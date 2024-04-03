婚前美容｜新娘化妝師私心分享婚前護膚秘訣！養出水潤無瑕健康肌

【新娘美容/婚禮準備】相信出嫁當天，各位新娘子都希望以最佳狀態見人。除了勤做運動、保養身體各部位外，面部護膚更是重要一環！畢竟一個水潤貼服又持久的妝容，都需要有健康肌膚去支撐，讓後續妝效更事半功倍。《01女生》找來新娘化妝師Mandy Yim以過來人身份和大家分享婚前護膚貼士，齊齊做個明豔照人的新娘子！



不少女生都以為只要在Big Day前一星期做好保濕補水、排毒去角質工作，大婚當日妝容就更貼、影相更上鏡。雖然這一切或多或少都有幫助，不過若想真正地由內而外散發出無瑕好膚質，其實最少要在3個月前就加強護膚。除了使用合適的護膚品之外，飲食上都有不少注意事項。新娘化妝師Mandy Yim就有以下提醒:

婚前護膚貼士｜1. 減少攝取過量糖份

糖份會破壞皮膚中的膠原蛋白，加速皮膚衰老。除令肌膚變暗沉和出現皺紋，亦會容易形成暗瘡。為避免體內糖分過高，必先要從飲食入手，盡量避免飲用任何含糖飲品及少吃高糖食物，例如 : 甜品、雪糕等。

婚前護膚貼士｜2. 少吃油炸食物

炸物會讓毛孔容易變得粗大、粉刺變多、皮膚粗糙，亦相對容易引發皮膚發炎，對皮膚造成傷害，因此高溫煎炸食物最好少吃。

婚前護膚貼士｜2. 少吃油炸食物(freepik)

婚前護膚貼士｜3. 選擇合適的美容療程

除考慮醫學美容外，Mandy當時亦有選擇中醫美顏針改善膚質及血液循環。她指出，中醫美顏針沒有副作用而且效果自然，不過需時較長才見效，所以她在結婚半年前就開始療程，每月最少去兩次，達到提升面部輪廓及改善眼袋浮腫情況。

婚前護膚貼士｜4. 配合家用美容儀

在家配合適合自己的美容儀，的確能讓護膚功效更為顯著。然而坊間家用美容儀種類繁多，準新娘必須小心選擇和正確使用，才能為皮膚帶來更理想效果。

婚前護膚貼士｜5. 放鬆心情

作為過來人的 Mandy，當然明白準新娘在籌備婚禮過程中，需要承受極大壓力。然而，皮膚狀態都容易受情緒和壓力所影響。Mandy 鼓勵準新娘盡量抱持樂觀及期待的心情去籌備婚禮，當遇到困難時，積極尋求專業意見。亦可以做運動或瑜珈，讓自己放鬆一下。

婚前護膚貼士｜5. 放鬆心情 (freepik)

婚前護膚貼士｜6. 注重防曬

使用防曬可以有助減少紫外線對皮膚造成的傷害，保持肌膚年輕健康。因此，大家在外出時都要為面部、身體塗上防曬，有效地保護肌膚。