精華液推薦2023｜LDK年終評測：高評分美容液 收毛孔/美白/抗衰老

【精華液推薦/美容液推薦】護膚保養當中必不可少的就是精華，輕盈水潤的精華液，快速滲透、容易被皮膚吸收。精華液含有高濃度的有效成分，能夠針對不同肌膚狀況解決所需：例如減淡細紋、收縮毛孔、改善膚色不均等問題。



相信大家都有一直嘗試不少新品，不過想要針對性解決皮膚問題，又不能夠大手購入一堆再續一嘗試。想入手不敗好物的話，大家不妨參考有「真實毒舌」之稱的日本雜誌LDK的相關年終評測，當中有不同功效的必買精華液推薦！

精華液推薦2023：1. 日本Quality 1st Derma Laser Retinol+Niacinamide ULTHERA R 高濃度視黃醇+ 煙酰胺導入精華 30ml

對於自己的毛孔粗大問題並不滿意？這款日本Quality 1st主打高濃縮滲透型精華嘅獨家技術，以超高濃度的煙酰胺與視黃醇結合導入，能夠溫和高效地修復皮膚屏障，改善⽑孔粗⼤、細紋、淡斑及淨白肌膚。經過LDK的實測，用上一個月就將毛孔減細737個，難怪獲得「總合大賞」的稱呼！

精華液推薦2023：1. 日本Quality 1st Derma Laser Retinol+Niacinamide ULTHERA R 高濃度視黃醇+ 煙酰胺導入精華 30ml ¥2,200 約HKD$122（Quality 1st）

精華液推薦2023：2. 日本Quality 1st VC Max Ulthera C高濃度維他命C毛孔緊緻導入精華 30ml

若然你是用酸類、維他命C的常用用家，這款有4種不同類型的維他命C配合煙酰胺的配方，配方濃度高但對皮膚毫無負擔感，全方位解決皮膚問題與護理。

精華液推薦2023：2. 日本Quality 1st VC Max Ulthera C高濃度維他命C毛孔緊緻導入精華 30ml ¥2,200 約HKD$122（Quality 1st）

精華液推薦2023：3. 日本One By Kose 藥用麴酸亮白淡斑精華素W 40ml

紫外線可謂一個潛在殺手，在不知不覺間令皮膚增加黑色素、潛在污漬，而美白精華則可以助你阻隔紫外線。這款Kose 的藥用麴酸亮白淡斑精華素，通過LDK的緊密長期監察，能夠幫助任何肌膚阻擋外來污染，可謂「肌膚最強後盾」！

精華液推薦2023：3. 日本One By Kose 藥用麴酸亮白淡斑精華素W 40ml HK$1,650（Kose）

精華液推薦2023：4. Dr.Ci:Labo Super Sensitive EX Lotion 城野醫生藥用抗敏乳液 150ml

對於乾性、敏感肌膚而言，精華液雖好，但未能夠令皮膚全面提升與補濕。而這款城野醫生的藥用抗敏乳液，與嬰兒保養品牌共同開發，質地順滑、無黏膩感，以溫和的神經醯胺呵護肌膚，LDK評測發現使用30分鐘後仍能保持高保濕力！

精華液推薦2023：4. Dr.Ci:Labo Super Sensitive EX Lotion 城野醫生藥用抗敏乳液 150ml ¥4,510 約HKD$250（Dr.Ci:Labo）

精華液推薦2023：5. 日本bab2 VC納米泡泡美白精華 110ml

對於美白有所極致追求的話，不妨試試這款聲稱與美白丸非常相似的精華，能夠比普通美白精華高效導入。bab2 VC納米泡泡美白精華以兩層乳液配合，打造出3層導入：第一層保濕乳液滋潤肌膚，第兩層油脂乳液濕潤毛孔、收細毛孔，再加以導入到達角質層，令皮膚完美滲透所有護理成分，回復緊致、年輕。

精華液推薦2023：5. 日本bab2 VC納米泡泡美白精華 110ml ¥1,980 約HKD$110（bab2）

精華液推薦2023：6. AMPULE SHOT TREATMENT 保濕濃縮煥彩黃金爽膚水 300ml

若然想要一款既能針對毛孔，又可以淡班的精華乳液，這款被稱為「最好的維他命C乳液」，以2種浸透型的維他命C 透導體，加上多種保濕成份，高保濕同時能夠做到以上功效。

精華液推薦2023：6. AMPULE SHOT TREATMENT 保濕濃縮煥彩黃金爽膚水 300ml ¥1,320 約HKD$73（AMPULE SHOT）

精華液推薦2023：7. 日本Quality 1st Derma Laser SPECTER CERAMIDE CREAM 神經酰胺精華啫喱面霜 70g

喜愛高濃度的精華液，但又感覺缺乏了些保濕力的話，想一瓶解決所需，不妨用上精華啫喱面霜，既高效又持久保濕。而這款含有極高濃度神經酰胺，結合高滲透性低分子透明質酸，有效鎖緊水分及修復皮膚屏障。經LDK評測後發現，塗抹3小時後仍能保持卓越的保濕能力。

精華液推薦2023：7. 日本Quality 1st Derma Laser SPECTER CERAMIDE CREAM 神經酰胺精華啫喱面霜 70g ¥2,970 約HKD$165（Quality 1st）

精華液推薦2023：8. Le ment Whitening Eye Serum 美白抗皺眼部精華 15g

抗衰老絕對是一件不容小覷的事宜，愈早開始保養愈見效。而 Le ment 這款眼部精華能夠有效地針對乾紋、細紋，保濕之餘改善暗沉，讓人看不清你真實年齡！