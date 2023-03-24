精華液推薦2023｜5用法重點分析！實測14天抗皺、收毛孔一支搞掂

推薦精華液2023｜日常護膚最重要的一步，便是選對精華液，因為精華往往含有最高濃度精華配方，亦是對皮膚帶來最高效的美容效能。改善膚質的同時，有助提升後續護膚品的功效。對經常捱夜，以致毛孔粗大、幼紋、膚色暗啞、肌膚粗糙又欠缺彈性的小編而言，會選用一支多效而且可以收毛孔、提升肌膚飽滿度、光澤感的復修抗老精華液，讓自己每天都能保持好膚質，在不戴口罩的情況也可以以年輕有光澤的肌膚示人。CHANEL 一號紅山茶花精華液自推出以來，一直深受中港台的女生們喜愛，網上也經常見到空瓶精華的分享，小編近日亦被這支「世一精華」吸引，親試兩星期後，見識到它的修復和抗衰老魅力，實在是相逢恨晚！



精華液2023｜CHANEL 一號紅山茶花精華液深受女生們喜愛，並會用至空瓶見底 (黃寶盈攝)

精華液2023｜乾肌、油肌同樣最愛、抗老修護「世一精華」

只要精華液成分厲害，護膚便可更省時。CHANEL 一號紅山茶花精華液採用 95% 天然成分，其中 76% 的山茶花成分萃取，由 CHANEL 於法國戈雅克戶外實驗室栽種的山茶花，精選出沙皇級紅色山茶花「The Czar」作主要萃取，透過豐富的強天然抗氧化物，從肌底提升細胞活力，達致穩定肌膚的活膚功效，同時山茶酵母菌萃取鞏固肌膚屏障功能，為肌膚的初老階段把關。不論年輕或輕熟肌、乾肌或油肌，都能全面提升修護和防禦，為肌膚細胞注入活力，預防及修復五大肌膚老化現象！

精華液2023｜不論年輕或輕熟肌、乾肌、油肌，甚至敏感肌可都使用，CHANEL 一號紅山茶花精華液，它都能全面提升修護和防禦，為肌膚細胞注入活力，預防及修復五大肌膚老化現象！(黃寶盈攝)

精華液2023｜記者實測14天：收毛孔、肌膚光澤逆齡

乾肌的小編肌膚狀況不太穩定，經常出現「假敏感」的情況，加上經常捱夜和玩手機，使肌膚問題更甚，不僅毛孔粗大、膚色泛黃，暗瘡印亦難減淡，臉上瑕疵愈增愈多，因此決定嘗試使用這支天然成分的「世一精華」，結果出乎意料！

精華液2023｜記者實測14天，毛孔更顯細緻，肌膚觸感滑嫩，蘋果肌變得飽滿，拍照時輪廓更為立體，立即逆齡！(黃寶盈攝)

對於毛孔粗大問題，小編多年來用過不少方法，因經常捱夜、愛吃煎炸食物，很容易便打回原形。在使用 CHANEL 一號紅山茶花精華液兩星期後，膚質明顯改善，收毛孔的情況也令人滿意，膚質看來更顯緊緻和飽滿，由內而外散發活力光澤，令人一試愛上！精華液高貴簡潔的紅色玻璃瓶，搭以精準的自動滴管設計，簡易地提取完美份量，使用起來非常方便！清爽易吸收的質感，精華很快地被肌膚吸收，用後明顯亮澤緊緻，令人更有動力持續早晚使用。而在14天後，收毛孔效果很好，肌膚觸感滑嫩，蘋果肌變得飽滿，效果出乎所料！

精華液2023｜CHANEL 一號紅山茶花精華液質感滋潤，容易推開，並很快滲透肌底，不會有黏笠感。(黃寶盈攝)

精華液2023推薦用法：先「水」後精華

精華液2023｜如果想提升收毛孔及減細紋的功效，可配搭 CHANEL 一號紅山茶花爽膚水及精華水使用。(CHANEL)

