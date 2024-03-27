婚前美容｜準新娘必做！7大頭皮護理保養：生髮、改善脫髮、頭療

【婚前美容2024｜新娘護理｜頭皮護理保養】結婚絕對是件勞心事，婚前準備的事宜可不少，由護理保養、身材管理、婚照造型、婚紗拍攝到正式結婚，當中花費半年到一年多兩年不等。看似時間相當充裕，但其實一切都需要提早計劃，不想『臨急抱佛腳』做了亦無效，就要好好bookmark 低新娘婚前保養祕笈！



婚前美容2024｜準新娘婚前保養祕笈！（gettyimages）

想要由頭到腳打造完美一面，首當其衝的必然是頭髮護理，居家護理時多用護髮以及育髮產品，養成一頭光澤秀髮。想更快捷有效的話，亦可以到Salon、頭髮美容院中體驗護髮療程，打造健康強韌髮質。

婚前美容2024：1. Asaya x Rossano Ferretti 美髮水療中心 HK$680起

為慶祝香港瑰麗酒店五週年，Asaya 綜合康體概念中心與知名意大利美髮水療中心Rossano Ferretti HairSpa 合作，Rossano Ferretti 美髮水療中心將更全面的身心護理體驗以及革命性的美髮護理體驗帶給大家，美髮同時可放鬆心靈、洗滌煩惱。

婚前美容2024：Asaya x Rossano Ferretti 美髮水療中心 HK$680起（Asaya）

Rossano Ferretti HairSpa，由國際享有極高知名度的Rossano Ferretti所創立，最為人熟悉的是星級意式革命性隱形剪髮技巧 Invisible Cut，（又稱為Rossano Ferretti Metodo Cut），以最專業、精準的手法塑造完美髮型，展現每位客人的獨特與個人秀髮的自然之美。

Rossano Ferretti擁有多年髮型設計經驗，國際享有極高知名度。亦是各界名人、超模巨星及皇室貴族，當中包括荷李活巨星Jennifer Lawrence和英國王妃Kate Middleton的指定髮型師。（Asaya）

除了皇牌個人化造型外，亦有護理項目，如為乾燥髮質而設的「Dolce Repairing Hair Treatment」、為受害髮質而設的「Prodigio Deluxe Hair Treatment」等。 髮型師會先與賓客展開詳細諮詢，根據需求選擇來自品牌的頂級產品，並詳細制定每個理髮步驟，以最細緻入微的精心美髮體驗。

婚前美容2024：2. 史雲遜Svenson 「髮芯修護療程」

經常斷髮可能源自生活壓力過大、經常漂染頭髮或使用熱燙造型工具、又或者頭髮營養不足。無論出自什麼理由，頭皮都需要充足的營養，而史雲遜Svenson 更推出一個即時可見功效的「髮芯修護療程」，實驗可見柔順光滑效果更可持續長達五星期！

療程透過三款功效不一的滋養精華，再注入水份精華，將膠原蛋白密封在每根髮絲上，從而改善髮芯以及斷髮問題，令新生髮絲變得更堅韌，從內而外呵護受損秀髮並維持豐盈強健。

婚前美容2024：3. MiraSpa 「90mins Muscle Melt Massage」

中醫角度而言，頭部作為身體的主要部位，頭上有許多穴位、神經，適時按摩頭部更能起到抗老、促進血液循環、解壓等功效。準新娘籌備婚禮，要準備的事項多多，容易精神緊張、掉三忘四，你需要的是卸下疲憊，沉浸於養生中。

婚前美容2024：4. OASIS Hair Spa 7合1草本天然頭髮護理 HK$5,100

不少愛美的女生，經常燙染、頻繁使用造型產品，導致髮質脆弱、頭髮稀疏等問題。想解決失去彈性、光澤的髮質，就要為頭髮適當注入水分以及養分。而OASIS 這個7合1 AMTS修護防脫髮，當中採用天然頭髮護理配方以及AMTS電微針，以中藥草本精華修復燙染後受損髮質，貫滲至頭皮底層，深層刺激頭皮細胞，有效令頭髮更豐厚濃密、令髮質更強壯，從而達到防止脫髮效果、重塑健康強韌秀髮。

婚前美容2024：OASIS Hair Spa 7合1草本天然頭髮護理 HK$5,100（OASIS Hair Spa）

婚前美容2024：5. Emmebi Italia HK Head Spa 「敏感/痕癢/汎紅頭皮舒緩療程」 HK$798

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單靠外在是看不出內在頭髮問題的，當大家肉眼發現自己有脫髮、頭皮敏感等情況，其實已經為時已晚。想及早發現自己的問題，除了可以多按摩頭皮放鬆外，智能頭皮診斷、清潔水療亦是不可或缺的一環。

Emmebi Italia HK Head Spa 除了提供全面放鬆外，當中的專業服務由頭部按摩到肩頸按摩，再用上『金水環』全新升級三排水珠頭部水療以洗髮修護、注入營養。做後即時看到分別，乾旱髮秒變絲滑柔順、頭皮亦變潔淨！

婚前美容2024：6. 癒所 Yu House 『完整的我』 喜馬拉雅頌缽音療＋有機香薰精油脈輪平衡按摩（135分鐘) HK$1,294

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假如你相信能力學說、自然療法的話，根據古印度的生命科學阿育吠陀醫書，人是藉由宇宙能量而生，當身體內的脈輪出現失衡時，就會出現無故頭痛、驚恐等症狀。如果想改善或發揮更佳的身體功能，就要保持7大脈輪的流通，而頌缽音療、冥想等都會有助平衡身。

科學驗證亦有指出，頌缽透過低音頻率的聲波傳導，亦是腦波溝通的方式之一，能讓人身心安定、放鬆，連帶調整自律神經，以及影響睡眠最重要的副交感神經、內分泌、腦內啡等；達至更好的一面。

婚前美容2024：7. 森沐 A l'aise SPA「佛陀式頭療 60分鐘」 HK$348

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頭皮亦是皮膚的一部分，若然想要持久的改善功效，最好是由內到外調理身體，令全身都得以放鬆以及改善狀態。森沐 A l'aise SPA 推出一款按摩配以藥水及中藥粉的頭部療程：佛陀式頭療，主要針對經常失眠、睡眠不足、偏頭痛、痙攣性頭痛等頭部問題。頭療透過不同儀器與按摩手法，加上調配好的藥水洗頭，再使用中藥粉焗頭，全方位確保頭部的健康、改善頭部皮膚的狀態，減少頭皮屑和頭部瘙癢。