香水噴手腕錯了？4種高階香水噴法爆紅　噴這2個地方能持香10小時

隨著天氣轉熱，常常剛噴上身的香水又馬上消散了，今天小編就整理了4招小紅書爆紅「高段位香水噴法」！



學會了就能延長香水持久度，讓我們一整天香噴噴，不怕飄出尷尬氣味，而且通通都是網友實測有效的持香法，快來一起認識一下吧！

4招高段位香水噴法（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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香水噴法1：乳液疊香法

因為香水主要成分大多含有酒精以及液態，都屬於易揮發的成分，如果碰上像柑橘、花香調這樣香味比較輕柔的味道，就很容易不持香，如果想要延長香水氣味，專家很推薦可以先在噴香水前，將全身塗抹身體乳液或凡士林，無論是無香的或是有香都可以，透過乳液中的油脂成分能讓香水更好地附著，讓香氣更綿延不絕，即使睡前噴香水，也能一香到天明。

香水噴法2：吊牌香衣法

這招真的超級聰明！從沒想過馬上都會被剪掉的衣服吊牌居然這麼有用，因為吊牌的材質其實和很多試香紙材質類似，所以如果將香水噴在吊牌上持久度也很好，而且再把吊牌和原本的衣服掛在一起，就能讓香水自然融合於服裝上，是真真實實的「穿香」啊~也不怕香水直接噴衣服造成變質、變色。

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香水噴法3：噴頸後、膝蓋

大家通常習慣將香水噴在手腕上，主要是因為這裡是脈搏點可以幫助香水擴散，但如此一來也很快就讓香味消散，如果本身香水擴散力就很好，其實最重要的，應該是將香水噴在頸後、膝蓋前後、腰間三大區域，這些體溫較低、不易出汗的部位，並每次噴3~4下，學會這樣的專業噴法，持香超過10小時也沒問題。

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香水噴法4：梳頭持香法

最後這招真的是太高竿！想撩人於無形的話，也很推薦可以把香水噴在梳子上，睡前梳一下頭髮，就能自帶高級髮型，如果再搭配乳液疊香法，就能讓你化身行走的香水，一整個魅力大增。

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