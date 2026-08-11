蘋果醋功效｜林依晨靠蘋果醋甩14kg！附iHerb蘋果醋推介+飲法

蘋果醋具有相當多的功效及益處，日本電視節目《林修の今でしょ!講座》指蘋果醋功效包括可以減肥，更可以抗菌、降血糖等。2013年亦有研究發現持續飲用蘋果醋，蘋果醋功效可穩定月經週期，改善月經失調的問題。此外，英國有皮膚科團隊研究，蘋果醋功效亦有減低對暗瘡性皮膚的剌激，有助平衡皮膚pH值，以下「01女生」分享8款iHerb蘋果醋推介給大家參考，能夠讓大家由內靚到外，有興趣的女生別錯過以下推介！



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蘋果醋功效：鄭秀文+林依晨同款飲用蘋果醋養生法

另外，不少女星都有飲用蘋果醋的習慣，如鄭秀文（Sammi）靠蘋果醋治療胃酸倒流，林依晨也靠飲用蘋果醋減肥成功！台灣女星林依晨出道初期頗有肉地，一直嘗試不同的減肥方法，之後憑著配合飲食及運動，加上養成飲用蘋果醋的習慣，最終靠著蘋果醋減掉了14kg。

至於Sammi曾於個人社交平台發文表示因胃部持續不適入院，其後她再度於社交平台分享自己製作蘋果醋飲品的影片，並表示已飲用蘋果醋一段日子，發現蘋果醋有助整理腸道健康。

蘋果醋好處｜鄭秀文靠蘋果醋治療胃酸倒流（sammi_chengsauman@IG）

iHerb蘋果醋10大推介！改善月經失調+減低對暗瘡肌剌激

iHerb蘋果醋推薦｜1. Dynamic Health 有機未加工蘋果醋 HK$77.71

購買方法：iHerb

這款蘋果醋是獲得USDA 有機認可，無麩質及全素配方，由有機認可蘋果汁製成，而醋化醋桿菌在未經巴氏除菌的醋中自然形成。官方建議平日可加入沙律、蔬菜等食物中，亦可單獨飲用，但緊記切勿直接飲用，必須稀釋。

蘋果醋好處｜iHerb蘋果醋推薦｜1. Dynamic Health 有機未加工蘋果醋 HK$77.71 (iherb)

iHerb蘋果醋推薦｜2. Bragg 有機蘋果醋 HK$40.73

購買方法：iHerb

Bragg的蘋果醋不時長居暢銷商品當中，這款蘋果醋是由有機種植蘋果制成，含有機酸及酶的酵母。官方建議每天飲用2-3次，亦可根據個人喜好加入飲品中及混合到食物。不少買家都大讚比想像易入口，而且 持續飲用明顯感覺到排便變得暢通。

蘋果醋好處｜iHerb蘋果醋推薦｜2. Bragg 有機蘋果醋 HK$40.73 (iherb)

iHerb蘋果醋推薦｜3. Natural Factors 蘋果醋膠囊 HK$146.45

購買方法：iHerb

怕蘋果醋難以入口的人士，不妨選擇這款蘋果醋膠囊。這款膠囊不但有助於保持健康血液循環，減少脂肪儲存量，而且有助消化循環。官方建議一日服用3次，每次1-2 粒膠囊即可。

蘋果醋好處｜iHerb蘋果醋推薦｜3. Natural Factors 蘋果醋膠囊 HK$124.84 (iherb)

iHerb蘋果醋推薦｜4. NOW Foods 蘋果醋膠囊 HK$86.77

購買方法：iHerb

這款是蘋果醋膠囊，同樣是一款營養補充劑。官方建議一日服用3次，每次1-2 粒膠囊即可。不少買家表示外出不方便攜帶液體蘋果醋，而且比液體蘋果醋味更易接受，有助消化，隔天排便變得順暢，同時達到減重效果。

蘋果醋好處｜iHerb蘋果醋推薦｜4. NOW Foods 蘋果醋膠囊 HK$87.06 (iherb)

iHerb蘋果醋推薦｜5. Chapter Six 蘋果醋軟糖 HK$84.81

購買方法：iHerb

蘋果醋軟糖都是一款不錯的選擇， 這款軟糖獲得GMP 認可，官方建議一天服用一粒軟糖，充分咀嚼後吞嚥軟糖。有買家表示過去曾飲用液體蘋果醋，但胃部受不了，其後轉食蘋果醋軟糖，發現軟糖份量及成分都較易接受。

蘋果醋好處｜iHerb蘋果醋推薦｜5. Chapter Six 蘋果醋軟糖 HK$128.52 (iherb)

iHerb蘋果醋推薦｜6. Nature's Truth 蘋果醋 HK$107.38

購買方法：iHerb

這款軟糖主打天然蘋果味，絕無強烈的餘味，每一份含有 600 毫克蘋果醋，故此可充分攝取到營養。官方建議成年人一天服用3粒軟糖，隨餐服用。

蘋果醋好處｜iHerb蘋果醋推薦｜6. Nature's Truth 蘋果醋 HK$105.77 (iherb)

iHerb蘋果醋推薦｜7. Mason Natural 特強蘋果醋片 HK$59.85

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這款蘋果醋片獲得cGMP 認可，是通過不同的試驗室測試，持續服用有助於幫助健康體重管理。官方建議成年人一天服用一片，隨餐服用。有買家表示方便取代液體蘋果醋，而且服用後明顯感到消化系統有改善，不會經常有很多胃氣。

蘋果醋好處｜iHerb蘋果醋推薦｜7. Mason Natural 特強蘋果醋片 HK$47.65 (iherb)

iHerb蘋果醋推薦｜8. 21st Century 蘋果醋 HK$53.05

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官方表示這款蘋果醋有助代謝，可矩膳食補充劑服用。官方建議成年人每天隨餐服用一 片，切勿超過劑量。不少用家大讚這款蘋果醋的功效，其中有人表示進行生酮飲食期間有便秘問題，自服用蘋果醋大大改善便秘問題， 對消化很有幫助亦有效減輕體重。

蘋果醋好處｜iHerb蘋果醋推薦｜8. 21st Century 蘋果醋 HK$52.26 (iherb)

iHerb蘋果醋推薦｜9. NATURELO 蘋果醋含酮鹽和 MCT 油素食膠囊 HK$191.31

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NATURELO蘋果醋素食膠囊不只是蘋果醋，亦富含椰子的MCT油成分，成分天然，配方有助於幫助健康的代謝和體重管理，而且採用了無刺激性味道，讓用家易吞嚥，能夠在不直接喝蘋果醋的情況下都提供到蘋果醋的益處。

蘋果醋好處｜iHerb蘋果醋推薦｜9. NATURELO 蘋果醋含酮鹽和 MCT 油素食膠囊 HK$187.89 (iHerb)

iHerb蘋果醋推薦｜10. Swanson 卵磷脂B6 與蘋果醋 HK$53.34

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Swanson 卵磷脂海帶 B-6 蘋果醋配方中的每種成分都有獨特的性質，輔以合理的飲食和鍛鍊計畫，有助於控制體重。官方建議每日三次，每次兩片，餐後用水送服即可。

蘋果醋好處｜iHerb蘋果醋推薦｜10. Swanson 卵磷脂B6 與蘋果醋 HK$52.39 (iHerb)

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