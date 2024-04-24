家用美容儀2大最佳使用時間！美容顧問分享後續護膚4步打造白滑肌

對於繁忙的都市人而言，很多事情都講求要快，如女生們注重的護膚程序，她們都想要快捷有效的做法。相較來往美容院，在家美容成為大趨勢，不少女生都會運用各種光學美容儀，來提升護理肌膚的效用。雖然家用款美容儀所釋放的能量，較專業類型的低，但使用時仍需小心，並理解背後的原理，才能避免出現反效果。美容顧問Veronica Choi便向《01女生》分享使用美容儀時的注意事項，當中在這2個時間內用，更有助提升效果！



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市面上常見的美容儀，一般都是棒狀，亦有面膜形剪裁，只需敷在面上，再選擇模式便可，非常簡單方便。(freepik)

家用美容儀使用時需注意4重點

市面上常見的美容儀，一般都是棒狀，亦有面膜形剪裁，只需敷在面上，再選擇模式便可，非常簡單方便。而在首次使用前，Veronica認為要注意衛生和安全，先做皮膚敏感性測試，以確保肌膚適合使用，亦要清潔和消毒儀器，避免細菌感染。她亦指出，如果美容儀所釋出的能量過高，或在不當使用或過度使用下，便有機會灼傷皮膚並導致過敏或發炎等，故需遵照產品說明和專業指引使用，並適當控制使用時間和強度，不要傷害肌膚。

家用美容儀｜別以為使用美容儀後，就不用後續護理！（許秀麗 攝）

家用美容儀後續護理增功效！

別以為使用美容儀後，就不用後續護理！要提升美顏護膚功效，需在使用美容儀後，塗抹適當的護膚品。Veronica建議注重補水保濕，使用適合自身肌膚的面膜或精華液，並以涼敷的方法敷15-20分鐘，以緩解皮膚炎症反應。完成後，可以搭配按摩手法，來促進血液循環，同時遠離刺激性因素，給予肌膚充分休息。

家用美容儀最佳2大使用時間 (freepik)

家用美容儀最佳2大使用時間

在對的時候，使用對的護膚品，一般都能提升美容功效。Veronica便分享3個最佳時間，使用美容儀的話功效加倍：

潔面後：吸收效果更佳。

睡前：配合夜間修復有助提亮。

家用美容儀｜每次使用美容儀的不同模式時，都會發現有著不同顏色的光線。（許秀麗 攝）

家用美容儀不同光線顏色的功效

每次使用美容儀的不同模式時，都會發現有著不同顏色的光線。Veronica解釋，原來不同色的光線，都有著各自針對的功用！

紅光：可刺激膠原蛋白，改善皺紋彈性，助撫平細紋及淡化皺紋

藍光：具有殺菌抑炎作用，用於痤瘡肌膚

黃光：能淡化色素沉澱，達致美白亮膚。特別針對臉部最易長粉刺的區域，如雙頰、鼻頭及下巴等，幫助肌膚修復及紓緩泛紅困擾

近紅外線：有深層滲透作用，更能修復肌底