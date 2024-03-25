爽膚水｜爽膚水早晚護理正確用法？3大手法有效保濕、提亮、修復

【爽膚水推薦/化妝水推薦】爽膚水作為化妝護理的第一步，不少女生都會入手不同質地、功效的化妝水、爽膚水，不過市面上的化妝水、爽膚水五花八門，想要將其功效發揮得最淋漓盡致，到底護理步驟上應該如何改善、應該注意什麼？



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由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出產品的易買程度、持妝程度、顯色程度、色號選擇及價錢，幫助大家在入手前了解更多，密切留意01女生！

春日時分當然要換上清爽的保養，《01女生》4位記者為大家推介好用的爽膚水、化妝水，當中包括cle de peau、SHISEIDO、FRESH、DECORTÉ及Caudalie。即睇評測結果 >>> 爽膚水推薦2024｜記者評測5款化妝水：回購好物、fresh極速滲透 <<<

爽膚水應該如何用？（freepik）

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爽膚水既可以用於臉部，亦可以用在身體，但到底應該如何護理才是更正確？想更了解爽膚水的保養，《01女生》邀請了BMF美容顧問 Jenny Yung大家解答。

不同肌齡、膚質應該如何選用爽膚水？

針對不同肌齡及膚質，對於爽膚水的需求亦有所不同，亦建議從自身膚質中作考量。Jenny 補充指，會建議油性肌、暗瘡肌的女生使用液體狀的爽膚水，因為液體狀的爽膚水不會過於厚重，能夠平衡肌膚油脂的功效。另外亦可以選擇具淨化毛孔、收毛孔、去角質、提亮或去暗啞功能的爽膚水。而乾燥肌膚則建議使用啫喱狀、乳狀的爽膚水，能夠起到保濕、滋潤的作用。

爽膚水的早、晚護理？

爽膚水作為保養的第一步，不僅可以作為妝前保養、睡前保養，亦可以作為急救之用。而作為最經常的早晚護理，Jenny 建議大家在洗面後立即使用爽膚水。早上可以利用化妝棉加上爽膚水，輕拍或輕按的手法，為後續護理品做好準備，同時亦有平衡油脂、去角質以及提亮肌膚之用。

而晚上，則可以用上相對厚的爽膚水，或者具有修復功能的。晚間是肌膚進行修護、再生的時候，而用上有修復功能的爽膚水能夠更好地幫助肌膚恢復、修復受損部位以及幫助修復肌膚受到的日間環境損傷。

爽膚水的早、晚護理？（李樂瑤 攝）

3大手法令爽膚水功效發揮更佳！

想一物多用，除了要入手多功能合一的產品，更要用上合適的手法，才能夠事半功倍！Jenny 分享指以下三種手法，能夠促進皮膚吸收，將爽膚水的功效發揮至最佳狀態。

3大手法令爽膚水功效發揮更佳！（李樂瑤 攝）

手法1：濕敷T字位



首先，將爽膚水倒在化妝棉上，再將濕化妝棉敷在T字位5分鐘，令爽膚水充分滲透肌膚。

手法2：輕拍全臉



濕敷過後，可以將爽膚水倒在手掌心，再加以輕拍，以柔和的方式幫助肌膚吸收。

手法3：噴灑全臉



最後，將爽膚水裝入噴樽中，噴在臉上，這樣可以令水分更加均勻地覆蓋整個面部。

資料來源：BMF 美容顧問 Jenny Yung