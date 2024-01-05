保濕精華推介2024｜記者實試分享5款精華液：抗衰老、美白、抗敏

【保濕精華推介/評測】踏入新一年，早春的氛圍漸重，日夜溫差大，對皮膚亦有相對的考驗。想要對應濕熱悶焗的白日與凍風吹襲的晚上，高濃度的精華液則可以快速滲透，幫助補充肌膚所需養份、水分，再局部用上乳液或面霜，則可以達致鎖水、鎖住營養的功效。



近年推出的精華液，除了保濕外更注入不少高效成份，多功能合於一瓶，可謂一瓶解決所需！今次就實試、評測5款不同功效的保濕精華，一同看看各款的真實用後感、質地與功效吧。

記者實試5大保濕精華推介（李樂瑤 攝）

保濕精華推介： 1. Origins 悅肌再生全效凍齡木精華 HK$760

想要緊緻瘦面、保濕一瓶合一的話，Origins 這款全新升級的悅肌再生全效凍齡木精華會是不錯之選。一打開已是療癒的木香，不會有過重香氣而令皮膚吃不消。

保濕精華推介： 1. Origins 悅肌再生全效凍齡木精華 HK$760（李樂瑤 攝）

Origins 精華好推、易吸收，完全是初老肌的救星！（李樂瑤 攝）

微黃調的精華好推、易吸收，筆者在半年前早出晚歸的旅遊中一用已愛上。配方中的神奇凍齡木及6種活性肽激活肌膚的天然膠原蛋白，能夠修護肌底108%原纖維蛋白、針對毛孔粗大、改善肌膚鬆弛及下垂，只需7天就可以減褪皺紋，肌膚重透光滑，完全是初老肌的救星！

保濕精華推介： 2. ASTALIFT 美白啫喱保濕精華 60g HK$1,200

踏入早春，日照時間加長，一不留神就會被毒辣的太陽虐待皮膚，這個時候除了要加強保濕，更要加強抗氧美白，以免令身體內的自由基引發皮膚發炎反應，誘發黑色素、斑點增多！皮膚問題多、又擔心悶焗的女生，ASTALIFT 美白啫喱保濕精華完全可以解決所需，橙色的啫喱精華，一推就變得清爽水潤，連日本「純愛女神」宮崎葵及同人氣男神岡田將生都有用它！

保濕精華推介： 2. ASTALIFT 美白啫喱保濕精華 60g HK$1,200（李樂瑤 攝）

ASTALIFT 美白啫喱保濕精華則集深層補濕、彈性收緊、美白的功能於一身，以採用FUJIFILM獨家納米技術，將高濃度極緻抗氧成分「蝦紅素」、「茄紅素」帶入肌底，重現透亮、緊緻皮膚。

保濕精華推介：3. ALBION ECLAFUTUR t 奇肌修復露 t 60ml HK$1,160

敏感肌最怕皮膚屏障受損，總感覺用上什麼保濕產品亦無法好好鎖水，皮膚破皮、紅腫的話，不妨用上具有修復功能的保濕精華，令皮膚屏障重新啟動！

保濕精華推介：3. ALBION ECLAFUTUR t 奇肌修復露 t 60ml HK$1,160（李樂瑤 攝）

ALBION 著重滋潤、平衡，為肌膚提供健康基礎，這支奇肌修復露 t，以膠束納米粒子技術，能夠迅速修復細胞並增強其功能。質地輕盈，如化妝水般的感覺，能夠迅速滲透皮膚底層，令皮膚重拾水潤、飽滿。而且用後可以直接回購內容物，方便又環保！

保濕精華推介：4. 明色幹細胞雙重滲透逆齡精華 30ml HK$218

工作繁忙，卸妝後護理都顯得繁瑣？想要極致達到多瓶合一，明色這款幹細胞雙重滲透逆齡精華，眼部與面部都可以使用，根本是懶人福音！

保濕精華推介：4. 明色幹細胞雙重滲透逆齡精華 30ml HK$218（李樂瑤 攝）

配方含有特濃瑞士蘋果幹細胞、煙酰胺、維他命B3精華，透過納米微細分子配方，高效滲透肌底。似油如水的質地，在春日時分單塗已經具有一定保濕功效，產品亦經過日本科研實證，只需2星期，就能夠有效集中修護面上表情紋、提升肌膚水潤、柔軟度，居家亦可以為肌膚帶來美容院HIFU般的體驗，打造柔韌年輕肌。

明色幹細胞雙重滲透逆齡精華根本是懶人福音！（李樂瑤 攝）

保濕精華推介：5. BORGHESE DNActive™ Future Youth 基因賦活精華 30ml HK$700

BORGHESE 一向以天然護膚為重任，而這款輕柔質感的基因賦活精華，糅合海洋、沙漠兩地極緻天然草本精萃，成分當中含有肽生物嫩膚因子、西瓜果精華、水解珊瑚藻精華等，能夠減低皮膚敏感及發炎、防止膠原分解及減慢肌膚細胞老化，特別適合敏感、缺水、日曬後受損肌膚所用。