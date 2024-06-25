樂基兒43歲現身時裝周超凍齡！6大護膚保養法：靠2食物添秀髮光澤

樂基兒近年重返演藝圈，日前便飛往法國巴黎，觀賞Kenzo創意總監Nigo的最新2025春夏嬲裝作品。現年43歲的樂基兒，以帥氣造型襯搭漸變色長髮，加上清素妝容，散發出優雅迷人的氣質，看來更是年輕，肌膚幾乎不見瑕疵，而且身材超好，實在令人羨幕。樂基兒曾在多個訪問中，分享她的護膚保養法，助她維持凍齡外貌，以及健康的身形。



現年43歲的樂基兒，以帥氣造型襯搭漸變色長髮，加上清素妝容，散發出優雅迷人的氣質，看來更是年輕。(Kenzo提供)

樂基兒護膚保養法1. 減少化妝、只塗防曬乳

化妝品殘餘或讓肌膚有負擔，因此樂基兒曾表示，在不用工作時，都會儘量少化妝，讓肌膚稍作休息。而在一般情況時，她亦甚少使用粉底液，即便是拍攝工作，她都只塗防曬霜或乳霜，然後掃上碎粉。此外，為減少被曬傷，樂基兒都選用帶有Helioplex標記的美白防曬乳，運用抗陽光分解科技，確保防曬成分穩定、不易脫落，達致長效防曬。

樂基兒護膚保養法1. 減少化妝、只塗防曬乳 (IG@gaileofficial)

樂基兒護膚保養法2. 早上必吃乳酪

自言有飲用乳酪飲品習慣樂基兒，在印尼生活期間，早上都會與兒子製作乳酪﹐接著做瑜伽後，才會吃第一餐。由於未經加工的天然乳酪，含有豐富的可吸收脂肪和蛋白質，可以提升飽腹感，加上鈣質和維他命B，有效提升身體的基礎代謝率，減少腸道積聚毒素和脂肪，以助維持健康美好身材。

樂基兒護膚保養法3. 熱愛水上運動、做瑜伽

樂基兒特別喜歡水上運動，更認為滑水和衝浪可以減壓，令自己時刻保持動力和正能量，同時令身體線條更結實及優美。此外，她亦有做瑜伽和散步的習慣，以練出更好看的身形線條。

樂基兒特別喜歡水上運動。(IG@gaileofficial)

樂基兒護膚保養法4. 冰水敷面收毛孔

為減少肌膚毛孔增大，樂基兒曾在接受訪問時，表示每日都會以冰水浸面，將水和冰放到盆內，然後把頭浸在水內，以收縮毛孔。她當時還補充，有時會浸冰池，並維持浸面的習慣已有數個月。

樂基兒護膚保養法5. 自製紓敏面膜

面膜是女生們的必需，樂基兒更會自製面膜。她曾在訪問中，表示自己屬敏感肌，因此會用嬰兒專用毛巾潔面，以軟化和去除面上角質，再厚塗醫生處方的防敏藥膏，並加上面膜紙敷約15分鐘。而在敷面期間，她亦會運用乾淨和冰凍的汽水罐，於面膜紙上滾動。她認為這樣做後，翌日早上不但肌膚得以紓緩，而且有助消除水腫。

面膜是女生們的必需，樂基兒更會自製面膜。(IG@gaileofficial)

樂基兒護膚保養法6. 獨家髮膜製法

除了面部保養，樂基兒亦注重頭髮護理，更會自製髮膜，助秀髮看來健康和亮澤。她曾在訪問中表示，會將橄欖油和麵粉，以四比一的比例混合，並塗在頭髮上敷約20至30分鐘，以提升頭髮的光澤。她亦提到在美國生活期間，曾試用醋護髮，但最後因難去掉醋的酸味，便沒再使用。