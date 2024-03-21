爽膚水成分功效大解構！與化妝水、妝前液的分別？皮膚科醫生親解

爽膚水對筆者而言，絕對是件萬用好物，既能去除角質，又可以保濕，提升後續護膚品的吸收。每次使用爽膚水，都會是護膚和化妝前的第一步，因此它佔著重要一環，可以影響後續的步驟。皮膚科醫生Johnny Chan就為此向《01女生》分享有關爽膚水的資訊，到底爽膚水一般成分都有甚麼，使肌膚能夠變得亮澤呢？



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一般而言，爽膚水部分為純植物配方，部分則含有微量酒精。(李樂瑤攝)

爽膚水是甚麼？

一般而言，爽膚水部分為純植物配方，部分則含有微量酒精，是種能夠快速被吸收的液體，可用於面部和身體，主要能夠控油保濕，並助去角質。

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爽膚水對筆者而言，絕對是件萬用好物，既能去除角質，又可以保濕，提升後續護膚品的吸收。(freepik)

爽膚水、化妝水和妝前液有甚麼分別？

由於護膚品中的液體產品佔多數，加上大部分都是在塗精華前用，因此容易對各種類型混淆。雖然性質相似，但當中還是有些微分別。Johnny Chan解釋，爽膚水一般在洗面後用，具有保濕功能，亦能收乾面部過盛的油脂，部分更能去除過多的老化角質層，令肌膚表面變亮澤。此外，他亦解答了化妝水和妝前液的作用：

化妝水：功能與爽膚水接近，需是乎使用甚麼產品，一般可助保濕，並去除多餘老化角質。亦有不同功能的化妝水，能夠幫助紓緩肌膚表面的炎症，當中部分具殺菌成分，可在化妝前清潔面部。

妝前液：在化妝前塗的隔離霜，會形成隔離屏障，避免後續化妝品直接觸碰肌膚，以減低敏感肌膚出現的敏感徵狀。它亦助封住毛孔，避免過多化妝品堵塞毛孔，繼而引起粉刺和暗瘡。妝前液的其他功能還有防曬，且帶有輕微的肌膚色調。

爽膚水跟化妝水和妝前液大不同！(freepik)

爽膚水有甚麼主要成分？

現時護膚講求安全，不少女生在挑選護膚品時，都會開始留意當中成分，以減少出現敏感的機會，增加對自己膚質的瞭解。對於經常使用的爽膚水，Johnny Chan表示，一般成分有AHA，包括果酸、乳酸及檸檬酸，亦會蘊含BHA，如水楊酸，能夠去除過盛或老化的角質層。此外，醫生補充道，個別爽膚水會含有A醇，可增加皮膚表面的新陳代謝，使過多的廢角質層快點脫離皮膚表面。

不少女生在挑選護膚品時，都會開始留意當中成分，以減少出現敏感的機會。(freepik)