不夠善良的我們｜林依晨產後復出首作!41歲素顏仍白滑　靠4招護膚

台劇《不夠善良的我們》播放不久，已經大受歡迎，當中多句扎心的大人語錄，引起不少觀眾共鳴。劇集更是林依晨的產後復出之作，她演飾橫刀奪愛的第三者，與情敵許瑋甯大飆演技。現年41歲的林依晨，出道已有22年，演出的劇集包括《惡作劇之吻》、《我的秘密花園》和《射雕英雄傳》等，全是不少人的童年回憶。雖然事隔多年，她的外貌仍然未變，看來童顏、肌膚滑嫩緊致，就讓我們一起參考她的護膚保養法！



台劇《不夠善良的我們》播放不久，已經大受歡迎。(《不夠善良的我們》劇照)

林依晨凍齡護膚保養1. 把握「黃金五秒」

作為演員，每日都會將行程排得密密麻麻，林依晨在護膚方面，也講求「快」字。她曾言，自己的保養習慣是「速度」，當中不少程序都會被簡化，只會使用化妝水、精華液和乳霜。她亦表示塗抹化妝水和精華液時，會把握「黃金五秒」，每款都儘量在5秒內塗完，以助鎖住水分，並在使用面霜或晚霜時，慢慢塗抹和按摩，以給自己多點時間放鬆心情。

林依晨凍齡護膚保養1. 把握「黃金五秒」(IG@linyichen.ariellin)

林依晨凍齡護膚保養2. 睡前戴口罩、眼罩

由於睡覺時面部常會接觸到枕頭，因此枕頭套需時常保持衛生，以免膚質變差。林依晨則表示，會在睡前戴上口罩、眼罩和耳塞，以寧靜環境幫助優質睡覺。同時，她更指出這方法非常實用，口罩可避免護膚品沾到枕頭上，也能減少冷氣的乾燥感，令到肌膚流失水分。

林依晨凍齡護膚保養2. 睡前戴口罩、眼罩 (IG@linyichen.ariellin)

林依晨凍齡護膚保養3. 每次只換一種護膚品

每逢轉季都會更換護膚品，不過一次性轉替所有的話，肌膚容易造成不適應。林依晨亦指，很怕短期內改變保養方式，這樣會易長暗瘡和脫皮，因此最好的做法，便是逐漸改變，一次只更換一種護膚品，並在觀察一周後，才更換另一款，以減輕肌膚的負擔。

林依晨凍齡護膚保養3. 每次只換一種護膚品 (IG@linyichen.ariellin)

林依晨凍齡護膚保養4.避開寒性食物

生冷食物對女生健康影響大，林依晨亦會著重內在調理，儘量減少進食寒性食物。例如在進食蔬菜時，她會選擇吃菜梗，並不吃菜葉，因菜葉屬寒，而她屬於偏寒體質，這樣做的話可助瘦身，同時調養身體。此外，她亦注意均衡飲食，多攝取抗氧化的蔬果，來維持健康體魄。