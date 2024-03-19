爽膚水｜記者實測爽膚水作用＋皮膚科醫生解構化妝水常見致敏香料

作為護膚保養的第一步，不論是妝前或睡前保養、保濕急救等，爽膚水、化妝水都起了相當重要的作用，除了能夠即時保濕外，更可以作為二次清潔皮膚之用，亦可以讓後續護膚或化妝品更加貼服、吸收。到底應該如何挑選合適自己的化妝水、爽膚水呢？



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。將列出產品的產品成份、產品產地、保濕功效、每毫升大約零售價及價錢，幫助大家在入手前了解更多，密切留意01女生！

春日時分當然要換上清爽的保養，《01女生》4位記者為大家推介好用的爽膚水、化妝水，當中包括cle de peau、SHISEIDO、FRESH、DECORTÉ及Caudalie。即睇評測結果 >>> 爽膚水推薦2024｜記者評測5款化妝水：回購好物、fresh極速滲透 <<<

坊間的化妝水、爽膚水五花八門，有著不同質地，如狀、凝膠狀、乳液狀等。功效與作用亦有分門別類，保濕、美白、去角質、抗老、修復等，既可以用於臉部，亦可以用在身體。為了更好的分辨合適自己的爽膚水、保養品，《01女生》亦向皮膚科醫生 黃之鍵醫生查詢。

入手爽膚水前，你必須睇！>>> 用爽膚水致敏？皮膚科醫生教3步挑選化妝水 避免皮膚敏感、紅腫！ <<<

記者實測爽膚水作用：單塗／疊塗／濕敷（李樂瑤 攝）

爽膚水5大常見致敏香料

黃醫生指不適合爽膚水、化妝水可引致嘅皮膚敏感及接觸性皮炎，初始由痕癢、發熱、刺痛，再發展為脫皮及紅腫，嚴重的什至出現水泡，痕癢及刺痛等病徵會更為明顯。當中常見的致敏香料包括混合香料1（Fragance mix 1）、混合香料2（Fragance mix 2）、秘魯香脂（Balsam of peru）、檸檬烯和芳樟醇（ Limonene and linalool）、茉莉（Jasmine）以及薄荷（Peppermint）。

應該如何分辨合適自己的爽膚水、保養品？

想入手到合適自己的保養品，除了外觀與功效，而功效上亦可以選擇有更多研究及醫學實証去証明的產品。另外，亦要留意成份，黃醫生指成份固然重要，但皮膚耐受性始終因人而異，亦建議將保養品先在小範圍的皮膚試用一下，如無問題才擴展使用。

記者實測爽膚水作用：單塗／疊塗／濕敷

有時產品成效不顯著，亦有可能是用法有誤，記者今次就以保濕儀實測，分析到底哪種方式更能提高爽膚水的保濕作用。化妝水、爽膚水作為清潔臉部後第一保養步驟，保濕以及暫時性濕潤角質的功效必需足夠，不然只會令皮膚假像濕潤，無法讓後續保養可以更好推勻、吸收。

1：單塗爽膚水

程度: ★★☆☆☆

記者實測爽膚水 1：單塗爽膚水（李樂瑤 攝）

清潔臉部後皮膚會變得相對乾燥，立即拍打爽膚水的話，皮膚會暫時性濕潤。單塗爽膚水後，皮膚即時水潤度會在5分鐘內普遍會上升30到50％（視乎爽膚水質地與成份）。單用爽膚水而缺乏後續保養的話，皮膚即時水潤度大約10分鐘後，會回落至未保養左右的水平；可見這個方法較適合妝前急救並搭配產品使用。

單塗爽膚水較適合妝前急救並搭配產品使用（李樂瑤 攝）

2：低敏霜＋爽膚水

程度: ★★★☆☆

記者實測爽膚水 2：低敏霜＋爽膚水（李樂瑤 攝）

黃醫生分享可以在化妝水前，先用上薄薄的低敏保濕霜，以加強皮膚屏障功能，同時減低過敏風險。而經過實測發現，皮膚即時水潤度會與單塗爽膚水平相若（視乎爽膚水質地與成份），皮膚水潤度在10分鐘後亦未會回落過多水平。

低敏霜＋爽膚水即時水潤度會與單塗爽膚水平相若，同時亦能減低過敏風險（李樂瑤 攝）

3：疊塗爽膚水

程度: ★★★★☆

記者實測爽膚水 3：疊塗爽膚水（李樂瑤 攝）

相信愛美的女生應該對『七水法』、『三文治保養法』等疊擦方法並不陌生，而今次筆者亦利用『七水法』，以爽膚水反復拍打，輕拍至完全吸收，等皮膚吸收了第一層的化妝水，再疊加拍打下一層，一直重覆做7次直到吸收。

經過實測後發現，皮膚即時水潤度上升與保持度最為穩定（視乎爽膚水質地與成份），而且更有顯著肉眼可見的美白效果！雖然功效不俗，但是過程比較繁瑣，不太建議作為早上護理，會較費時與費力。

4：濕敷爽膚水

程度: ★★★★★

記者實測爽膚水 4：濕敷爽膚水（李樂瑤 攝）

除了疊塗拍打，濕敷法亦是一個常用急救保濕方法，只要濕敷數分鐘就可以令皮膚回復彈性。經過實測發現，皮膚即時水潤度是眾多方法中最高位，上升50％以上（視乎爽膚水質地與成份），不過10分鐘後則會大幅回落，作為妝前急救可謂最方便！