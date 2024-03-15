爽膚水推薦2024｜記者評測5款化妝水：回購好物、fresh極速滲透

【爽膚水推薦/化妝水推薦 】 步入早春，日夜溫差大，皮膚容易受到挑戰。想守護肌膚健康，護膚的第一防線就要做好，爽膚水、化妝水作為第一步的護膚步驟，當然至關重要！這次《01女生》4位記者為大家推介早春好用的爽膚水、化妝水，當中包括cle de peau、SHISEIDO、FRESH、DECORTÉ及Caudalie。想換上清爽好用的保養，不妨參考以下的評測結果，掌握好那款高效保濕、那款修復力強的情報。



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出產品的產品成份、產品產地、保濕功效及價錢，幫助大家在入手前了解更多，密切留意01女生！

記者評測：5大爽膚水推薦！

爽膚水推薦2024｜記者評測：5大爽膚水推薦（李樂瑤 攝）

高級記者 張懿慧 - 穩定肌膚狀態的恩物

高級記者 張懿慧 - 穩定肌膚狀態的恩物

爽膚水推薦｜1. cle de peau HYDRO-CLARIFYING LOTION ｜鉑鑽凝亮淨膚水 170 ml HK$950

立即搶購 低至4折！

爽膚水推薦｜1. cle de peau HYDRO-CLARIFYING LOTION ｜鉑鑽凝亮淨膚水 170 ml HK$950（李樂瑤 攝）

記得最初接觸爽膚水時，對護膚一知半解，行了不少冤枉路。後來發現，入手護膚品前必先了解自己膚質，不會造成浪費之餘，亦更精準地針對肌膚問題。

做足功課後，就決定入手Cle de peau 淨膚水。最深得筆者歡心便是24小時持續保濕，緊致毛孔功效！平日護膚時，疊加使用更有效鎖水滋潤。另外，配合化妝棉使用，可溫和去角質及油脂，有助回復水潤透亮。由初次接觸到現在，已有近10年使用年資，日後會不斷回購！

記者 李樂瑤 - 日夜守護美肌好物

記者 李樂瑤 - 日夜守護美肌好物

爽膚水推薦｜2. fresh紅茶酵素抗氧精華水 龍年新春限量版 250ml HK$1,020

激減優惠低至HK$420！

爽膚水推薦｜2.fresh紅茶酵素抗氧精華水 龍年新春限量版 250ml HK$1,020（李樂瑤 攝）

眾多皮膚問題當中，最擔心就是皮膚暗啞以及肌膚紋理，不單突顯皮膚缺陷，顯老之餘，更會影響上妝不服貼。加上早春潮濕的天氣，令皮膚無法負擔太多。想救疲態，用上能夠抗氧化的產品就再也合適不過。

要是追求輕盈的爽膚水，fresh這支含有皇牌成分：雙重發酵紅茶酵素的紅茶酵素抗氧精華水，流動性高、帶有微弱香料味，用上立即被皮膚吸收並增加50％保濕度。十分推薦作為急救以及妝前保養，極速滲透肌膚，能夠一整天都修復、保護以及強化肌膚，立即回復光澤透亮肌，無懼早春；打造抗氧美肌。

爽膚水推薦｜3. SHISEIDO 全效美白抗紋滋潤健膚水 150ml HK$680

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爽膚水推薦｜3. SHISEIDO 全效美白抗紋滋潤健膚水 150ml HK$680（李樂瑤 攝）

早春日夜溫差大，日間時份追求清爽、輕盈，晚間則需要滋潤，更是抗氧、針對修復的好時機。日夜雙重夾擊，就更能夠解決暗啞、皮膚老化、色斑及皺紋等肌膚煩惱！

近期用上這支SHISEIDO 的全效美白抗紋滋潤健膚水，簡直一用愛上，質地潤澤，帶有花香味，最顯著的是靠住當中的SHISEIDO VP8、活膚植物精華及高效美白成分4MSK，不需一周明顯淡斑以及令皮膚明亮、有彈性。

記者 朱加曦 - 水光肌背後的秘密

爽膚水推薦｜4. Caudalie葡萄籽活性爽膚水「皇后水」 100ml HK$380

爽膚水推薦｜5. Caudalie葡萄籽活性爽膚水「皇后水」 100ml HK$380（李樂瑤 攝）

每次使用爽膚水時，都會先將其倒在化妝棉上，然後於臉上輕輕擦拭，以去除表面角質，再將爽膚水直手接拍在臉上，這樣營養會更易被吸收，讓肌膚更明亮剔透。

為提升肌膚後續的吸收力，選擇爽膚水時，會更認真研究其去角質的功效。特別喜歡這支Caudalie「皇后水」，質感清爽舒適，而且噴曬時水點不會太大顆，用作定妝的話不會弄花妝容，同時提升貼妝度。爽膚水由6種珍貴植物萃取而成，用後肌膚變亮澤，亦改善暗黃問題，展現出精神飽滿感覺。

記者 許秀麗 - 提亮都很重要！

爽膚水推薦｜5. DECORTÉ AQ Absolute Treatment Hydrating Lotion 200ml HK$690

爽膚水推薦｜5. DECORTÉ AQ Absolute Treatment Hydrating Lotion 200ml HK$690（李樂瑤 攝）

在選擇爽膚水時，筆者除了很在意保濕和去角質功效外，對於為肌膚提亮同樣很重視，畢竟能帶來好氣色！DECORTÉ AQ的這款清爽型爽膚水，添加高濃度白樺水，擁有出眾的保濕效果，同時能緊緻肌膚及帶來彈性。

在使用法上，筆者會將爽膚水沾滿化妝棉再輕拭全臉，即可為肌膚帶來水潤光澤。而且對於臉上的乾紋亦有滋潤和改善，是一款很適合乾性肌的爽膚水。