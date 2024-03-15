用爽膚水致敏？皮膚科醫生教3步挑選化妝水 避免皮膚敏感、紅腫！

【爽膚水推薦/化妝水推薦 】不論妝前護理或睡前保養，爽膚水、化妝水既可以保濕急救，又可以幫助後續產品吸收，一物多用，可謂每個女生的必備護膚好物。雖然爽膚水、化妝水用處多多，稍不小心挑選的話亦會導致皮膚敏感、紅腫等問題產生！為了各大女生的皮膚健康，《01女生》向皮膚科醫生 黃之鍵醫生查詢，令大家用得安心又放心。



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出產品的易買程度、持妝程度、顯色程度、色號選擇及價錢等，幫助大家在入手前了解更多，密切留意01女生！

春日時分當然要換上清爽的保養，《01女生》4位記者為大家推介好用的爽膚水、化妝水，當中包括cle de peau、SHISEIDO、FRESH、DECORTÉ及Caudalie。另外，當中亦有實測結果，詳見 >>> <<

爽膚水、化妝水常見成份？

作為護膚的第一步，市面上有許多不同功效、味道、質地等爽膚水、化妝水，而當中的常見成分主要為能夠保濕及滋潤的純水、甘油、透明質酸，能夠控制油分的水楊酸、 果酸成分以及添加物，例如酒精、香料、防腐劑等。

爽膚水、化妝水可謂每個女生的必備護膚好物！(popsugar)

用多合一化妝水／爽膚水較容易致敏？

其實皮膚每日受到不同的挑戰，容易受到不同的內在及外來因素影響，例如環境、外來因素、內分泌等原因影響。黃醫生指出，一般而言，成份較複雜的多合一或功能性化妝水，引起刺激性或過敏性反應的機會相對略為高一點，不過每個人的皮膚狀態並不一致，皮膚耐受性亦有差別，因此同一種產品，可能只會在部分用家身上引起刺激或過敏反應，而其他用家則没有任何皮膚問題。同樣地，一些成份相對簡單的低敏配方亦可能不適合小部分人士的皮膚，所以黃醫生建議，可以先在小範圍的皮膚試用一至兩天，没有不適才開始正式使用。

另一方面，化妝水引致的皮膚敏感大多屬於接觸性皮膚炎的一種。患者可出現痕癢、發熱、刺痛等病徵，而皮膚患處則可出現脫皮、紅腫等情況，嚴重的更有可能出現水泡。黃醫生提醒大家，出現皮膚敏感應暫停所有化妝品及美容護膚產品，只能選擇使用低敏的潤膚產品，如情況嚴重，應盡快求醫，而引致皮膚敏感的化妝水，則不應再使用。

用化妝水或爽膚水亦要小心，避免皮膚敏感、紅腫（freepik）

應該如何挑選化妝水或爽膚水？

愛美的女生應該深有同感，每次新品上架時，難免會因為廣告、名人效應等，導致心動想試新品，但是又應該如何挑選產品、又或者揀選什麼成份，相對較不容易致敏呢？

黃醫生解答指，可以的話盡量選擇没有太多添加物的配方，尤其是酒精、香料及防腐劑等較易引致皮膚敏感的成份。另外，曾經引致皮膚敏感的產品或成份亦不應再次使用。黃醫生建議，如没有引起皮膚問題的話，不宜經常轉換護膚或化妝產品。

想減低皮膚過敏，應該如何護膚？

皮膚過敏、紅腫等問題令人措手不及，不想狀況發生後才急救的話，就要預防勝於治療！想減低皮膚過敏，黃醫生建議安全又有效的護膚方法是，用上成份簡單、天然的化妝水。此外，在使用化妝水前，可先薄薄地塗上一層低敏的潤膚霜，加強皮膚屏障功能，從而減低皮膚敏感的風險。

資料來源：皮膚科醫生 黃之鍵醫生