爽膚水｜亮白型適合濕敷嗎？拆解4迷思：乾肌、敏感性選購要注意

破解爽膚水迷思｜作為護膚第一步，挑選爽膚水真的很重要！尤其踏入春夏季後，許多女生都會因美白問題，在選擇護膚品時都會偏向有美白或提亮功效的，但此類爽膚品不少都會添加酸類成分，因而選購時就要慎重。這次《01女生》就向皮膚科專科醫生顏佩欣，咨詢了有關亮白功效爽膚水的疑問，一一破解這些迷思！



亮白效果的爽膚水適合每日早晚使用嗎？（Freepik）

亮白效果的爽膚水適合每日早晚使用嗎？

爽膚水作為早晚護膚的第一步，但對於初次接觸聲稱亮白效果的爽膚水，假如擔心當中成分不知是否適合自己膚質的話，皮膚科專科醫生顏佩欣會建議在使用含酸類亮白及去角質的類型爽膚水，隔天使用並逐漸加量會較安全。此外聲稱有亮白效果的爽膚水成分眾多，使用方式會因選用的成分及濃度不一，要依據產品建議的使用方法塗抹。

果酸、杏仁酸、水楊酸是甚麼？（Freepik）

果酸、杏仁酸、水楊酸是甚麼？

坊間爽膚水標榜的功效多多，都注明添加了不同的的成分，如甘油、透明質酸等，都有著為保濕、滋潤肌膚及軟化皮膚的功效。但以有亮白功效的爽膚水，部分會增添酸類成分，以提高去角質及改善皮膚暗沉，當中以果酸、杏仁酸及水楊酸最為常見。顏佩欣醫生就為大家解釋了此3成分的主要功效。

果酸（AHA）：果酸有很多種，例如甘醇酸、乳酸、蘋果酸和檸檬酸等，偏向水溶性，適合用於去角質。其中以甘醇酸（Glycolic acid）至為常見，能降低角質層的厚度，改善皮膚暗沉的問題，加快黑色素代謝，達到美白的效果。

杏仁酸：屬於果酸的一種，和其他果酸家族成員相比，相對較溫和；能淡化黑色素，但無法抑制肌膚底層黑色素的生成；亦一樣能促進角質更新，維持肌膚代謝平衡。因分子量大，不會立即滲入肌底，因此有最溫和的果酸之稱。

水楊酸（BHA）：與果酸（AHA）一樣都屬於天然酸類，可以去除老廢的囤積角質、促進細胞代謝。因為能有效改善色素不均、皮膚粗糙、細紋等現象，不過水楊酸（BHA）偏向脂溶性，較可滲入毛囊內的皮脂成分，達到深層清潔的效果，適合改善痘痘、粉刺。

使用爽膚水進行濕敷要小心（Freepik）

使用爽膚水進行濕敷要小心

許多女生為了加強保濕功效，都會以爽膚水沾濕化妝棉來進行濕敷，但帶有酸類成分的爽膚水，也適合此護膚方法嗎？顏佩欣醫生就提到酸類護膚品的功效，需考量選用的成分、劑型、濃度，使用方式很難一概而論，但考慮到部分化妝水成分複雜，有可能添加香料、酒精、色素、乳化劑及多種植萃成分等等，都有可能引起刺激皮膚，造成肌膚紅腫或發癢。

在選購亮白功效爽膚水要注意！（Freepik）

在選購亮白功效爽膚水要注意！

在選購帶有美白或亮白功效的爽膚水時，顏佩欣醫生提醒每個人的肌膚敏感度及適應程度不同，往往不是濃度越高便一定越好，濃度高太刺激反而可能傷害肌膚，所以建議先以低劑量測試。雖然爽膚水主要成分是『水』，但只是能暫時增加肌膚表層的含水量，但隨著水分蒸發也會將肌膚原有的水分一併帶走，進而導致肌膚更加乾燥﹐因此在使用爽膚水後，也要使用乳液或乳霜來進行保濕！

濕疹、敏感性或乾性皮膚人士可先向皮膚科醫生諮詢

此外﹐顏醫生亦提醒由於酸類保養品具有一定程度的刺激性，若有濕疹、敏感性或乾性皮膚的人士，應先諮詢皮膚科醫生意見，穩定後再看是否適合使用。另外，可以將產品塗在手臂內側、頸部、臉部局部區域進行測試，看是否會有刺激或過敏反應。剛開始使用時建議先從T字部位少量用起，沒有明顯發紅脫皮、刺痛現象再逐日增加使用範圍！