識2. 使用不脫色唇釉產品要小心？

有標榜不脱色功能的唇釉產品在標籤上的使用說明指，產品在乾透前具易燃性，建議消費者在使用產品期間和乾透前要遠離火種。另一方面，在使用不脱色唇部化妝品時，有產品建議消費者於塗搽後靜待約1分鐘讓其自然風乾，待妝膜在唇上形成，否則可能影響產品的妝效和持久程度。

唇膏冷知識3. 使用不脫色產品會否增加攝入MOSH的機會？

若按6款具不脱色功效聲稱樣本的檢測結果，樣本普遍檢出MOSH混合物的含量較低（完全沒有檢出MOSH或檢出總量少於5%）。不過，由於是次檢測中具相關聲稱樣本的數量較少，或末必足以作具代表性的結論。

唇膏冷知識4. 選擇唇膏都可以為環保出一分力？

在是次檢測樣本中，只有「DIOR」和「ESTEE LAUDER」說明該唇膏型號具備補充裝可供替換。為減少香港固體廢物量，所以消委會亦建議各產品生產商以合理的成本，考慮採用補充裝設計，讓消費者可以又愛美又環保。

消委會｜唇膏使用小貼士

消委會除分享4個唇膏冷知識外，還提到一些有關唇膏使用小貼士（freepik）

消委會除了分享4個唇膏冷知識外，還提到一些有關唇膏使用小貼士，指使用任何唇部護理和化妝品後，有皮膚泛紅、痕癢、紅腫、乾燥或脱皮等情況，建議停用相關唇部化妝品。如果嘴唇有傷口，可能增加致敏物渗透皮膚，並提高過敏的機會。

如果有不自覺舔唇的習慣，建議特別留意唇膏產品的成分，避免選用含礦物油或合成碳氫化合物作為重要成分的產品。此外，於飲食前，在可行情況下應先抹走唇上的唇膏，以減少因進食而攝入唇毫物質。

消委會建議大家飲食前抹走唇膏，減少因進食而攝入唇毫物質（www.freepik.com)

消委會最新一期《選擇》月刊中，找來薛家燕分享使用唇膏的小心得，家燕姐提到自己由童星時期就開始塗唇膏，絕對是最適合分享的人選。家燕姐提到：「有時早上8點就開始拍攝，可以拍到晚上12點或是1-2點，外景完成又會回廠拍攝，廠完又外景。中間沒有機會卸掉唇膏，唯有中間吃飯時間擦一擦唇部，這樣就不會將唇膏吃下去，吃完飯再補妝。」

同樣愛美的薛家燕分享，還分享她化唇妝的小心得：「如果不想唇膏塗出界，最好先用唇筆畫嘴型，每個人的唇型都不一樣，這樣可以將嘴型畫得好覺一點。」都是一些實用的小技巧，大家下次使用唇膏時可以參考一下。