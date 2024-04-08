精華液推薦2024｜5步用法打造牛奶肌！Aesop、Dior等近期高討論款

精華液推薦2024｜精華液只要用法正確，功效也能大為提升！要養出滑嫩無瑕肌膚，精華液不能缺少，以修護肌膚，並提升明亮飽滿感覺。由於每日都會使用，因此更需注意精華液的護膚原理，以及使用步驟，讓肌膚得到適合的護理。以下分享有關精華液的資訊，同時推薦9款近期好用的精華液，包括Aesop、資生堂及Dior等，大家不妨參考。



精華液是甚麼？

相較其他護膚品，精華液有著較高濃度的活性成分，能夠滲透肌底，在針對不同功效養膚的同時，如抗老、保濕和美白等，提升後續保養品的功效。

相較其他護膚品，精華液有著較高濃度的活性成分。(Guerlain官網)

精華液使用步驟

精華液會用於一般護膚的中間步驟，在去角質和潔面後，先以沾滿爽膚水的化妝棉，於面上輕輕擦拭，以進一步去角質。其後再塗上精華液，為加強吸收，可以同時進行按摩，以提升功效之餘，並助排走毒素。待肌膚完全吸收後，再塗上面霜，由於含有油性成分和較大粒子，故可以形成鎖水層保護肌膚，以防水份流失。

精華液推薦｜Aesop 香芹籽抗氧化高效精華 60ml HK$685

相信不少女生用過這款精華後，都會決定回購。使用香芹籽為主要成分，質感輕盈，易被肌膚吸收，並呈現出自然的微亮光澤，加上香氣療癒，令人感到舒適。精華能夠抗氧化，同時具備強韌、保濕，並在肌膚表面形成透氣薄膜，達致抵禦外來污染的作用。

精華液推薦｜Aesop 香芹籽抗氧化高效精華 (官網)

精華液推薦｜Shiseido 資生堂極緻提拉緊膚晚間精華 40ml HK$1,450

被譽為「4D抗引力精華」，糅合抗引力提拉4D技術，能夠激活肌底，重新建築肌膚，並提拉抗皺，讓肌膚回復彈性緊緻。精華特別加入洋甘草精華，顯著改善鬆弛、重塑輪廓。

精華液推薦｜Shiseido 資生堂極緻提拉緊膚晚間精華 (品牌提供)

精華液推薦｜Dior 玫瑰花蜜純白亮肌修護精華 30ml HK$4,300

連敏感肌都適合的亮白抗老精華，當中九成採用天然成分，如亮肌玫瑰胜肽，萃取自格蘭玫瑰萃取及白玫瑰萃取能夠針對肌膚結構及剔透度，發揮雙重修護效能，改善色斑問題。

精華液推薦｜Dior 玫瑰花蜜純白亮肌修護精華 (品牌提供)

精華液推薦｜Clarins 水潤活肌雙重保濕精華 50ml HK$530

蘊含多種升級植物成分，以強效透明質酸複合因子為核心保濕配方，蘊含較透明質酸高13倍的保濕功效，強化皮脂膜鎖水屏障，讓肌膚變得更水嫩和飽滿。此外，它亦含有藏紅花茌多酚，有助保護肌膚天然微生態平衡，防止缺水，令肌膚維持健康穩定狀態。

精華液推薦｜Clarins 水潤活肌雙重保濕精華 (品牌提供)

精華液推薦｜Jurlique 草本肌源煥活雙重精華 30ml HK$610

針對肌膚初老問題，採用品牌源自南澳洲阿德萊德自家農場的植物，包括聖羅勒葉、鳶尾花根部、紫錐花和西洋接骨木花，有效促進肌膚新陳代謝，煥活年輕活力。獨家研發「8+2」護膚黃金法則，以8比2的水油比例，高效打造健康皮脂膜，以防水份流失。

精華液推薦｜Jurlique 草本肌源煥活雙重精華 (品牌提供)

精華液推薦｜M19Minus the TIMELESS III Orchistem 水凝防護幹細胞再生琉璃 30ml HK$1,190

使用Orchistem專利妍齡兜蘭幹細胞，能夠促進2倍幹細胞再生，深層改善肌膚緊緻度及彈性。結合嶄新的結晶技術，與肌膚接觸的瞬間才釋放營養，確保與其他活性成分的新鮮結合，提供全天的24小時防護修復。

精華液推薦｜M19Minus the TIMELESS III Orchistem 水凝防護幹細胞再生琉璃 (品牌提供)

精華液推薦｜su:m37 黑茶V肽提拉緊緻精華 50ml HK$720

發酵黑茶經60年發酵提煉而成，取自古老茶樹Gochasu，發酵後再進行攝氐50度沖泡和雙重發酵。這個珍貴的素材再糅合3重V肽，為肌膚重建3D彈力，同時緊緻毛孔，帶來強效抗衰老作用。

精華液推薦｜su:m37 黑茶V肽提拉緊緻精華 (品牌提供)

精華液推薦｜智秀代言品牌。 (品牌提供)

精華液推薦｜Caudalie 葡萄蔓極緻淡斑亮白精華 30ml HK$500

以最高濃度的獨家專利成份Viniferine葡萄蔓萃取液為主要成分，重點針對淡化及預防4大常見色斑，包括日光性雀斑、 暗瘡印、荷爾蒙斑和成人斑，同時瓦解暗沉膚色及黃氣，非常適合在今個夏日使用，為肌膚帶來明亮光彩。

精華液推薦｜Caudalie 葡萄蔓極緻淡斑亮白精華 (品牌提供)

精華液推薦｜Guerlain 殿級蜂皇雙效煥亮修護精華 150ml HK$990

融合兩大獨家科技，透過動態黑蜂修護科技煥活肌膚，結合由白蜂蜜、維他命C及AHA組成的高效煥亮精華，含有93%天然成分，質感輕盈清新，可助肌膚顯純淨剔透，綻放年輕光采。