少女靠簡單方法還清55萬債務！創業翻身年賺785萬+附林依晨省錢法

【理財方法｜信封理財法】儲錢的確難以持久，當人負債的時候總會有衝動，想把錢一次過還清。美國有一名女子早於3年前因失業負債近7萬美金（約55萬港元），她便決心改變自己的理財方法，因一套理財法，最終成功還清負債外，更創業成功年賺逾100萬美金（約785萬港元），一來參考她的理財法啦！



美國女由負債累累 成功創業大翻身變小富婆

美國一名31歲的女子Jasmine Taylor，早於3年前因失業而負債，其影響下使她不得不改變自己的理財方法。事源她自失去正職工作後，開始靠副業維持生計，惟她當時身上背負著學貸、卡數、醫療費用等近7萬美金（約55萬港元）。負債累累的她為了想盡快還清負債女，開始研究市面上不同的理財方法，最終於網上找到一個適合自己的理財法，憑著「信封理財法」（cash stuffing）成功「脫難」！

美國女子Jasmine Taylor（TIKTOK@jasmine taylor ）

自開始「信封理財法」後，女子不再使用信用卡消費，改用現金支付，並且把每星期的支出項目一一詳細地紀錄下來，把相應金額的現金放進不同的袋子等，並列明清楚編號。起初她把錢分為「還債基金」、「緊急備用金」、「汽車保養維修費」、「放假出游資金」，剩下的錢則用於儲蓄或還債。

自開始「信封理財法」後，女子不再使用信用卡消費，改用現金支付。（TIKTOK@jasmine taylor ）

其後，她將自己的理財方法拍成影片分享到網上，更趁機創一番事業。自從成功「脫難」後，女子先利用疫情補貼1,200美元（約9,420港元）創立個人自家品牌，開設電子商務平台，並開始製作及售賣整理現金儲蓄的收納夾。

由於一般的信封過分單調，加上市面亦沒有售賣分裝、整理紙鈔的東西。創業不久後，女子公司已經賺取85萬美金（約667萬港元），估計今年營收將逾100萬美金（約785萬港元）。

她將自己的理財方法拍成影片分享到網上，更趁機創一番事業。（TIKTOK@jasmine taylor ）

林依晨同款省錢方法

不少人總是以為藝人收入可觀，但是並非如此。台灣著名女星林依晨當年為了還清家中負債而入行，更自爆曾以時薪160元台幣（約港元$40）做洗碗工，最後採用了「信封理財法」還清家中負債，更成為「上車」成功！

林依晨同款省錢方法 (IG@linyichen.ariellin)

林依晨「信封理財法」是把每個月收入所得，依照不同需求並分門別類地裝進信封，然後把每個月收入所得，依照不同需求並分門別類地裝進信封。而林依晨會嚴格把所賺得的收入分成10份，其中9份交由母親，剩下1份再分成2：2：6。「2：2：6」即是2成生活費；2成可動存款；6成不可動用的固定存款。

同場加映：「副業女王」丫頭理財術 5年成功存100萬

【理財方法｜丫頭】需要一個備案（IG@ava112411）

1. 需要一個備案

詹子晴（丫頭）建議大家不論投資創業或是其他事，她認為大家都需要一個備案。儘管現時生活工作多穩定，做人最好一定要未雨綢繆，當遇上突然事件都有「兩手準備」。



2. 錢先存再花

23歲儲到人生一桶金，丫頭全靠她個人超強存錢法。她曾在個人頻道提及「錢先存再花」才有效把錢存下來。現今的人用錢相當隨意，想吃什麼就吃，想買什麼就買什麼，每個月不是身上剩下2、3千塊或者就是成為一個徹頭徹尾的月光族，那麼人生一桶金只會離自己愈來愈遠，因此大家真是決心存錢，第一步絕對要改掉自己花錢的習慣。



3. 養成記帳習慣

丫頭控制自己的消費的習慣之外，她還會限制自己每一個月的洗費。丫頭憶述當初買下自己人生第一層樓時感到開心，同時亦因房貸壓力感刑壓力，因此至今一直嚴緊控制自己的洗費，丫頭亦會把每天的洗費一一紀錄下來，並訂立了自己每月的花費上限。盡可能減少出席朋友聚會及和不必要開支。



4. 取消追蹤名牌帳號

丫頭發現身邊的朋友購物是因為看見了商品，或者追蹤了名牌的新品通知。因此丫頭明智地取消關注所有品牌。丫頭：「你不去看，你就不會有物欲。」

