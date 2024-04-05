如何開始婚前美容？準新娘5大婚前保養事項：頭髮、Facial、SPA

【婚前美容2024/新娘護理】想打造最完美的婚禮，當然要將自己的每一面都好好打理。不論是Birdal Shower、Pre-wedding 婚紗拍攝或是婚禮當日，由頭到腳每一個小細節都會影響新娘造型。不想出現尷尬情況的話，婚前保養確是不能少看的部分，而當中亦有5大事項需要好照顧！



準新娘必做婚前保養事項：1. 頭髮護理

頭髮作為女生的第二張臉，打理得宜絕對能夠顯年輕，令整體造型更加突出。想要一頭光澤秀髮，頭髮護理必不可少，不止是大日子前修剪、換造型，日常居家護理時亦可多用護髮以及育髮產品。想更快捷有效的話，亦可以到Salon、頭髮美容院中體驗護髮療程，打造健康強韌髮質。

婚前美容｜準新娘必做！7大頭皮護理保養：生髮、改善脫髮、頭療

>>> 婚前美容｜準新娘必做！7大頭皮護理保養：生髮、改善脫髮、頭療 <<<

準新娘必做婚前保養事項：2. 皮膚護理

除了勤做運動、保養身體各部位外，面部護膚更是重要一環！畢竟一個水潤貼服又持久的妝容，都需要有健康肌膚去支撐，讓後續妝效更事半功倍。若想真正地由內而外散發出無瑕好膚質，其實最少要在3個月前就加強護膚。除了使用合適的護膚品之外，飲食上都有不少注意事項。新娘化妝師Mandy Yim 亦有些許提醒！

婚前美容｜新娘化妝師私心分享婚前護膚秘訣！養出水潤無瑕健康肌

>>> 婚前美容｜新娘化妝師私心分享婚前護膚秘訣！養出水潤無瑕健康肌 <<<

不想在大日子甩妝、浮粉的話，皮膚護理就要做好，選擇合適自己的護膚品外，亦可以以高效的醫美療程，從底層改善皮膚狀況。

婚前美容｜準新娘婚前保養祕笈：角蛋白、專櫃facial、減肥急救

>>> 婚前美容｜準新娘婚前保養祕笈：角蛋白、專櫃facial、減肥急救 <<<

準新娘必做婚前保養事項：3. 眼部護理

眼睛作為靈魂之窗，除了表露情緒外，亦會顯露年齡的秘密。除了眼部護理，新興的眼部美容有植睫毛、角蛋白等，角蛋白以自身眼睫毛配合，以達致捲曲效果，比植睫毛更易打理。選擇得宜的話，特別能夠為旅行婚紗拍攝做好準備！

準新娘必做婚前保養事項：4. 身體護理

都市人生活忙碌，工作OT，加上沒有太多時間運動，很容易造成不良坐姿、痛症等問題，想解決疲倦、舒解痛感，好好休息固然重要，在重要日子前後，則更需要多加寵愛自己與另一半，透過按摩與護理結合，一站式完成寵愛與保養。

香港SPA推薦｜8大必試渡假式酒店按摩：水療按摩+美容、海景打卡

>>> 香港SPA推薦｜8大必試渡假式酒店按摩：水療按摩+美容、海景打卡 <<<

準新娘必做婚前保養事項：5. 指甲護理

不少女生平日都有做美甲的習慣，在大日子更是不能忽略這一環。不論是敬酒、交換戒指等環節，新娘子的雙手都是眾人的焦點所在，一套精緻的新娘美甲能夠點綴整個婚紗造型！

結婚美甲推薦2024｜新娘手部、腳部美甲提案：簡約法式、雲石暈染

>>> 結婚美甲推薦2024｜新娘手部、腳部美甲提案：簡約法式、雲石暈染 <<<