如果想提升收毛孔及減細紋的功效，可配搭 CHANEL 一號紅山茶花爽膚水及精華水使用，除了倍大精華吸收力，更可即時為肌膚注入能量，變得更健康強韌，同時提升肌膚飽滿，綻放年輕光芒。先在前額幼紋、眼周及笑紋四周稍作伸展，以鬆弛面部肌肉，再倒出適量爽膚水搓暖，然後塗勻全面，由內向外撫平及推開。可在雙頰、前額及下巴位置多壓爽膚水，重點補充水分，最後才塗精華水和精華，以CHANEL獨有的煥膚按摩法，增強護膚品的功效。

精華液2023｜配搭按摩後，CHANEL 一號紅山茶花功效更佳，整個肌膚狀態更好。(黃寶盈攝)

精華液2023推薦用法：按摩後效果更明顯

小編以前使用護膚品時，都是隨意塗抹，讓肌膚自行吸收營養，但當後期會配合按摩後，發覺效果其實不同，整個肌膚狀態更好，因此絕對不能忽略按摩的重要性。CHANEL 一號紅山茶花精華液亦有一套獨家的煥膚按摩法 —— LE GESTE REVITALISANT N°1 DE CHANEL，極致提升精華液的功效。完成後，早晚塗上 CHANEL 一號紅山茶花乳霜。

精華液2023｜使用 CHANEL 一號紅山茶花精華液後，配搭獨家煥膚按摩法 —— LE GESTE REVITALISANT N°1 DE CHANEL，極致提升精華液的功效。(黃寶盈攝)

精華液2023推薦用法：獨家面頸按摩法

在全面、頸部及鎖骨，塗上 CHANEL 一號紅山茶花精華液後，用拇指和食指以「一捏、一扭」的動作，由腮線開始，向上按摩至耳朵，再由嘴角開始按摩至耳朵位置，並由鼻側按摩至耳朵位置，而頸胸則重複輕捏動作。完成後，推介配搭 CHANEL 一號紅山茶花乳霜，提升肌膚光澤度。

精華液2023｜CHANEL 一號紅山茶花精華液，蘊含 95% 天然成分與 76% 山茶花成分，無論任何膚質都適用。(CHANEL)

精華液2023推薦重點：敏感肌護膚救星

對於乾肌或敏感肌女生而言，皮膚不穩的情況實在太令人煩惱，所以選擇更然成分的護膚品就更安心。CHANEL 一號紅山茶花精華液，蘊含 95% 天然成分與 76% 山茶花成分，無論任何膚質都適用。加上山茶花富含高濃度活性成分，為肌膚灌注細胞活力，亦有效抵禦環境傷害，養出更好的膚質。

精華液2023｜CHANEL 一號紅山茶花精華液的包裝，都注入永續概念，絕不含玻璃紙或紙製單張，瓶身亦採用輕巧素材，使用時更為方便。(黃寶盈攝)

精華液2023推薦重點：成分及包裝注入永續概念

精華液2023｜CHANEL 一號紅山茶花系列的包裝，都注入永續概念，絕不含玻璃紙或紙製單張，改由印刷於包裝盒上的二維碼所取代，所有產品資訊都可以在網上讀取。(CHANEL)

不僅幫助煥發年輕活力肌膚，CHANEL 一號紅山茶花系列，從研發開始已具環保意識。永續的天然成分配方蘊含高達 97% 天然成分及 76% 萃取自山茶花的成分，適合所有膚質，敏感肌膚亦可使用，更採用環保包裝以減少產品的碳足跡。全系列的包裝，都注入永續概念，絕不含玻璃紙或紙製單張，改由印刷於包裝盒上的二維碼所取代，所有產品資訊都可以在網上讀取。為減少碳足跡，CHANEL 一號紅山茶花系列包網盒使用有機油墨印刷。產品瓶身亦採用輕質玻璃，包裝部分使用生物基礎物料，部分包裝更可回收。製造及運輸時也支持進一步減碳。整個 CHANEL 一號紅山茶花系列對環境保護可持續發展的決心，由補充裝至瓶蓋材質等，都以可循環再造概念製作，實行源頭減廢，為大自然盡一分力。

立即了解 CHANEL 一號紅山茶花精華液。