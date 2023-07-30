防曬控油氣墊粉餅6大平價品牌　Innisfree、I'm meme極持久不溶妝

專櫃底妝高價難入手，身為小資女的妳又該如何擁有精緻妝容呢？不如將目光聚焦韓系美妝吧！韓國素有氣墊粉餅教母美譽，來自韓國的彩妝品牌旗下底妝單品更是兼具平價、高品質！



迎接夏天想挑選一款控油且持久的氣墊，這次就跟著小編以下2023最新「韓系控油氣墊粉餅」攻略這樣挑～

2023最新韓系控油氣墊粉餅攻略，上底妝、搽防曬一剔過，小資女趕返工必備！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 14

I'm meme

我愛神力氣墊粉餅(特霧) SPF50+/PA++++

國民彩妝I'm meme不只旗下唇釉單品暢銷亞洲，今年夏天登場的這棵特霧氣墊更是狠狠打中香港女生的心～相較於過往作品，這顆特霧氣墊有著輕薄奶油色外型，好攜帶且很有手感，而內裡粉體也很輕盈，搭配上控油植萃的輔助，上妝同時為肌膚平衡出油、適度補水，使其妝感輕透、高遮瑕，且紋路、油光一整天都不作亂！

Innisfree

控油氣墊粉餅 SPF29/PA++

一直在市場上擁有好口碑的Innisfree氣墊粉餅，也是許多香港女生的回購清單之一！霧面妝感中蘊藏能平衡油脂、穩定膚況、適度保濕的綠茶萃取及泛醇，外加上低敏感的溫和屬性，妝感輕盈具有適度的修飾毛孔、紋理效果，不只持久控油力十足，同時妝感細緻無負擔感。

同場加映：6個碎粉隱藏用法 蜜粉不只定妝控油 化妝師：1步驟眼睫毛更濃密（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 15

The Face Shop

FmgtXmiffy 聯名貼妝持久無痕輕透氣墊粉餅 SPF50+/PA+++

女孩們的尖叫The Face Shop聽到了！品牌旗下彩妝支線Fmgt這幾年的聯名作品真的越來越精彩～這次攜手荷蘭插畫巨星miffy，推出一系列彩妝單品。其中這款聯名氣墊粉餅，延續招牌的24HR持久遮瑕力，搭配上積雪草成分的舒緩，妝感輕盈、舒適，隨身攜帶補妝也很吸睛呢！

CNP Laboratory

蜂膠能量霧感氣墊粉餅 SPF35/PA++

以蜂膠的修護能量作為招牌的韓國醫美養膚權威CNP Laboratory，繼IU也愛不釋手的保濕氣墊後，今年夏天也推出霧感氣墊！滿滿蜂膠補給，調理肌膚的油水平衡，更撫平細紋與膚觸，而柔霧感粉質，搭配蓖麻油提取布料所打造的鬆軟粉撲，邊上妝就好似邊幫肌膚披上一層柔焦濾鏡。

同場加映：暗瘡粉刺救星！夏日9款清潔泥膜推薦 面膜敷完不繃緊、告別油肌（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 19

夏日深層清潔泥膜推薦

Kirsh Blending

絲絨柔焦氣墊粉餅 SPF50+/PA++++

看到這顆櫻桃是否也很熟悉呢？來自韓國人氣潮流服飾品牌KIRSH，所推出的彩妝支線「Kirsh Blending」旗下這款絲絨柔焦氣墊粉餅，不光有著兼具潮流與少女俏皮的簡約設計，霧面妝感質地絲滑不黏膩，妝感乾爽又兼具適度補水感受，絕對是亞洲女孩維持好氣色的好選擇！

Clio

Zoom In超持妝柔霧氣墊粉餅 SPF50+/PA+++

向來以底妝系列稱霸韓國平價彩妝市場的Clio，這次也因應夏季控油需求，打造此款超持久霧面氣墊。輕質粉體中有著玻尿酸輔助，搭配上高度遮瑕力的細緻粉末，上妝同時肌膚就好似形成一層霧面薄膜，隱藏了瑕疵更剔除了油光，72小時不脫妝絕對沒問題。

延伸閱讀：

夏天防曬4大必知觀念！戶外防曬係數多少才夠？想美白不曬黑產品應該這樣選

2023專櫃「防曬隔離霜」必買10大清單！Dior、嬌蘭、資生堂頂級保養加持，細紋毛孔救星是它

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】