楊紫瓊61歲無懼素顏瑕疵！5招凍齡護膚：邊保養邊做這動作練美腿

楊紫瓊護膚保養｜2024 Met Gala盛大舉行，奧斯卡影后楊紫瓊有份出席，並以銀色造型襯搭耀目珠寶，吸引不少關注。現年61歲的楊紫瓊，肌膚依然保養得很好，常在社交媒體分享的素顏照中，都沒見明顯瑕疵。運動以外，作為演員的她，也會積極護膚，以保持最佳狀態，以下分享她的5個凍齡貼士，大家不妨參考。



楊紫瓊在2024 Met Gala中，以Balenciaga銀色禮服示人， 身上的CINDY CHAO珠寶更價值不菲，能夠襯托出她的知性和優雅氣質。(CINDY CHAO提供)

楊紫瓊在2024 Met Gala中，以Balenciaga銀色禮服示人， 身上的CINDY CHAO珠寶更價值不菲，能夠襯托出她的知性和優雅氣質。在稍早前，她亦獲頒美國總統自由勳章，在純黑西裝上，綴以MIKIMOTO Cherry Blossom 18K粉紅金白南洋珍珠及鑽石耳環，展現出中性優雅的魅力。楊紫瓊多年來都充滿神采，看來明艷照人，到底她有甚麼保養秘密？

楊紫瓊獲頒美國總統自由勳章時，穿戴MIKIMOTO Cherry Blossom 18K粉紅金白南洋珍珠及鑽石耳環，展現出優雅魅力。(MIKIMOTO提供)

楊紫瓊護膚保養1. 積極塗抹防曬

楊紫瓊曾在訪問時表示，年輕時因太常待在陽光下而出斑，因此現時都會認真彌補。她會在外出散步和運動時，塗上足夠的防曬產品，並根據不同的氣候環境，使用不同款式，如在較潮濕的亞洲，會用清爽乳霜；嚴寒天氣則換成較厚重乳霜。此外，她亦會戴上遮光帽及太陽眼鏡，來減少紫外光照射。

楊紫瓊護膚保養2. 長車程會敷眼膜急救

方便快捷的面膜，是不少女生的愛用品，楊紫瓊也不例外。曾言喜歡敷面膜的她，幾乎每一兩天便敷面膜，更會利用半小時以上長途車程的等待時間，來敷眼膜急救。而在出席重要典禮前，她更會使用頸膜、下巴膜甚至胸前，保養絕不馬虎。

現年61歲的楊紫瓊，肌膚依然保養得很好，常在社交媒體分享的素顏照中，都沒見明顯瑕疵。(IG@michelleyeoh_official)

楊紫瓊護膚保養3. 注重卸妝

拍劇時都會化厚重妝容，令肌膚受到負擔，因此楊紫瓊日常都以素顏示人，讓肌膚休息，亦會使用輕薄妝感，認為這樣才不會突顯細紋。她亦會認真做好卸妝工作，回家後都會細心清潔和卸妝，不論有多累，都不會帶妝睡覺，以減少肌膚受傷害。

楊紫瓊日常都以素顏示人，讓肌膚休息。(IG@michelleyeoh_official)

楊紫瓊護膚保養4. 邊保養邊做這運動！

為節省保養時間，楊紫瓊還會趁保養時，邊做深蹲鍛鍊腿力，抑或踢腿和伸展，以鍊出美腿和好身材，同時喚醒身體機能，保持清醒狀態。她亦習慣在早上起床後，便做拉筋動作，接著做深蹲，即使外面下大雨，她的家中亦備有啞鈴和跑步機，讓自己積極運動。

楊紫瓊護膚保養5. 按摩助護膚品吸收

在塗護膚品時，按摩非常重要，可促進肌膚吸收之餘，亦促進血液循環，排走水腫。楊紫瓊曾在訪問分享，會靠溫暖的雙手，幫全面和頸部進行按摩，同時按壓頸部周圍的淋巴，以喚醒腦部。完成後，她更會按摩拍彈頭頂位置，以有助生髮。