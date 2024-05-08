防曬推薦2024｜高效防曬原來靠用量？化妝師教3步擦防曬正確技巧

【防曬推薦2024/開架防曬推薦/專櫃防曬推薦】初夏不知不覺到來，户外活動漸多，加上穿背心短衫短褲等，可見物理與化學性防曬都相當重要。除了要挑選合適的防曬產品，搽防曬的手法原來亦會影響持久度。不想白搽防曬，令黑色素沉澱，班點、暗沉出現，就要學習擦防曬正確技巧！



怎樣才能令防曬高效而長久？

防曬正確技巧｜第一步：防曬用量要足夠

要預防黑色素沉澱，擦防曬時要注意用量以及手法，要做足步驟才能是防曬正確塗法！英國知名專業彩妝師及美妝Youtuber Goss大叔分享道，能夠以兩根手指作量度，垂直地擠出就是一次全面的用量。

防曬正確技巧｜第二步：分批上防曬

另外，搽防曬時亦要分批上臉，打圈推開防曬至吸收，層層堆疊直至用盡用量，才能夠令皮膚均勻吸收。頸上需要防曬的話，亦需要再次用上兩指份量。

防曬正確技巧｜第三步：防曬定妝

如果擔心防曬疊滿後，會令面上油光滿滿，Goss大叔分享可以防曬之後加上微量的碎粉或蜜粉。

皮膚要對抗強勁的紫外線，防曬便顯得相當重要！而清爽、持久、不泛白才能稱得上好用的防曬，今次《01女生》集結了開架與專櫃必買防曬！

防曬推薦2024：1. KAO 花王碧柔 UV 亮採精華液防曬乳 SPF50+ PA++++ 70g

優惠激減 HK$48可入手！

想要高效防曬，UVB（Ultraviolet B） 與 UVA（Ultraviolet A）都需要好好防禦，全面阻截UV。這款花王的防曬乳，擁有美肌成分配合微米防曬保護膜，高度保濕同時不易致粉刺、不致敏，能夠防止曬紅曬傷以及皮膚老化；妝前使用或單塗功效都同樣出色。

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防曬推薦2024：2. Shiseido 資生堂 ANESSA UV 防曬噴霧 60g

超抵優惠低至4折！

外出要補防曬或户外活動時，輕便的防曬噴霧就能幫輕上不少，特別是Shiseido 防曬噴霧具有Thermo Booster 遇熱禦強技術以及Aqua Booster EX 遇汗禦強技術，不論遇上汗、水或太陽熱時，UV防禦膜就會變得更加均勻鞏固；可謂懶人出行好物！

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防曬推薦2024：3. Aveeno 保濕身體防曬乳液 SPF60 88ml

HK$130 保護皮膚

長時間需要户外活動時，輕盈的日常防曬乳液就會是一個好幫手。這款以滋養益生元燕麥製成的 Aveeno防曬乳液，提供廣譜 SPF 60 防護，不含染料等成份，一整天使用都清爽、無油膩！

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防曬推薦2024：4. FANCL 無添加長效防曬露 SPF50+ PA++++ 60ml

限時優惠價HK$135 立即入手！

擔心厚重的防曬會令皮膚問題加劇？FANCL 這款無添加長效防曬露，積雪草精華融合納米技術，補濕、抗氧化同時有高密度、高反射的物理性防曬功能；問題皮膚、痘痘肌亦能安心使用！

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防曬推薦2024：5. Shiseido 資生堂 ANESSA 極防水美肌UV乳液 SPF50+ PA++++ 60ml

6折限時搶購！

Anessa 的防囇一向以高防禦、不易敏感著稱，這款經典的「小金瓶」十分適合香港濕熱環境使用，當中蘊含50%養膚精華，更能夠防熱、防汗或防水，甚至能夠預防色斑！

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防曬推薦2024：6. Kiehl's 醫學全效抗污染輕柔防曬乳 SPF50 PA++++ 60ml

限時優惠 HK$218

想要養顏同時防曬？Kiehl's 這款零油透氣的醫學全效抗污染輕柔防曬乳， 經皮膚科醫生測試能夠隔絕UVB及長短波UVA，24小時保濕以及高效防曬。配方成份有助中和傷害肌膚的自由基，更有效改善抬頭紋、木偶紋及法令紋！