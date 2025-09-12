林熙蕾現身紐約時裝周！49歲明艷照人、護膚瘦身法:4點後不吃水果

紐約時裝周正式展開前，Ralph Lauren提前舉行時裝秀，並回歸靈感發源地 —— 紐約麥迪遜大道650號，發布Ralph Lauren Collection 2026春季系列。曾拍攝《賭俠大戰拉斯維加斯》的台灣演員林熙蕾亦獲邀出席，現年49歲的她，無論外貌和身材，依然不輸同場的年輕嘉賓，展示簡練知性的女性氣質。



林熙蕾近年復出幕前，雖已為兩孩之母，但在肌膚和身材管理方面，都保持得宜，以下4個她的凍齡護膚瘦身法，大家不妨參考。



林熙蕾當日穿上Ralph Lauren 2025年秋季系列出席時裝秀，透過全黑造型，並在衣料、質感和剪裁配搭上略花心思，展現出具層次感的時尚魅力。而在漫遊紐約期間，她亦穿上Polo Ralph Lauren的造型，以寶藍色襟章外套，搭灰色小企領上衣及西褲，來完成學院風造型，並以啡色的小物飾品，如腰帶、手袋和鞋子，點亮整個造型。加上整齊髮髻和飄逸前髮，締造出外剛內柔的女性魅力。

林熙蕾獲邀出席Ralph Lauren Collection 2026春季系列時裝秀。(品牌提供)

第四十二屆香港電影金像獎（2024年）完滿結束，期間有著不少小插曲，為盛事增添色彩。台灣一代女神林熙蕾亦有出席，並負責頒發「最佳男配角」。她穿上台灣婚紗設計師品牌Nicole + Felicia的黑色一字肩禮服，襯搭Cindy Chao珠寶，所散發的魅力與氣場，完全不輸年輕演員，依然是觀眾們心中的大美人。

台灣一代女神林熙蕾出席第四十二屆香港電影金像獎，並負責頒發「最佳男配角」。(IG@yuwei5858)

林熙蕾凍齡護膚瘦身法1. 無麩質飲食

為保持健康體態，林熙蕾在飲食方面非常清淡，遵從無麩質飲食，戒食小麥、大麥和黑麥等食物。不過她亦會選擇澱粉，改以低升糖指數食物，如糙米、番薯和藜麥等作菜，裡面含有豐富纖維，對腸道有幫助。她亦會吃含優質蛋白質的食物，並指出烹煮時間要在20分鐘內，以避免營養流失。

雖然飲食嚴謹，但她亦透露偶爾會放縱一下，每個月給自己兩天cheat day，會食火鍋、炸物和甜品等，不過她若想吃這些重口味食物，都會選在早上食，以儘量減輕身體負擔。

林熙蕾在飲食方面非常清淡，遵從無麩質飲食，戒食小麥、大麥和黑麥等食物。(IG@kellyhlin)

林熙蕾凍齡護膚瘦身法2. 4點後不吃水果、菜葉

在中醫角度，不同食物都屬不同性質，如生果、菠菜葉、芹菜葉和莧菜葉等，都是寒性食物。林熙蕾曾表示，由於進食寒性食物，容易造成水腫，因此這些食物都會定在下午4點前吃完，而晚上則會選擇茄子、椰菜、四季豆等「根莖類蔬菜」。

林熙蕾曾表示，由於進食寒性食物，容易造成水腫，因此這些食物都會定在下午4點前吃完。(IG@kellyhlin)

林熙蕾凍齡護膚瘦身法3. 戒有糖飲料

糖類食物容易影響膚質，林熙蕾亦會戒飲果汁，連牛奶都較少飲，基本上以水為主，其他的都是無糖豆漿和燕麥奶等健康飲品。她更指出這做法已是多年的習慣。

林熙蕾會戒飲果汁，連牛奶都較少飲。(IG@kellyhlin)

林熙蕾凍齡護膚瘦身法4. 消水腫甜湯

為了上鏡看來更顯瘦，不少女星都會積極做足去水腫的功夫。林熙蕾也有自己的去水腫食譜，如將茯苓、紅豆和蓮子熬煮，然後連湯渣也吃下，這樣便能排除體內多餘水分。

此外，她在每日早上都會喝杯薑汁，以保持身體暖和，改善體質。她表示，會將老薑去皮切塊，然後加水榨汁，再隔渣煮滾，待涼後雪藏。每次使用時，她都會將10毫升薑汁混合100毫升熱水及少量黃糖飲用。

林熙蕾也有自己的去水腫食譜。(IG@kellyhlin)

林熙蕾凍齡護膚瘦身法5. Barre運動

要維持優美體態，林熙蕾都表示需要運動！她每星期都堅持做3至4次運動，認為剛開始可相約朋友一起，以提升動力，再慢慢轉為習慣。她尤愛帶氧運動，如瑜伽、普拉提、游泳和跑步等，更為自己定下「運動時間表」，其中逢星期三都會做Barre運動。這運動結合芭蕾、瑜伽和普拉提，以芭蕾舞為基礎，可以延展身體、提升肌力，令身材更為輕盈。