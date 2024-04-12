妝前底霜推薦2024｜記者實試分享4款妝前乳：忙碌早上必備Primer

【妝前底霜推薦/妝前乳推薦】上班族女生的共鳴，相信就是忙碌早上護理以及化妝，每天化上全妝的確費心又費時，但單靠防曬又不能夠打造原生美肌。想減輕皮膚負擔以及節省時間的話，妝前底霜、妝前乳（Primer）亦是一個方便之選，既擁有防曬功能，亦能夠為肌膚做好打底，修飾膚色，後續上妝亦能令妝容更加持久、貼服；多功能合於一瓶，可謂一支解決所需。



與妝前底霜同款產品有不少，例如防曬底霜、隔離霜、BB Cream等，不過當中的功能有所不同，大家可以仔細根據個人需要選擇。而妝前底霜主要分為水潤或霧面，功效包括保濕、潤色、防曬、控油等。今次記者就實試、評測4款不同功效的保濕精華，一同看看各款的真實用後感、質地與功效吧！

多功能妝前底霜 可謂一支解決所需（李樂瑤 攝）

妝前底霜推薦： 1. SOFINA Primavista 持久控油防曬調色底霜 活力紫 25ml SPF50．PA+++ HK$240

主要功效 潤色、防曬、控油

實用程度 ★★★☆☆ （視乎皮膚狀態與需求）

便攜程度 ★★★★★

價錢 ★★★☆☆

推薦程度 ★★★☆☆



妝前底霜推薦： 1. SOFINA Primavista 持久控油防曬調色底霜 活力紫 25ml SPF50．PA+++ HK$240（李樂瑤 攝）

SOFINA 的控油功能相信都為人熟悉，可說是夏天常備好物，而除了控油功能外，持久控油防曬調色底霜更有4種調色，這款紫色底霜為最經典的底霜顏色，能夠中和偏黃膚色、消除肌膚黃氣，非常適合亞洲女生使用，輕鬆改善暗啞、偏黃膚色的問題，大家能夠因應肌膚狀況而挑選。

不過因著其強效抗汗、抗水功能，上面時會不太容易推開，伴隨些許緊繃感，乾肌女生使用需要注重保濕。

妝前底霜推薦： 2. PAUL & JOE BEAUTE 糖瓷防曬隔離乳 30ml SPF50+ PA++++ HK$320

主要功效 保濕、潤色、防曬

實用程度 ★★★★★ （視乎皮膚狀態與需求）

便攜程度 ★★★☆☆

價錢 ★★★☆☆

推薦程度 ★★★★☆



妝前底霜推薦： 2. PAUL & JOE BEAUTE 糖瓷防曬隔離乳 30ml SPF50+ PA++++ HK$320（李樂瑤 攝）

最近嘗試了被日本女生大讚，常存在妝前乳榜單頭位的PAUL & JOE BEAUTE 糖瓷防曬隔離乳。當中的半透明微粉色的粉體，能夠隱形毛孔、保濕同時提亮膚色，忙碌早上單用亦能打造原生美肌、自然好氣息。

微粉色的粉體能夠改善氣色，十分適合偏白膚色或是想要自然素肌、假裝素顏的女生裝作之用，稍作注意的是用後要等待一下，讓粉體與皮膚融合，其後再搭配蜜粉定妝，這樣才自然不易脫落。

妝前底霜推薦： 3. Anessa 全效濾光活膚UV乳液 30ml SPF50+ PA++++ HK$240

主要功效 保濕、潤色、防曬

實用程度 ★★★★★ （視乎皮膚狀態與需求）

便攜程度 ★★★★★

價錢 ★★★☆☆

推薦程度 ★★★★★



妝前底霜推薦： 3. Anessa 全效濾光活膚UV乳液 30ml SPF50+ PA++++ HK$240（李樂瑤 攝）

Anessa 的防囇一向以高防禦、不易敏感著稱，而這款乳液底霜，針劑形狀方便擠出，用前只需充分搖勻， 備有多種修護功能，提亮同時能夠高達12小時持續保濕、柔滑皮膚，適合所有膚質的女生使用。

妝前底霜推薦： 4. SUQQU 晶采防曬日霜 30g SPF50+ PA++++ HK$500

主要功效 保濕、防曬

實用程度 ★★★★★ （視乎皮膚狀態與需求）

便攜程度 ★★★☆☆

價錢 ★★☆☆☆

推薦程度 ★★★★☆



妝前底霜推薦： 4. SUQQU 晶采防曬日霜 30g SPF50+ PA++++ HK$500（李樂瑤 攝）

要是對提亮、調色並無太大追求，SUQQU 這款晶采防曬日霜以粉末處理技術，能夠提升底妝的妝效同時含有3種紫外線反射劑，絲滑好推、滋潤皮膚，用後並無黏附感，輕鬆塑造光澤美肌。